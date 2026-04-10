Montenegro muốn gia nhập EU vì lý do an ninh

Thủ tướng Montenegro Milojko Spajić mới đây cho biết, nước này mong muốn gia nhập Liên minh châu Âu (EU) chủ yếu vì lý do an ninh, trong bối cảnh môi trường địa chính trị châu Âu có nhiều biến động.

Thủ tướng Montenegro Milojko Spajić cho biết, Montenegro muốn gia nhập EU vì lý do an ninh. Ảnh: Politico.

Phát biểu tại Diễn đàn Nhịp đập châu Âu (European Pulse) ở Barcelona ngày 9/4, ông Spajić nhấn mạnh rằng, động lực gia nhập EU hiện nay không còn chỉ xoay quanh lợi ích tài chính hay hỗ trợ phát triển cơ sở hạ tầng như trước đây, mà đã chuyển sang vấn đề an ninh và ổn định khu vực.

Ông Spajić cho biết: “Gia nhập EU trước đây thường là câu chuyện về hỗ trợ tài chính cho cơ sở hạ tầng của các nước. Nhưng thực tế hiện nay không còn như vậy nữa. Điều quan trọng nhất đối với chúng tôi, lý do chúng tôi muốn gia nhập EU, rõ ràng là những giá trị chung mà tất cả chúng ta đều tin tưởng, và thứ hai, đó là thị trường chung, nửa tỷ người so với nửa triệu người Montenegro. Và điều thứ ba là đó là một dự án hòa bình, thậm chí có thể là dự án hòa bình cuối cùng trên Trái đất hiện nay, vì vậy đó là giá trị của Liên minh châu Âu.”

Trên khắp châu Âu, các quốc gia không thuộc EU từ Iceland đến Moldova ngày càng bày tỏ sự quan tâm đến việc gia nhập khối này vì lý do an ninh và an toàn hơn là chỉ đơn thuần vì lợi ích thương mại và kinh tế sau cuộc xung đột giữa Nga - Ukraine năm 2022 và những lời đe dọa của ông Donald Trump về vấn đề Greenland.

Montenegro đã chính thức khởi động tiến trình đàm phán gia nhập EU từ năm 2012 và hiện được xem là ứng viên tiến xa nhất trong nhóm các nước Tây Balkan. Quốc gia này đã hoàn tất một phần lớn trong tổng số 33 chương đàm phán – các tiêu chí then chốt trong quá trình gia nhập.

Chính phủ Montenegro đặt mục tiêu gia nhập EU vào năm 2028, đồng thời khẳng định đã hoàn thành phần lớn các cải cách cần thiết và tin tưởng có thể sớm đạt tiến triển trong lộ trình hội nhập.

Ông Spajić cũng cho rằng việc kết nạp Montenegro sẽ góp phần thúc đẩy ổn định tại khu vực Tây Balkan, đồng thời củng cố chính sách mở rộng của EU như một công cụ quan trọng nhằm duy trì hòa bình và an ninh khu vực.

Nguồn: Politico