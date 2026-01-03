11 nhóm người được BHYT thanh toán 100% chi phí khám chữa bệnh BHYT từ năm 2026

Năm 2026, chính sách BHYT bước vào giai đoạn cải cách quan trọng với nhiều thay đổi mang tính đột phá, mở rộng quyền lợi cho người tham gia.

Ảnh Bộ y tế.

Từ ngày 1/1/2026, có 11 nhóm được hưởng 100% chi phí khám chữa bệnh.

Theo Nghị quyết 261/2025/QH15, từ ngày 1/1/2026, nhiều chính sách mới về BHYT sẽ có hiệu lực, được kỳ vọng tạo đột phá trong lĩnh vực y tế.

Đáng chú ý, Nghị quyết quy định tăng tỉ lệ và mức thanh toán chi phí khám, chữa bệnh BHYT; đồng thời cho phép quỹ BHYT chi trả cho hoạt động khám sàng lọc, chẩn đoán và điều trị sớm một số bệnh, ưu tiên các nhóm đối tượng phù hợp.

Từ năm 2026, người tham gia BHYT thuộc hộ cận nghèo và người từ đủ 75 tuổi trở lên đang hưởng trợ cấp hưu trí xã hội được hưởng 100% chi phí khám, chữa bệnh trong phạm vi quyền lợi BHYT. Mức hưởng BHYT cũng được nâng lên đối với các đối tượng chính sách xã hội, người dễ bị tổn thương, người thu nhập thấp và một số nhóm ưu tiên khác.

Như vậy, từ ngày 1/1/2026, có 11 nhóm được hưởng 100% chi phí khám chữa bệnh theo quy định tại điểm a, khoản 1, Điều 22 Luật BHYT năm 2024. Cụ thể gồm 11 nhóm:

Thứ nhất là sĩ quan quân đội nhân dân, quân nhân chuyên nghiệp đang tại ngũ; sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ và sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật đang công tác trong lực lượng công an nhân dân; người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân.

Thứ hai là hạ sĩ quan, binh sĩ quân đội nhân dân đang tại ngũ; hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ trong công an nhân dân; học viên quân đội, học viên công an, học viên cơ yếu hưởng sinh hoạt phí là người Việt Nam.

Thứ ba là học viên quân đội, học viên công an, học viên cơ yếu hưởng sinh hoạt phí là người nước ngoài.

Thứ tư là học viên đào tạo sĩ quan dự bị từ 3 tháng trở lên chưa tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

Thứ năm là dân quân thường trực.

Thứ sáu là người có công với cách mạng theo quy định của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng; cựu chiến binh.

Thứ bảy là trẻ em dưới 6 tuổi.

Thứ tám là thân nhân của liệt sĩ, người có công nuôi dưỡng liệt sĩ theo quy định của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng.

Thứ chín là người thuộc hộ gia đình nghèo; người dân tộc thiểu số thuộc hộ gia đình cận nghèo đang cư trú tại xã, thôn thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; người dân tộc thiểu số đang cư trú tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn; người đang cư trú tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; người đang sinh sống tại xã đảo, huyện đảo.

Thứ mười là người đang hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng; người đang hưởng trợ cấp nuôi dưỡng hằng tháng theo quy định của pháp luật có liên quan; người đang hưởng trợ cấp tuất hằng tháng mà thuộc đối tượng hưởng trợ cấp xã hội.

Cuối cùng là người từ đủ 75 tuổi trở lên đang hưởng trợ cấp tuất hằng tháng, người từ đủ 70 tuổi đến dưới 75 tuổi thuộc hộ cận nghèo đang hưởng trợ cấp tuất hàng tháng.

Thái Bình - SKĐS

Nguồn: https://suckhoedoisong.vn/11-nhom-nguoi-nao-duoc-bhyt-thanh-toan-100-chi-phi-kham-chua-benh-bhyt-tu-1-1-2026-16926010113175029.htm

Với việc tăng mức hưởng, mở rộng phạm vi chi trả và ưu tiên các nhóm yếu thế, chính sách BHYT từ năm 2026 hướng tới giảm mạnh chi tiền túi của người bệnh. Mục tiêu được đặt ra là đưa tỷ lệ chi trả phí KCB của người dân xuống dưới 30% trong giai đoạn 2028 - 2030. Đây là bước đi đột phá nhằm bảo đảm công bằng trong tiếp cận dịch vụ y tế, hạn chế tình trạng người dân rơi vào nghèo đói do chi phí khám, chữa bệnh.