Morocco đặt tên tuyến cao tốc trị giá 1 tỷ USD theo tên Tổng thống Donald Trump

Một tuyến đường cao tốc chiến lược kéo dài hơn 1.000 km, xuyên qua vùng đất tranh chấp Tây Sahara, vừa chính thức mang tên “Tổng thống Donald J. Trump”. Đây được xem là động thái tôn vinh chưa từng có, khẳng định mối quan hệ liên minh ngày càng bền chặt giữa Washington và Vương quốc Morocco.

Morocco đặt tên cho tuyến đường cao tốc dài 1.055 km theo tên tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: thenews.

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 26/7 bày tỏ lời cảm ơn Quốc vương Mohammed VI sau khi Morocco quyết định đặt tên tuyến cao tốc Tiznit - Dakhla theo tên ông. Trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump gọi đây là “một vinh dự lớn” và cho biết hy vọng sẽ sớm có dịp đi dọc toàn bộ tuyến đường này.

Tuyến cao tốc dài khoảng 1.055 km, nối thành phố Tiznit với Dakhla ở vùng Tây Sahara, là một trong những dự án hạ tầng trọng điểm của Morocco. Theo Forbes, đây cũng là một trong những công trình hạ tầng lớn trên thế giới mang tên Tổng thống Donald Trump ở nước ngoài.

Theo giới quan sát, động thái của Rabat không chỉ mang ý nghĩa biểu tượng mà còn được cho là thể hiện sự ghi nhận đối với quyết định của Tổng thống Donald Trump vào cuối năm 2020, khi Mỹ trở thành quốc gia phương Tây đầu tiên công nhận chủ quyền của Morocco đối với vùng Tây Sahara đang tranh chấp. Sau đó, Morocco tham gia Thỏa thuận Abraham và bình thường hóa quan hệ với Israel.

Cổng vào thành phố Dakhla ở Tây Sahara, năm 2024. Ảnh: Getty image.

Đáng chú ý, tuyến cao tốc mang tên ông Trump không nằm ở khu vực trung tâm Morocco mà kéo dài từ Tiznit tới Dakhla, thành phố nằm trong vùng Tây Sahara. Theo một số nhà phân tích, việc tuyến đường được đặt tên tại khu vực Tây Sahara cũng mang ý nghĩa biểu tượng, khi công trình vừa phục vụ mục tiêu phát triển hạ tầng, vừa góp phần khẳng định sự hiện diện của Morocco tại vùng lãnh thổ mà nước này tuyên bố chủ quyền.

Trong bối cảnh vấn đề Tây Sahara vẫn chưa được giải quyết và tiếp tục là một trong những vấn đề an ninh - ngoại giao phức tạp nhất ở Bắc Phi, việc vinh danh Tổng thống Trump trên một công trình hạ tầng quy mô lớn được xem là thông điệp về mối quan hệ đối tác chiến lược giữa Morocco và Mỹ, hơn là một sự ghi nhận mang tính cá nhân.

Nhật Lệ

Nguồn: Anadolu, The Independent.