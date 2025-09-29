Mưa lớn gây sạt lở, ngập lụt nhiều tuyến giao thông
Do ảnh hưởng của bão số 10, đêm 28 sáng 29/9 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa có mưa to, gió lớn khiến nhiều tuyến giao thông bị sạt lở đất, ngập lụt cục bộ gây tắc đường.
Tuyến đường trên địa bàn xã Linh Sơn bị sạt taluy dương.
Quốc lộ 15 đoạn qua xã Thiên Phủ bị sạt lở gây tắc đường.
Đường tỉnh 530C tại Km3+300 bị sạt lở đất, không thể lưu thông.
Quốc lộ 217 đoạn qua xã Na Mèo bị sạt lở taluy dương.
Một số tuyến đường bị sạt taluy âm.
Đập tràn qua xã Thạch Lập ngập, phương tiện không thể lưu thông.
Một số tuyến trường trong khu dân cư xã Như Thanh bị ngập nặng.
Các đơn vị quản lý đường bộ đang khẩn trương xử lý các vị trí sạt lở, đảm bảo giao thông.
Các đơn vị tổ chức cắm biển cảnh báo, cắt cử lực lượng canh gác không cho người và phương tiện lưu thông khi chưa bảo đảm an toàn.
Theo Sở Xây dựng, tính đến 9 giờ ngày 29/9, mưa lớn gây sạt lở gây tắc đường trên các tuyến quốc lộ tại 7 vị trí; đã thông xe 1/7 vị trí, còn lại 6/7 vị trí đang tắc đường. Các vị trí đang tắc đường đơn vị quản lý đường bộ đang huy động máy móc xử lý thông xe.
Hiện Ban Quản lý bảo trì, các đơn vị quản lý đường bộ đang khẩn trương kiểm tra, rà soát, cập nhật, báo cáo tình hình thiệt hại trên các tuyến đường để kịp thời thực hiện các biện pháp xử lý, đảm bảo giao thông. Đồng thời, phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức tuyên truyền, bố trí người trực gác, hướng dẫn giao thông... nhằm đảm bảo an toàn cho người và phương tiện lưu thông trên tuyến.
Hải Đăng
