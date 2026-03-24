Mexico tiếp tục viện trợ cho Cuba, phản đối lệnh cấm vận của Mỹ

Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum khẳng định sẽ tiếp tục gửi viện trợ nhân đạo cho Cuba, đồng thời phản đối lệnh cấm vận của Mỹ và kêu gọi giải quyết bất đồng thông qua đối thoại và các cơ chế đa phương, trong bối cảnh quốc đảo Caribe này đối mặt với khủng hoảng năng lượng và kinh tế.

Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum phát biểu trong cuộc họp báo thường nhật buổi sáng tại Palacio Nacional ở Thành phố Mexico, Mexico, ngày 23/3/2026. Ảnh: VCG

Phát biểu tại thủ đô Mexico City ngày 23/3, bà Sheinbaum cho biết một tàu chở hàng viện trợ mới, bao gồm lương thực và nhu yếu phẩm thiết yếu, đã rời Mexico để tới Cuba. Bà nhấn mạnh Mexico sẽ tiếp tục cung cấp “mọi hỗ trợ nhân đạo cần thiết” cho người dân quốc đảo này, trong bối cảnh nước này đang đối mặt với khó khăn về năng lượng và kinh tế.

Nhà lãnh đạo Mexico cho biết chính phủ nước này đang duy trì trao đổi với cả Washington và Havana, khẳng định sẵn sàng đóng vai trò hỗ trợ nhằm “tránh bất kỳ xung đột nào”. Bà nhấn mạnh các bất đồng cần được giải quyết thông qua đối thoại, phản đối mọi hình thức can thiệp bằng vũ lực, đồng thời ủng hộ quyền tự quyết của người dân Cuba.

Bà Sheinbaum cũng kêu gọi các cơ chế đa phương, trong đó có Liên Hợp Quốc, đóng vai trò tích cực hơn trong việc thúc đẩy đối thoại và hỗ trợ nhân đạo, nhấn mạnh đây là kênh phù hợp để xử lý các bất đồng giữa các quốc gia.

Mexico từ lâu duy trì lập trường phản đối lệnh cấm vận của Mỹ đối với Cuba kể từ những năm 1960. Gần đây, việc siết chặt các hạn chế liên quan đến nhiên liệu được cho là đã làm gia tăng tình trạng mất điện và thiếu hụt nguồn cung trên đảo quốc Caribe này.

Trước đó, Mỹ và Cuba được cho là đã tiến hành một số tiếp xúc nhằm tìm kiếm giải pháp hòa dịu, trong khi Mexico khẳng định sẽ tiếp tục đóng góp vào các nỗ lực duy trì ổn định khu vực.

Ngoài viện trợ nhân đạo, Mexico cũng đang xem xét khả năng hỗ trợ thêm, bao gồm cả cung cấp nhiên liệu dưới các hình thức phù hợp, đồng thời đánh giá các cơ hội hợp tác kinh tế với Cuba trong thời gian tới.

Bích Hồng

Nguồn: Mexico News Daily, APT