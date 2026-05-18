Động đất mạnh ở Quảng Tây (Trung Quốc), hơn 7.000 người phải sơ tán

Trận động đất mạnh 5,2 độ vừa xảy ra tại khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc vào rạng sáng ngày 18/5, khiến nhiều tòa nhà bị sập.

Các nhân viên cứu hộ đi ngang qua một tòa nhà bị hư hại sau trận động đất tại làng Taiyang, Liuzhou, Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc, ngày 18 tháng 5 năm 2026. Ảnh: Reuters.

Khoảng 0h21 ngày 18/5 (giờ địa phương), tại quận Liễu Nam, thành phố Liễu Châu, Quảng Tây (Trung Quốc) đã xảy ra một trận động đất mạnh 5,2 độ, tâm chấn có độ sâu 8km. Rung lắc được cảm nhận rõ tại nhiều thành phố thuộc Quảng Tây như Nam Ninh, Quế Lâm. Đài quan sát khí tượng Hồng Kông cũng ghi nhận hơn 10 báo cáo về dư chấn cục bộ dù cách tâm chấn khoảng 550 km

Tính đến 4h sáng cùng ngày, trận động đất đã làm sập 13 tòa nhà, Xác nhận có 2 người tử vong (là một cặp vợ chồng 63 tuổi và 53 tuổi). Ngoài ra có 1 người mất tích và 4 người bị thương đã được đưa đi cấp cứu (không nguy hiểm đến tính mạng), và hơn 7.000 người đã được sơ tán.

Ngay sau khi xảy ra động đất, chính quyền địa phương đã kích hoạt cơ chế ứng phó khẩn cấp. Lực lượng cứu hộ, ứng phó khẩn cấp, cảnh sát, lính cứu hỏa và các đội chuyên trách đã được điều động tới hiện trường để tìm kiếm người mất tích. Hoạt động tìm kiếm cứu nạn vẫn đang được tiến hành.

Ảnh chụp từ máy bay không người lái ngày 18 tháng 5 năm 2026 cho thấy lực lượng cứu hộ đang tiến hành các hoạt động cứu nạn sau trận động đất tại xã Taiyangcun, thị trấn Taiyangcun, thành phố Liuzhou, Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, miền nam Trung Quốc. Ảnh: Xinhua

Chính quyền đã cảnh báo về sự gián đoạn giao thông khi lực lượng chức năng kiểm tra cơ sở hạ tầng đường sắt. Hiện thông tin liên lạc, đường dây điện, nguồn cung cấp nước và khí đốt vẫn hoạt động bình thường.

Cơ quan Quản lý Động đất Trung Quốc đã kích hoạt tình trạng khẩn cấp mức độ 3 trong hệ thống 4 cấp đối với trận động đất này.

Nhật Lệ

Nguồn: CNA, Xinhua