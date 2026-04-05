Một năm "thương chiến thuế quan" của Tổng thống Trump: Nhìn lại chi phí và những hệ quả chéo

Ngày 2/4/2025, Tổng thống Mỹ Donald Trump ký Sắc lệnh 14257, tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia về thâm hụt thương mại và công bố gói thuế quan sâu rộng nhất kể từ năm 1930. Ngày 5/4/2025, mức thuế suất cơ bản 10% áp dụng cho hầu hết hàng hóa nhập khẩu vào Mỹ chính thức có hiệu lực. Tròn một năm kể từ khi chính sách thuế quan diện rộng của Tổng thống Donald Trump chính thức có hiệu lực, nền kinh tế toàn cầu đã chứng kiến những cuộc dịch chuyển chuỗi cung ứng khổng lồ cùng mức chi phí đắt đỏ đổ dồn lên vai người tiêu dùng và doanh nghiệp.

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu trong một sự kiện công bố các mức thuế mới tại Vườn Hồng ở Nhà Trắng, thứ Tư, ngày 2 tháng 4 năm 2025, tại Washington . Ảnh: AP

Sau 12 tháng thực thi mức thuế cơ bản 10% và các mức thuế “có đi có lại” lên tới 50%, dữ liệu kinh tế mới nhất cho thấy một bức tranh đa sắc thái.

Ở bề mặt, một số ngành dường như đứng vững trước biến động, quen với những chu kỳ điều chỉnh thuế quan. Nhưng sâu bên trong, các lĩnh vực như bán lẻ, ô tô, hàng tiêu dùng đóng gói hay dược phẩm lại đang âm thầm tái định hình chính mình.

Khi Tổng thống Donald Trump công bố loạt thuế quan trong “Ngày Giải phóng”, thế giới không chỉ chứng kiến một quyết định kinh tế, mà là sự khởi đầu của một bước ngoặt địa chính trị. Các mức thuế tối thiểu 10%, cùng những đòn đánh mạnh tay hơn vào Trung Quốc, nhanh chóng châm ngòi cho vòng xoáy trả đũa. Điều này khiến quan hệ Mỹ - Trung bước vào giai đoạn “tách rời thực chất”

Chính sách thuế quan của Mỹ không chỉ tác động trực tiếp đến Trung Quốc mà còn lan rộng ra toàn bộ mạng lưới thương mại quốc tế. Từ thép, gỗ đến ô tô, cùng việc siết chặt quy định nhập khẩu, Washington đã buộc các đối tác phải tính toán lại chiến lược của mình.

Dù tổng nhập khẩu của Mỹ vẫn tăng nhẹ, điều đáng chú ý hơn là cách các quốc gia khác phản ứng: họ bắt đầu chủ động giảm phụ thuộc vào thị trường Mỹ. Những nỗ lực đa dạng hóa đối tác thương mại diễn ra mạnh mẽ, kể cả ở các đồng minh truyền thống.

Tác động của thuế quan không dừng lại ở các con số thương mại. Nó len lỏi vào cả các mối quan hệ chính trị và xã hội, làm xói mòn những liên kết vốn được xây dựng trong nhiều thập kỷ. Từ căng thẳng thương mại lan sang quan hệ đồng minh

Trong nước, tác động dễ nhận thấy nhất của thuế quan chính là giá cả. Dù nhiều mức thuế đã được điều chỉnh hoặc bãi bỏ sau phán quyết của Tòa án Tối cao Hoa Kỳ, phần lớn chi phí phát sinh đã kịp “truyền dẫn” vào nền kinh tế.

Ngay trong tuần kỷ niệm này, chính quyền Tổng thống Trump không hề có dấu hiệu hạ nhiệt khi công bố thêm sắc lệnh áp thuế 100% đối với dược phẩm nhập khẩu từ các công ty không đạt được thỏa thuận giảm giá với Chính phủ Mỹ. Điều này báo hiệu một năm thứ hai của cuộc chiến thương mại đầy cam go và khó đoán định.

Nhật Lệ

Nguồn: CNBC, Wion news