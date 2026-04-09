Moldova chính thức rút khỏi CIS, quan hệ với Nga thêm căng thẳng

Moldova ngày 9/4 chính thức rút khỏi các hiệp ước sáng lập của Cộng đồng các Quốc gia Độc lập (CIS), sau khi luật liên quan có hiệu lực, đánh dấu bước đi quan trọng trong tiến trình tái định hướng chính sách đối ngoại của quốc gia Đông Âu này.

Moldova chính thức rút khỏi các hiệp ước sáng lập của Cộng đồng các Quốc gia Độc lập (CIS) sau khi quyết định do Tổng thống Maia Sandu ký ban hành có hiệu lực từ ngày 9/4. Ảnh: BGNES.

Quốc hội Moldova trước đó đã thông qua quyết định rút khỏi các văn kiện cốt lõi của CIS, bao gồm hiệp ước thành lập, Hiến chương và Tuyên bố Alma-Ata, với đa số 2/3 số phiếu ủng hộ. Quyết định này được Tổng thống Maia Sandu ký ban hành ngày 6/4, chính thức có hiệu lực từ ngày 9/4.

CIS là tổ chức liên chính phủ khu vực được thành lập năm 1991, gồm nhiều quốc gia hậu Xô viết như Nga, Belarus, Kazakhstan, Armenia và một số nước Trung Á. Moldova từng là thành viên sáng lập, tuy nhiên mức độ tham gia của nước này đã suy giảm đáng kể trong những năm gần đây.

Kể từ khi bà Sandu lên nắm quyền năm 2020 và thúc đẩy đường lối thân châu Âu, Moldova đã dần thu hẹp vai trò trong CIS. Nhà lãnh đạo này chưa từng tham dự các hội nghị thượng đỉnh của tổ chức, trong khi chính phủ cũng lần lượt rút khỏi nhiều thỏa thuận hợp tác trong khuôn khổ CIS kể từ năm 2023.

Động thái mới nhất của chính quyền Moldova đã vấp phải sự chỉ trích từ phía Nga. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho rằng việc Moldova rút khỏi các hiệp ước nền tảng của CIS là mang tính phá hoại đối với nền kinh tế nước này. Bà cũng chỉ trích chính quyền Chisinau vì đã thông qua quyết định mà không tổ chức đối thoại rộng rãi với công chúng.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. Ảnh: RT.

Theo bà Zakharova, việc không tổ chức trưng cầu dân ý về vấn đề này cho thấy chính quyền Moldova lo ngại kết quả có thể không ủng hộ việc rút khỏi CIS. Bà dẫn lại cuộc trưng cầu năm 2024 liên quan đến định hướng gia nhập Liên minh châu Âu, trong đó đa số cử tri trong nước không ủng hộ.

Các nhà quan sát cho rằng quyết định rút khỏi các hiệp ước sáng lập CIS sẽ tiếp tục làm gia tăng căng thẳng giữa Moldova và Nga, đồng thời phản ánh rõ xu hướng địa chính trị đang thay đổi tại khu vực Đông Âu trong bối cảnh cạnh tranh ảnh hưởng giữa các cường quốc ngày càng gia tăng.

Ngọc Liên

Nguồn: AA/TASS