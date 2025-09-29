Hotline: 0822.173.636   |

Tin mới

  • Nền tảng số

Cơ quan của Đảng bộ Đảng Cộng Sản Việt Nam tỉnh Thanh Hóa
Tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Thanh Hóa

Đời sống - Xã hội

Mưa lớn gây sạt lở, ngập lụt nhiều tuyến giao thông

Hải Đăng
Theo dõi Thanh Hóa online trên Google News

(Baothanhhoa.vn) - Do ảnh hưởng của bão số 10, đêm 28 sáng 29/9 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa có mưa to, gió lớn khiến nhiều tuyến giao thông bị sạt lở đất, ngập lụt cục bộ gây tắc đường.

Mưa lớn gây sạt lở, ngập lụt nhiều tuyến giao thông

Do ảnh hưởng của bão số 10, đêm 28 sáng 29/9 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa có mưa to, gió lớn khiến nhiều tuyến giao thông bị sạt lở đất, ngập lụt cục bộ gây tắc đường.

Mưa lớn gây sạt lở, ngập lụt nhiều tuyến giao thông

Tuyến đường trên địa bàn xã Linh Sơn bị sạt taluy dương.

Mưa lớn gây sạt lở, ngập lụt nhiều tuyến giao thông

Quốc lộ 15 đoạn qua xã Thiên Phủ bị sạt lở gây tắc đường.

Mưa lớn gây sạt lở, ngập lụt nhiều tuyến giao thông

Đường tỉnh 530C tại Km3+300 bị sạt lở đất, không thể lưu thông.

Mưa lớn gây sạt lở, ngập lụt nhiều tuyến giao thông

Quốc lộ 217 đoạn qua xã Na Mèo bị sạt lở taluy dương.

Mưa lớn gây sạt lở, ngập lụt nhiều tuyến giao thông

Một số tuyến đường bị sạt taluy âm.

Mưa lớn gây sạt lở, ngập lụt nhiều tuyến giao thông

Đập tràn qua xã Thạch Lập ngập, phương tiện không thể lưu thông.

Mưa lớn gây sạt lở, ngập lụt nhiều tuyến giao thông

Một số tuyến trường trong khu dân cư xã Như Thanh bị ngập nặng.

Mưa lớn gây sạt lở, ngập lụt nhiều tuyến giao thông

Các đơn vị quản lý đường bộ đang khẩn trương xử lý các vị trí sạt lở, đảm bảo giao thông.

Mưa lớn gây sạt lở, ngập lụt nhiều tuyến giao thông

Các đơn vị tổ chức cắm biển cảnh báo, cắt cử lực lượng canh gác không cho người và phương tiện lưu thông khi chưa bảo đảm an toàn.

Theo Sở Xây dựng, tính đến 9 giờ ngày 29/9, mưa lớn gây sạt lở gây tắc đường trên các tuyến quốc lộ tại 7 vị trí; đã thông xe 1/7 vị trí, còn lại 6/7 vị trí đang tắc đường. Các vị trí đang tắc đường đơn vị quản lý đường bộ đang huy động máy móc xử lý thông xe.

Hiện Ban Quản lý bảo trì, các đơn vị quản lý đường bộ đang khẩn trương kiểm tra, rà soát, cập nhật, báo cáo tình hình thiệt hại trên các tuyến đường để kịp thời thực hiện các biện pháp xử lý, đảm bảo giao thông. Đồng thời, phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức tuyên truyền, bố trí người trực gác, hướng dẫn giao thông... nhằm đảm bảo an toàn cho người và phương tiện lưu thông trên tuyến.

Hải Đăng

Từ khóa:

#Giao thông #Ngập lụt #Mưa lớn #Ban Quản lý #Sạt lở đất #Bão số 10 #Gió lớn #Mưa to #Xử lý #Phương tiện

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Các tin đã đưa

Tin cùng chuyên mục

Hiệu quả từ chương trình đổi vũ khí lấy quà

Hiệu quả từ chương trình đổi vũ khí lấy quà

Đời sống - Xã hội
(Baothanhhoa.vn) - Thời gian qua, lực lượng công an các đơn vị, địa phương trong tỉnh đã triển khai thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động quần chúng Nhân dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, trong đó có chương trình đổi vũ khí lấy quà. Qua...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
POWERED BY Việt Long