Một bệnh nhân viêm màng não mô cầu tử vong

Thông tin từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa, một bệnh nhân mắc viêm màng não do não mô cầu diễn tiến nặng đã tử vong. Ngành y tế khuyến cáo, đây là căn bệnh truyền nhiễm cấp tính đặc biệt nguy hiểm, có thể gây tử vong chỉ trong vài giờ sau khởi phát và lây lan mạnh trong môi trường tập trung đông người. Do vậy, người dân cần chủ động tiêm vắc xin để phòng bệnh.

Bệnh nhân được cách ly điều trị tại Khoa Bệnh nhiệt đới, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa.

Bệnh nhân là nữ, sinh năm 1992, là phạm nhân đang chấp hành án tại phân trại số 3, Trại giam Thanh Phong, trên địa bàn xã Nông Cống.

Bệnh nhân khởi phát bệnh ngày 23/11/2025 với các triệu chứng: sốt, đau đầu, chóng mặt, buồn nôn; được điều trị tại bệnh xá phân trại đến 29/11. Sau đó chuyển đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa và được xác định mắc viêm màng não do não mô cầu.

Bệnh nhân được cách ly, điều trị tích cực tại Khoa Bệnh nhiệt đới của bệnh viện. Tuy nhiên, do bệnh nặng, hôn mê sâu, phải thở máy, sốc nhiễm khuẩn, suy đa tạng, không đáp ứng điều trị. Bệnh nhân tử vong vào ngày 2/12.

Khoa Bệnh nhiệt đới, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa - Nơi tiếp nhận cấp cứu, điều trị tích cực cho bệnh nhân.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thanh Hóa cho biết, ngay sau khi ca bệnh được xác định mắc viêm màng não do não mô cầu, ngành y tế đã tổ chức điều tra, lấy mẫu và hướng dẫn xử lý ổ dịch tại phân trại số 3, Trại giam Thanh Phong.

Qua rà soát ghi nhận 21 F1 (gồm 9 phạm nhân và 12 cán bộ), đã lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả âm tính với vi khuẩn não mô cầu.

Ngành y tế đã phối hợp với đơn vị trại giam tiến hành khử khuẩn khu vực sinh hoạt của bệnh nhân; theo dõi sức khỏe các F1 và dự phòng uống kháng sinh Ciprofloxacin 500mg cho toàn bộ 21 trường hợp nguy cơ.

Trung tâm Y tế Nông Cống chủ động phối hợp Ban Quản lý trại giam để giám sát, phát hiện sớm và xử lý kịp thời các ca mắc hoặc nghi mắc phát sinh nếu có.

Thuỳ Dung