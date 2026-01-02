Dấu ấn kỹ thuật cao của y tế Thanh Hóa: Vươn tầm vì sức khỏe Nhân dân

Trong hành trình hiện đại hóa y tế, Thanh Hóa đang ghi dấu ấn rõ nét bằng việc làm chủ nhiều kỹ thuật cao, kỹ thuật chuyên sâu tại các bệnh viện tuyến tỉnh, góp phần từng bước vươn tầm, đưa dịch vụ y tế chất lượng cao đến gần hơn với Nhân dân.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa triển khai kỹ thuật nội soi mật tụy ngược dòng can thiệp (ERCP) mang lại cơ hội điều trị an toàn, ít xâm lấn cho nhiều người bệnh mắc các bệnh lý đường mật - tụy.

Đầu tư chiều sâu - nền tảng của bứt phá kỹ thuật cao

Xác định phát triển kỹ thuật cao là hướng đi tất yếu trong lộ trình hiện đại hóa y tế, nhiều năm qua, tỉnh Thanh Hóa đã quan tâm đầu tư đồng bộ cho các bệnh viện tuyến tỉnh và khu vực. Từ nâng cấp cơ sở hạ tầng, trang thiết bị y tế hiện đại đến đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, tiếp nhận và chuyển giao kỹ thuật từ các bệnh viện tuyến Trung ương, tất cả được triển khai bài bản, có trọng tâm, trọng điểm. Từ đó, hàng loạt kỹ thuật chuyên sâu đã được triển khai thành công trên nhiều lĩnh vực như hồi sức cấp cứu, nội khoa, ngoại khoa, sản khoa, nhi khoa, ung bướu, tai - mũi - họng, răng - hàm - mặt, truyền máu - huyết học, y học cổ truyền...

Tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa, vai trò bệnh viện tuyến cuối của tỉnh ngày càng được khẳng định khi làm chủ nhiều kỹ thuật cao, kỹ thuật đặc biệt. Tiêu biểu như ghép thận, mở ra cơ hội sống mới cho bệnh nhân suy thận mạn giai đoạn cuối; triệt đốt rung nhĩ bằng năng lượng sóng cao tần qua đường ống thông với hệ thống lập bản đồ điện học tim 3 chiều (3D Mapping) - kỹ thuật can thiệp tim mạch hiện đại giúp điều trị hiệu quả các rối loạn nhịp tim phức tạp. Bên cạnh đó là các kỹ thuật đặt stent động mạch chủ, động mạch não, can thiệp mạch não, góp phần cứu sống nhiều bệnh nhân đột quỵ trong “thời gian vàng”.

Bệnh viện Nhi Thanh Hóa cũng ghi dấu ấn đậm nét với việc triển khai thành công nhiều kỹ thuật khó trong lĩnh vực nhi khoa như phẫu thuật tim hở ít xâm lấn cho trẻ em, lọc máu cho trẻ sơ sinh và trẻ nhẹ cân, kiểm soát hạ thân nhiệt có mục tiêu trong hồi sức sơ sinh. Đây là những kỹ thuật đòi hỏi trình độ chuyên môn cao, sự phối hợp chính xác của cả ê-kíp, mang lại cơ hội sống cho nhiều bệnh nhi nặng ngay tại địa phương.

Trong lĩnh vực ung bướu, Bệnh viện Ung bướu Thanh Hóa có bước phát triển vượt bậc khi triển khai nhiều kỹ thuật chuyên sâu như cắt gan nội soi, phẫu thuật nội soi tuyến giáp qua đường miệng, ứng dụng sinh học phân tử trong phát hiện đột biến gen gây ung thư, góp phần nâng cao khả năng chẩn đoán sớm, cá thể hóa điều trị, tiệm cận với xu hướng điều trị ung thư hiện đại.

Bệnh viện Mắt Thanh Hóa đã làm chủ các kỹ thuật ghép giác mạc, phẫu thuật bong võng mạc, mang lại ánh sáng cho nhiều bệnh nhân; một số cơ sở y tế trong tỉnh từng bước ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong chẩn đoán hình ảnh, xét nghiệm và hỗ trợ điều trị, nâng cao độ chính xác và hiệu quả chuyên môn.

Trao đổi về định hướng phát triển y tế kỹ thuật cao của tỉnh, Giám đốc Sở Y tế Thanh Hóa Lê Văn Cường khẳng định: Việc làm chủ ngày càng nhiều kỹ thuật cao, kỹ thuật chuyên sâu không chỉ thể hiện năng lực chuyên môn của đội ngũ thầy thuốc, mà còn là minh chứng cho quyết tâm của tỉnh trong việc nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe Nhân dân. Ngành y tế xác định phát triển kỹ thuật cao phải gắn chặt với đào tạo nhân lực, chuyển giao công nghệ, đầu tư đồng bộ trang thiết bị hiện đại và lấy người bệnh làm trung tâm. Mục tiêu xuyên suốt là giảm tối đa số ca bệnh phải chuyển tuyến trên, giúp người dân được tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao ngay tại địa phương, qua đó giảm chi phí điều trị và bảo đảm công bằng trong chăm sóc sức khỏe.

Chuyển mình mạnh mẽ hơn, hiện đại hơn và chuyên sâu hơn

Khi mô hình bệnh tật có nhiều thay đổi, các bệnh không lây nhiễm ngày càng gia tăng, cùng với những thách thức từ dịch bệnh mới nổi, biến đổi khí hậu và thiên tai, ngành y tế buộc phải chuyển mình mạnh mẽ hơn, hiện đại hơn và chuyên sâu hơn.

Nhận thức rõ yêu cầu đó, Thanh Hóa xác định phát triển y tế kỹ thuật cao, y tế chuyên sâu phải được triển khai đồng bộ, phù hợp với các chủ trương của Đảng, Nhà nước và quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh đến năm 2030, tầm nhìn 2050. Theo định hướng này, tỉnh tiếp tục ưu tiên đầu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng, trang thiết bị y tế hiện đại; chú trọng đào tạo, thu hút nguồn nhân lực y tế chất lượng cao. Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa được định hướng đầu tư để từng bước đảm nhận chức năng bệnh viện vùng; các bệnh viện chuyên khoa như Nhi, Phụ sản, Ung bướu, Mắt phấn đấu thực hiện phần lớn các kỹ thuật chuyên môn của cơ sở khám chữa bệnh cấp chuyên sâu theo quy định của Bộ Y tế...

Những dấu ấn kỹ thuật cao đạt được trong thời gian qua không chỉ là thành quả của sự nỗ lực, tâm huyết của đội ngũ thầy thuốc, mà còn thể hiện tầm nhìn chiến lược, sự quan tâm đầu tư có trọng điểm của tỉnh đối với sự nghiệp y tế. Y tế kỹ thuật cao, y tế chuyên sâu đang từng bước trở thành trụ cột quan trọng, giúp người dân Thanh Hóa được chăm sóc sức khỏe toàn diện, chất lượng cao ngay tại địa phương.

Bài và ảnh: Tô Hà