Máy bay vận tải quân sự của Nga rơi ở Crimea, 29 người thiệt mạng

Một chiếc máy bay vận tải quân sự An-26 của Nga đã rơi xuống vách núi tại Crimea, khiến 29 người thiệt mạng, bao gồm 23 hành khách và 6 thành viên phi hành đoàn. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do trục trặc kỹ thuật.

Một chiếc máy bay vận tải quân sự An-26 của Nga đã rơi xuống vách núi tại Crimea, khiến 29 người thiệt mạng. Ảnh: Tass

Theo thông tin từ Tass và Reuters, liên lạc với máy bay vận tải quân sự An-26 của Nga bị mất vào khoảng 18 giờ theo giờ Moscow (15 giờ GMT) ngày 31/3 trong một chuyến bay thường lệ qua bán đảo Crimea. Khu vực này có địa hình núi cao dẫn xuống biển Đen, và đã được Nga sáp nhập từ Ukraine năm 2014.

Một nguồn tin tại hiện trường cho biết: "Máy bay đã rơi vào vách núi." Bộ Quốc phòng Nga cho biết đội cứu hộ đã tìm thấy vị trí tai nạn và xác nhận tất cả 29 người trên máy bay đã tử nạn, gồm 6 phi công và 23 hành khách.

Thông cáo của Bộ Quốc phòng Nga nêu rõ, không có tác động từ bên ngoài như tên lửa, máy bay không người lái hay va chạm với chim. Nguyên nhân sơ bộ được xác định là do trục trặc kỹ thuật. Hiện một ủy ban của quân đội đang làm việc tại hiện trường để điều tra chi tiết.

Trong thập kỷ qua, loại máy bay An-26 đã xảy ra nhiều vụ tai nạn nghiêm trọng. Ảnh: AP

Chiếc An-26 đã phục vụ trong quân đội Nga từ cuối thập niên 1960 và cũng được sử dụng trong vận chuyển hàng hóa. Tuy nhiên, trong thập kỷ qua, loại máy bay này đã xảy ra nhiều vụ tai nạn nghiêm trọng:

Năm 2022, một An-26 của Ukraine rơi ở khu vực Zaporizhzhia, khiến 1 người thiệt mạng.

Năm 2020, một An-26 rơi trong chuyến bay huấn luyện ở Đông Bắc Ukraine, 26/27 người trên máy bay tử nạn.

Năm 2020, 8 người, gồm 5 người Nga thiệt mạng khi một An-26 rơi tại Nam Sudan.

Năm 2017, 4/10 người trên máy bay tử nạn khi An-26 hạ cánh tại Bờ Biển Ngà, Tây Phi.

Với tải trọng nhỏ, An-26 có khả năng vận chuyển hàng hóa và tới 40 hành khách trên các quãng đường ngắn và trung bình, nhưng những tai nạn gần đây cho thấy loại máy bay này vẫn tiềm ẩn rủi ro kỹ thuật.

Bích Hồng

Nguồn: Tass, Reuters