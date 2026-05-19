Đền Cô Tiên và câu chuyện trong lần Bác Hồ về thăm

Ngự trên hòn Đầu Voi, bên kia Vụng Ngọc, bên này Vụng Tiên, cảnh sắc thiên nhiên nơi đền Cô Tiên tạo nên một bức tranh vô cùng tươi đẹp. Và bức tranh ấy còn thêm ý nghĩa hơn bởi có hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh dừng chân.

Bác Hồ kéo lưới cùng bà con ngư dân xóm Vinh Sơn, xã Quảng Vinh, huyện Quảng Xương (nay là tổ dân phố Vinh Sơn, phường Sầm Sơn). Ảnh: Tư liệu

Theo Linh tích Sầm Sơn, đền Cô Tiên được Nhân dân xã Trường Lệ lập nên từ thời nhà Lý để thờ vọng thần Độc Cước - vị thần có uy danh và nhiều phép thuật, trấn áp qủy thần quấy phá, trấn giữ bình yên vùng biển. Ban đầu đền chỉ là một gian miếu nhỏ; đến thời hậu Lê, ngôi đền chính thức được xây dựng theo kiến trúc như hiện nay. Ngoảnh về phía Nam, trước đền là vụng Ngọc với biển cả mênh mông xanh biếc. Vì thế, từ cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX, người dân đã lập phía dưới trước ngôi đền chính, một ngôi đền nhỏ để thờ bà chúa Liễu Hạnh và gọi nôm na là đền Cô Tiên. Sau này, trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp, tàu giặc ngoài biển câu đại bác phá hủy hoàn toàn ngôi đền Cô Tiên và làm sập đổ nhà hậu cung ngôi đền chính. Người dân phải rước tượng, bát hương vào thờ cúng trong đền thờ thần Độc Cước, rồi dần dần nơi này hóa thành chốn thờ chính thức. Từ đó, cái tên Đền Độc Cước (còn gọi là đền đệ nhị - để phân biệt với đền Độc Cước ở hòn Cổ Giải) được đổi thành đền Cô Tiên, gợi nhiều huyền ảo thơ mộng và thu hút mọi người. Hay bởi, trời biển nơi đây đẹp đến mức thần tiên cũng phải tụ về?

Tương truyền rằng, vào những đêm trăng sáng, các nàng tiên trên trời hạ giới, dừng ở đây tắm mát rồi say đắm chẳng muốn về, để rồi gây thương nhớ cho các chàng ngư phủ. Ngày ngày, các chàng bơi ra hòn Câu ngóng chờ, và những chuyện tình cảm động giữa Người và Tiên cũng bắt đầu từ đây. Đứng trước thiên nhiên tươi đẹp, lắng nghe chuyện tiên - người, du khách dù chỉ một lần ghé qua cũng phải vấn vương mãi không thôi.

Nhắc đến đền Cô Tiên nếu chỉ nói về vẻ đẹp thiên nhiên là chưa đủ, nơi đây còn được đón một con người đặc biệt – Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đó là vào một đêm giữa tháng 7/1960, Bác cùng đồng chí cận vệ Nguyễn Tùng, quê ở Nghệ An, bí mật ra Thanh Hóa thăm đồng bào và nghỉ dưỡng tại Sầm Sơn. Khi đặt chân đến Sầm Sơn, Bác không nghỉ ở nhà khách Công đoàn mà lên thẳng núi Trường Lệ, nơi có đền Cô Tiên để nghỉ.

Theo lời kể của ông Phan Viết Hân (sinh năm 1942): Tối hôm đó, có một ông cụ râu tóc bạc phơ, ăn mặc giản dị lên núi Trường Lệ và vào thăm đền Cô Tiên. Sáng hôm sau, ông cụ dậy sớm, trong bộ quần áo cộc như một ngư dân rồi đi men xuống núi ngắm cảnh, gần trưa ông cụ đến thăm các gia đình ở chân núi thuộc tổ dân phố Vinh Sơn, phường Sầm Sơn ngày nay. Hầu hết các gia đình vẫn ra khơi chưa trở về, chỉ có duy nhất một gia đình vừa về tới nhà còn đang ngồi hóng mát ở chiếc chõng tre. Gia đình ngư dân mời ông cụ lên chiếc chõng tre ngồi nhưng ông cụ từ chối và ngồi ngay lên tảng đá bên cây khế.

Thấy một cháu bé đang nằm trên chõng tre khóc ngặt, ông cụ lại gần bế lên cưng nựng, rồi hỏi thăm gia đình về đời sống của ngư dân, của xã viên ở đây. Gia đình trả lời ngay: “Cảm ơn cụ. Nhờ ơn Đảng, ơn Bác Hồ, đời sống xã viên chúng tôi sung sướng lắm ạ!”.

Đã 66 năm trôi qua nhưng những kỷ niệm về ngày Bác Hồ về thăm và nghỉ tại Sầm Sơn vẫn luôn được người dân nơi đây kể lại. Nơi Bác Hồ dừng chân giờ gia đình ông Phan Viết Duyên đang ở. Cây khế năm ấy cũng không còn, nhánh cây nhỏ giờ đã sum suê. Ông Duyên nói: Những kỷ niệm với Bác không chỉ được người trong gia đình tôi nhắc lại, mà ở Vinh Sơn này, sự kiện Bác Hồ dừng chân và nghỉ tại đền Cô Tiên là niềm tự hào khôn xiết.

Rời gia đình ngư dân, Bác cùng mọi người đi xuống bãi biển. Một không khí lao động tấp nập diễn ra. Nhà nhiếp ảnh Kim Côn kể lại: “Cải trang như một lão ngư, quần cộc, áo nâu cộc, đội mũ không có chóp và quấn chiếc khăn bông quanh cổ để che bớt chòm râu, Bác dẫn đoàn xuống tận bãi cá. Thấy mấy lão ngư đang choãi chân thang kéo lưới, Bác liền xắn tay làm cùng. Bác kéo lưới rất thành thục, say sưa không khác gì một lão ngư thực thụ. Mải làm, mình đẫm mồ hôi, Bác cởi áo, rồi bỏ cả khăn mặt quấn cổ. Kéo lưới xong, Bác lại đến nhặt cá cùng ngư dân và vui vẻ nói chuyện với họ”.

Không ai nhận ra người cùng kéo lưới là Bác Hồ, bởi cũng như bao chuyến đi cơ sở khác, Bác đến thường không báo trước, không có xe đưa, người đón.

Sau nửa ngày đi thăm hỏi một số gia đình và ngư dân nơi đây, Bác Hồ quay lại thị trấn (nay là phường Sầm Sơn), nghe các đồng chí lãnh đạo báo cáo tình hình địa phương và căn dặn về vai trò của giai cấp công nhân và tổ chức công đoàn trong phong trào thi đua yêu nước. Trong những ngày nghỉ dưỡng ở đây, nhận ra tiềm năng của Sầm Sơn, Bác căn dặn: “Nếu nơi đây có một hệ thống dịch vụ khách sạn và có phương tiện đưa đón khách nghỉ mát để tới Hòn Mê thì sẽ thu được nhiều của cải”.

Đền Cô Tiên nằm cuối dãy núi Trường Lệ, trên đỉnh hòn Đầu Voi về phía Tây Nam, là di tích nổi tiếng gắn liền với du lịch biển Sầm Sơn. Ảnh: Bảo Anh

Nhiều năm trôi qua, những nơi Bác đặt chân đến, người dân vẫn nâng niu, giữ gìn như những kỷ vật thiêng liêng. Căn phòng trên đền Cô Tiên nơi Bác nghỉ lại năm xưa như vẫn còn hơi ấm của Người. Bên trong căn phòng ấy, những bức ảnh ghi lại khoảnh khắc ngày Bác thăm và trò chuyện cùng Nhân dân Sầm Sơn được treo trang trọng để thế hệ trẻ ngày hôm nay luôn nhớ về Bác, về niềm tự hào của Sầm Sơn khi được vinh dự đón Bác. Ở Tổ dân phố Vinh Sơn, ngay bên bờ biển cũng có tấm bia khắc ghi sự kiện Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm hỏi và tham gia kéo lưới cùng ngư dân Sầm Sơn. Ông Vũ Tiến Thắng, bí thư kiêm tổ trưởng tổ dân phố Vinh Sơn, cho biết: "Sự kiện Bác Hồ về thăm Sầm Sơn là một trong 4 lần Người về thăm và làm việc với Thanh Hóa. Một tấm bia khắc ghi sự kiện là điều cần thiết, song nếu ở đây có một bức tượng Bác Hồ, chắc chắn sẽ là một địa chỉ đỏ, một điểm du lịch đáng nhớ khi du khách về với Sầm Sơn".

Khắc ghi lời căn dặn của Bác, suốt 66 năm qua, Sầm Sơn không ngừng đổi mới. Mảnh đất tiềm năng như Bác nói, đã “thay da đổi thịt” trở thành một điểm du lịch nổi tiếng trong cả nước. Nhiệm kỳ 2025-2030, với phương châm hành động “Đoàn kết - Kỷ cương- Sáng tạo - Phát triển”, Đảng bộ phường Sầm Sơn phấn đấu tốc độ tăng tổng giá trị sản phẩm bình quân đạt 13,5% trở lên; phấn đấu đến năm 2030 trở thành đô thị du lịch vui chơi, giải trí độc đáo hàng đầu của cả nước; thu nhập bình quân đầu người đến năm 2030 đạt 136,5 triệu đồng trở lên... Ông Trịnh Tiến Dũng, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Sầm Sơn, cho biết: 4 tháng đầu năm 2026 phường Sầm Sơn đón hơn 2,7 triệu lượt khách, tăng 8,1% so với cùng kỳ, đạt 30,8% kế hoạch. Tổng số ngày khách lưu trú đạt trên 5,1 triệu ngày, tăng 8,6% so với cùng kỳ, đạt 27,9% kế hoạch. Doanh thu ước đạt 4.163 tỷ đồng, tăng 9,3% so với cùng kỳ, đạt 21% kế hoạch.

Biển vẫn vậy, cứ ồn ào sóng vỗ như từ thuở nào. Những câu chuyện hay hiện vật có thể mờ dần theo thời gian, nhưng hình bóng của Bác Hồ thì vẫn mãi dõi theo, căn dặn và nhắc nhở chúng ta!

Kiều Huyền