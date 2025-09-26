Mong muốn những chiếc bánh sạch và bếp ăn sạch

Trung thu thường trùng với đầu năm học mới, và đã thành thông lệ, dịp này cơ quan chức năng thường tổ chức nhiều đoàn công tác kiểm tra các cơ sở sản xuất bánh trung thu, bếp ăn tập thể tại trường học.

Năm nay, thông tin mà các đoàn công tác cung cấp sau khi kiểm tra cho thấy tín hiệu khá vui khi các cơ sở trên địa bàn tỉnh được kiểm tra đều chấp hành nghiêm quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm. Chưa có vi phạm đáng kể nào được chỉ ra, cũng chưa có cơ sở nào bị đình chỉ hoạt động hay phạt tiền.

Thông tin dù rất tích cực, nhưng chưa thể làm vơi đi nỗi lo.

Trên bình diện cả nước, tình trạng mất an toàn vệ sinh thực phẩm tại bếp ăn bán trú trong trường học dịp đầu năm học mới và một số cơ sở sản xuất bánh trung thu có dấu hiệu vi phạm được báo chí và mạng xã hội thông tin trong những ngày qua gây lo lắng. Cùng với đó còn là những phản ánh về việc tăng giá bán của một số thương hiệu bánh vốn có tiếng ở những mùa trung thu trước.

Sự rầm rộ của các đoàn kiểm tra và cả sự ồn ã của mạng xã hội phần nào trấn an lòng tin cho phụ huynh học sinh và người tiêu dùng. Dù thế thì vẫn chưa thể làm thay đổi một thực tế là các vụ ngộ độc thực phẩm tại một số bếp ăn bán trú trong trường học và bánh trung thu đang có dấu hiệu tăng lên trong những năm gần đây.

Tác dụng của hoạt động kiểm tra giúp cảnh báo, răn đe, nhưng sự thiếu thường xuyên, thay vào đó thường chỉ tập trung vào các cao điểm trong năm như lễ, tết, hay kiểm tra theo kế hoạch, là chưa đủ để tạo ra sức mạnh răn đe, ngăn ngừa. Cùng với việc kiểm tra của các cơ quan chức năng, rất cần sự giám sát, phát hiện vi phạm của các cộng đồng dân cư. Đây là một kênh thông tin rất quan trọng, nhưng lại chưa được phát huy hoặc là còn thiếu chế tài để khuyến khích, bảo vệ người phát hiện, tố giác, khiến cho các vi phạm liên quan đến vệ sinh an toàn thực phẩm chưa được xử lý triệt để.

Dù chưa đến trung thu, nhưng sức tiêu thụ của thị trường bánh trung thu năm nay đã trở nên khá mạnh. Cùng với lượng bánh cung cấp cho gia đình, các cơ quan, đơn vị, một lượng lớn được mua để sử dụng cho các hoạt động liên hoan trong trường học. Nếu như việc kiểm tra thị trường bánh trung thu và bếp ăn bán trú trong trường học không quyết liệt, thì nguy cơ ngộ độc thực phẩm vẫn có thể xảy ra.

Thái Minh