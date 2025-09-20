Miễn viện phí toàn dân: Thêm một chính sách nhân văn

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm đến vấn đề sức khỏe và cải tạo giống nòi. Theo quan điểm của Người: “Mỗi một người dân yếu ớt, tức là cả nước yếu ớt, mỗi một người dân mạnh khỏe tức là cả nước mạnh khỏe”.

Ảnh minh họa.

Như vậy, trong tư tưởng Hồ Chí Minh, sức khỏe của Nhân dân là vốn quý nhất, là nguồn của cải của xã hội và là động lực của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Do đó, Người đã yêu cầu Đảng, Chính phủ: “Phải hết sức chăm nom đến đời sống của Nhân dân. Nếu dân đói, Đảng và Chính phủ có lỗi; nếu dân rét là Đảng và Chính phủ có lỗi; nếu dân dốt là Đảng và Chính phủ có lỗi; nếu dân ốm là Đảng và Chính phủ có lỗi”. Suốt 8 thập kỷ qua, tư tưởng nhân văn của Người đã trở thành kim chỉ nam cho Đảng và Nhà nước ta trong sự nghiệp chăm sóc sức khỏe Nhân dân trong thời kỳ mới.

Sau chính sách miễn học phí cho học sinh các trường công lập trên toàn quốc được triển khai từ năm học 2025-2026, Đảng, Nhà nước ta lại tiếp tục nghiên cứu để có chính sách miễn viện phí cho toàn dân trong những năm tới. Ngày 9/9/2025, thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Tô Lâm đã ký ban hành Nghị quyết 72-NQ/TW của Bộ Chính trị “Về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân”.

Nghị quyết 72-NQ/TW ra đời là sự cộng hưởng đồng bộ cùng với các nghị quyết của Bộ Chính trị được ban hành trước đó, như: Nghị quyết 57-NQ/TW về thúc đẩy khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo; Nghị quyết 59-NQ/TW về chủ động hội nhập quốc tế sâu rộng; Nghị quyết 68-NQ/TW về phát triển mạnh mẽ khu vực kinh tế tư nhân; Nghị quyết 66-NQ/TW về đổi mới toàn diện công tác xây dựng, thi hành pháp luật và Nghị quyết 71-NQ/TW về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo.

Nghị quyết 72-NQ/TW ra đời được ví như một “thang thuốc bổ”, đem lại niềm vui, hạnh phúc phấn khởi cho Nhân dân khi được tiếp cận các dịch vụ y tế có chất lượng, hướng tới chăm sóc sức khỏe toàn diện. Điều thu hút sự quan tâm nhất là từ năm 2026, người dân được khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí ít nhất mỗi năm 1 lần, được lập sổ sức khỏe điện tử để quản lý sức khỏe theo vòng đời, từng bước giảm gánh nặng chi phí y tế. Đến năm 2030, người dân được miễn viện phí ở mức cơ bản trong phạm vi quyền lợi bảo hiểm y tế theo lộ trình.

Thiết nghĩ, khi xây dựng chính sách vô cùng nhân văn này, những người đứng đầu Đảng, Chính phủ, Nhà nước, các bộ, ngành đã phải trăn trở suy nghĩ: “Việc gì lợi cho dân ta phải hết sức làm...”. Với chính sách về y tế này, người dân sẽ vơi đi nỗi lo viện phí, an tâm khám, chữa bệnh. Đặc biệt với những hoàn cảnh khó khăn thì việc miễn viện phí là ước mơ xa vời nay có thể thành hiện thực, là điều rất đáng quý.

Để hiện thực hóa được mục tiêu cao cả ấy, theo tính toán của ngành y tế, ngân sách Nhà nước cần phải chi tới hàng chục tỷ đồng mỗi năm cho việc thanh toán viện phí đối với hơn 100 triệu dân trong cả nước. Đó là nguồn lực tài chính lớn, nhưng để đất nước “khỏe mạnh” vươn mình cất cánh thì rõ ràng nguồn đầu tư ấy là sự đắp đổi hoàn toàn cần thiết và xứng đáng.

Sức khỏe tốt làm cho cuộc sống trở nên tươi đẹp hơn, làm cho công việc trở nên dễ dàng hơn và cũng làm cho ngày mới trở nên hạnh phúc hơn. Đảng và Nhà nước đang nỗ lực vì mục tiêu ấy, đúng như quan điểm Nghị quyết 72 đã nêu rõ: Sức khỏe là vốn quý nhất của con người, là nền tảng quan trọng nhất cho hạnh phúc của mọi người, cho sự tồn vong của dân tộc và sự phát triển thịnh vượng, bền vững của đất nước. Bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân là mục tiêu, là động lực, là nhiệm vụ chính trị hàng đầu, giữ vị trí ưu tiên trong các chiến lược, chính sách phát triển; là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, của toàn xã hội và mọi người dân.

Vì vậy, chúng ta hãy cùng chờ đợi những đổi thay từ quyết sách nhân văn này mang lại và hy vọng với việc cải thiện, nâng cao tầm vóc và thể lực người Việt trong vài năm tới, người dân sẽ thực sự được sống đúng nghĩa trong thời đại văn minh, hạnh phúc, thịnh vượng.

THANH HÓA