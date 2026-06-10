Mexico và Mỹ tăng cường hợp tác an ninh và di cư

Bộ trưởng Ngoại giao Mexico Roberto Velasco ngày 9/6 cho biết Mexico và Mỹ sẽ tiến hành các cuộc đàm phán trong tuần này nhằm tăng cường hợp tác song phương về an ninh biên giới, di cư và đấu tranh chống tội phạm xuyên quốc gia.

Bộ trưởng Ngoại giao Mexico Roberto Velasco. Ảnh: LA Times

Phát biểu tại cuộc họp báo, ông Velasco cho biết các nhóm công tác an ninh của hai nước sẽ họp vào ngày 12/6 nhằm thúc đẩy phối hợp trong các lĩnh vực như kiểm soát biên giới, chống buôn bán fentanyl và ngăn chặn các hoạt động tài chính bất hợp pháp.

Theo ông Velasco, trước đó ông đã có cuộc điện đàm với Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio để thảo luận về việc tổ chức cuộc gặp trực tiếp giữa đại diện cấp cao hai nước, qua đó tăng cường đối thoại về các vấn đề cùng quan tâm, bao gồm an ninh, di cư và hợp tác kinh tế trong khuôn khổ Hiệp định Mỹ - Mexico - Canada (USMCA). Quan chức Mexico nhấn mạnh, hai bên cũng trao đổi về các biện pháp quản lý di cư và hợp thức hóa tình trạng cư trú, đồng thời khẳng định các chính sách liên quan sẽ được triển khai trên cơ sở tôn trọng đầy đủ quyền con người.

Các cuộc tiếp xúc mới nhất diễn ra trong bối cảnh Mexico và Mỹ đang duy trì đối thoại thường xuyên nhằm xử lý các vấn đề liên quan đến quản lý biên giới, dòng người di cư và hoạt động buôn bán ma túy, đặc biệt là fentanyl.

Một binh sĩ quân đội Mỹ quan sát hàng rào dây thép gai mới được lắp đặt dọc theo một trong hai bức tường biên giới ngăn cách Mexico và Mỹ vào ngày 21/3/2025. Ảnh: AP

Trong khi đó, cùng ngày, Mỹ cho biết nước này đặt mục tiêu hoàn thành hệ thống hàng rào dọc biên giới với Mexico vào cuối năm 2027 nhằm tăng cường kiểm soát nhập cư trái phép và ngăn chặn hoạt động buôn bán ma túy.

Ủy viên Cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới Mỹ (CBP) Rodney Scott cho biết, sau khi hoàn thành xây dựng cơ bản vào cuối năm 2027, Mỹ sẽ tiếp tục lắp đặt các hệ thống giám sát và thiết bị công nghệ, dự kiến hoàn tất trong năm 2028. Theo ông, hàng rào biên giới sẽ hỗ trợ kiểm soát nhập cư trái phép và buôn bán ma túy, dù không thể ngăn chặn hoàn toàn các hoạt động vượt biên trái phép.

Minh Phương