Miền Nam Liban căng thẳng trở lại: Binh sĩ LHQ thiệt mạng, Israel lập “đường ranh giới vàng”

Tình hình an ninh tại miền Nam Liban đang có dấu hiệu leo thang trở lại bất chấp thỏa thuận ngừng bắn mới đạt được, khi một binh sĩ gìn giữ hòa bình thiệt mạng trong một vụ tấn công ngày 18/4 và quân đội Israel tuyên bố thiết lập một “đường ranh giới” kiểm soát mới tại khu vực này.

Một binh sĩ Pháp thiệt mạng và ba người khác bị thương trong một vụ tấn công tại miền Nam Liban ngày 18/4. Ảnh: Reuters.

Lực lượng Lâm thời của Liên Hợp Quốc tại Liban (UNIFIL) cho biết một binh sĩ Pháp đã thiệt mạng và ba người khác bị thương khi đang làm nhiệm vụ mở đường tới một vị trí bị cô lập ở làng Ghandouriyeh, miền Nam Liban. Theo đánh giá ban đầu, nhóm binh sĩ đã bị phục kích bằng hỏa lực súng bộ binh trong một vụ tấn công mà UNIFIL cho là “có chủ đích”.

Giới chức Pháp nhận định thủ phạm nhiều khả năng là lực lượng Hezbollah - nhóm vũ trang được Iran hậu thuẫn. Tuy nhiên, Hezbollah đã phủ nhận liên quan, đồng thời chỉ trích các cáo buộc là thiếu căn cứ.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã lên án vụ việc là “không thể chấp nhận”, đồng thời kêu gọi chính quyền Liban khẩn trương điều tra và đưa những kẻ chịu trách nhiệm ra trước pháp luật. Tổng thống Liban Joseph Aoun và Thủ tướng Nawaf Salam cũng lên án vụ tấn công và cam kết mở cuộc điều tra.

Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres kêu gọi các bên tôn trọng lệnh ngừng bắn và tránh các hành động có thể làm gia tăng căng thẳng.

Trong khi đó, quân đội Israel cùng ngày tuyên bố đã thiết lập “Đường ranh giới vàng” tại miền Nam Liban, tương tự cơ chế kiểm soát mà nước này áp dụng tại Dải Gaza. Theo phía Israel, lực lượng này đã tấn công các đối tượng tiếp cận khu vực ranh giới mà họ cho là gây đe dọa trực tiếp, đồng thời nhấn mạnh vẫn có quyền hành động tự vệ bất chấp lệnh ngừng bắn do Mỹ làm trung gian.

Quân đội Israel ngày 18/4 tuyên bố đã thiết lập “Đường ranh giới vàng” tại miền Nam Liban. Ảnh: Al Jazeera.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu trước đó cũng khẳng định nước này “chưa hoàn thành nhiệm vụ đối với Hezbollah” và sẽ tiếp tục các chiến dịch nhằm giải tán lực lượng này.

Về phần mình, Hezbollah cho biết đã ngừng các hoạt động quân sự kể từ khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực từ đêm 16/4, song cảnh báo sẵn sàng đáp trả nếu Israel vi phạm thỏa thuận.

Lệnh ngừng bắn giữa Israel và Liban có thời hạn ban đầu 10 ngày, nhằm tạo điều kiện cho các cuộc đàm phán hòa bình. Tuy nhiên, thỏa thuận này không yêu cầu Israel rút quân khỏi miền Nam Liban - khu vực chiếm khoảng 8% lãnh thổ nước này - khiến nguy cơ đối đầu tiếp tục hiện hữu trong bối cảnh các bên vẫn duy trì lập trường cứng rắn.

Ngọc Liên

Nguồn: Reuters/Al Jazeera.