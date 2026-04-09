Hướng tới mục tiêu “tỉnh không ma túy” vào năm 2030

Sau hơn một thập kỷ triển khai Chiến lược quốc gia phòng, chống và kiểm soát ma túy, tỉnh Thanh Hóa đã đạt được nhiều kết quả ấn tượng. Từ việc giảm 66% số người nghiện ma túy đến triệt phá những đường dây ma túy lớn, Thanh Hóa đang từng bước hiện thực hóa mục tiêu trở thành “tỉnh không ma túy” vào năm 2030.

Đào tạo nghề tạo điều kiện cho học viên cai nghiện ma túy tái hòa nhập cộng đồng.

Theo số liệu của UBND tỉnh tại báo cáo tổng kết thực hiện Chiến lược quốc gia phòng, chống và kiểm soát ma túy đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030, gắn với tổng kết thực hiện Chương trình phòng, chống ma túy (PCMT) giai đoạn 2021-2025; từ năm 2011 đến tháng 9/2025, lực lượng PCMT tỉnh Thanh Hóa đã phát hiện, xử lý 11.389 vụ với 17.559 đối tượng phạm tội và vi phạm pháp luật về ma túy. Con số đáng chú ý nhất là số người nghiện ma túy đã giảm từ 6.207 người năm 2021 xuống còn 2.107 người vào năm 2025, tương đương mức giảm 66%.

Để đạt được những kết quả trên, một trong những yếu tố then chốt chính là mô hình “Phòng tuyến 3 lớp” do Công an tỉnh xây dựng và triển khai. Mô hình này tập trung ngăn chặn ma túy từ sớm, từ xa, từ ngoại biên biên giới Thanh Hóa - Hủa Phăn (Lào) vào địa bàn. Thành công của mô hình này còn đến từ việc tỉnh coi trọng công tác hợp tác quốc tế, nhất là với nước láng giềng Lào. Nhận thức rõ vai trò của hợp tác song phương, tỉnh đã thiết lập đường dây nóng với tỉnh Hủa Phăn để trao đổi thông tin kịp thời về tình hình ma túy. Tỉnh còn dành 7,5 tỷ đồng hỗ trợ xây dựng trụ sở làm việc cho công an Lào tại các bản giáp biên, thể hiện tinh thần “giúp bạn là giúp mình”, phát huy mối quan hệ hữu nghị truyền thống Việt - Lào. Từ năm 2011 đến 2025, hai bên đã phối hợp đấu tranh thành công 5 chuyên án chung, bắt giữ 11 vụ với 25 đối tượng, thu giữ 40 bánh heroin, gần 200.000 viên ma túy tổng hợp.

Điển hình cho hiệu quả của sự phối hợp này là vào tháng 5/2025, Công an tỉnh Thanh Hóa triệt phá chuyên án, khởi tố 46 đối tượng ở 6 tỉnh trong đường dây sản xuất, buôn bán hàng cấm và mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy; thu giữ hơn 180 tấn nguyên liệu, 4 dây chuyền sản xuất khí N2O, 65 tấn khí N2O; đấu tranh mở rộng, tiếp tục triệt xóa toàn bộ 2 đường dây mua bán trái phép ma túy với số lượng lớn liên tỉnh từ Nghệ An và Phú Thọ vào Thanh Hóa, bắt giữ 14 đối tượng, thu giữ 51.000 viên hồng phiến, 3 khẩu súng quân dụng, 32 viên đạn. Hay tháng 11/2025, Phòng Nghiệp vụ Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng trực thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phối hợp Đồn Biên phòng Pù Nhi bắt giữ 1 đối tượng, thu giữ 32 bánh heroin.

Nhận thức tầm quan trọng của công tác PCMT, HĐND tỉnh đã ban hành nhiều nghị quyết về chính sách hỗ trợ. Đáng chú ý nhất là chính sách hỗ trợ cán bộ, chiến sĩ trực tiếp thực hiện nhiệm vụ đấu tranh phòng, chống tội phạm về ma túy với mức 4,7 triệu đồng/người/tháng. Bên cạnh đó, tỉnh còn ban hành các chính sách về hỗ trợ người cai nghiện ma túy tự nguyện, người làm công tác cai nghiện, cùng nhiều chính sách khác nhằm tạo động lực cho lực lượng làm nhiệm vụ và hỗ trợ người nghiện tái hòa nhập cộng đồng.

Bên cạnh các chính sách hỗ trợ, công tác tuyên truyền cũng được tỉnh triển khai đồng bộ với nhiều hình thức phong phú. Tỉnh đã tổ chức hơn 3.800 hội nghị tuyên truyền, phát hành 65.000 cuốn tài liệu, 395.000 tờ gấp, đăng tải hơn 3.600 tin bài trên các phương tiện thông tin đại chúng. Điểm nhấn là sự kiện truyền thông “Vì cộng đồng không ma túy” tại Quảng trường Lam Sơn với hơn 5.000 khán giả trực tiếp và hàng triệu người theo dõi qua truyền hình.

Nhờ những nỗ lực toàn diện này, hiện nay 100% người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy được phát hiện đều có hồ sơ quản lý chặt chẽ. Tỷ lệ người nghiện được tiếp cận các dịch vụ tư vấn, điều trị, cai nghiện đạt 98,2%, vượt xa chỉ tiêu 80% đề ra.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn không ít thách thức. Tội phạm ma túy ngày càng tinh vi với thủ đoạn sử dụng công nghệ cao, giao dịch qua mạng xã hội và thanh toán qua “tài khoản ngân hàng ma”. Các đối tượng thường thuê người khác vận chuyển ma túy, chia nhỏ thành nhiều cung đoạn, nhiều quãng thời gian, gây khó khăn cho công tác đấu tranh. Đặc biệt, các đối tượng sẵn sàng sử dụng vũ khí chống trả quyết liệt khi bị phát hiện...

Trước những thách thức đó, tỉnh đặt ra mục tiêu phấn đấu trở thành “tỉnh không ma túy” vào năm 2030. Để hiện thực hóa mục tiêu này, tỉnh sẽ tiếp tục đổi mới công tác tuyên truyền, chuyển hướng mạnh mẽ sang ứng dụng mạng xã hội, internet; tăng cường quản lý người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy; đẩy mạnh đấu tranh triệt phá các đường dây ma túy và kiểm soát chặt chẽ các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy. Đặc biệt, tỉnh sẽ đầu tư mạnh cho lực lượng chuyên trách về trang thiết bị, phương tiện, ứng dụng công nghệ cao trong đấu tranh; đồng thời tiếp tục đẩy mạnh hợp tác quốc tế, nhất là với tỉnh Hủa Phăn, Lào để ngăn chặn ma túy từ sớm, từ xa.

Một điểm nhấn quan trọng trong chiến lược mới là việc xác định rõ trách nhiệm của người đứng đầu. Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, tổ chức phải trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, đánh giá công tác PCMT và sẽ bị xem xét, xử lý kỷ luật nghiêm nếu để tình hình ma túy diễn biến phức tạp tại đơn vị mình phụ trách.

Bài và ảnh: Hải Yến