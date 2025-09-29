Mưa lớn gây sạt lở, ngập lụt nhiều tuyến giao thông

Theo Sở Xây dựng, tính đến 9 giờ ngày 29/9, mưa lớn gây sạt lở gây tắc đường trên các tuyến quốc lộ tại 7 vị trí; đã thông xe 1/7 vị trí, còn lại 6/7 vị trí đang tắc đường. Các vị trí đang tắc đường đơn vị quản lý đường bộ đang huy động máy móc xử lý thông xe.

Hiện Ban Quản lý bảo trì, các đơn vị quản lý đường bộ đang khẩn trương kiểm tra, rà soát, cập nhật, báo cáo tình hình thiệt hại trên các tuyến đường để kịp thời thực hiện các biện pháp xử lý, đảm bảo giao thông. Đồng thời, phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức tuyên truyền, bố trí người trực gác, hướng dẫn giao thông... nhằm đảm bảo an toàn cho người và phương tiện lưu thông trên tuyến.