Mậu Lâm chú trọng nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ theo chuyên đề

Đảng bộ xã Mậu Lâm xác định nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ theo chuyên đề không chỉ góp phần quan trọng trong việc phát huy vai trò hạt nhân lãnh đạo của tổ chức cơ sở đảng, mà còn là “chìa khóa” mở ra hướng phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững cho người dân địa phương.

Một buổi sinh hoạt chi bộ theo chuyên đề của Chi bộ các cơ quan Đảng xã Mậu Lâm.

Chi bộ thôn Đồng Sình thuộc Đảng bộ xã Mậu Lâm được xem là điểm sáng trong tổ chức sinh hoạt chuyên đề. Hằng năm, chi bộ xây dựng kế hoạch sinh hoạt chuyên đề, lựa chọn nội dung sinh hoạt chuyên đề hằng tháng; định hướng chỉ đạo, phân công, giao nhiệm vụ cho cán bộ, đảng viên chuẩn bị nội dung chuyên đề, qua đó chi bộ lựa chọn những nội dung chuyên đề để đưa vào sinh hoạt chi bộ. Đồng chí Lê Đình Đại, Bí thư chi bộ cho biết: Với mục tiêu nâng cao thu nhập cho người dân, chi bộ thôn đã tổ chức các buổi sinh hoạt theo chuyên đề về phát triển nông, lâm nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ. Tại các buổi sinh hoạt, chi bộ luôn phát huy dân chủ, tạo không khí cởi mở để đảng viên trao đổi, thảo luận, đóng góp ý kiến cho chi ủy trong cách thức tổ chức triển khai thực hiện. Trên cơ sở các ý kiến sát đúng của đảng viên, chi bộ đã tập trung lãnh đạo Nhân dân phát triển nghề tiểu thủ công nghiệp và các loại hình dịch vụ; chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi. Nhờ vậy, thu nhập bình quân của người dân thôn Đồng Sình đạt 75 triệu đồng/người/năm.

Đảng bộ xã Mậu Lâm hiện có 38 tổ chức cơ sở đảng với 760 đảng viên. Trên cơ sở Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 23/7/2025 của Ban Bí thư về tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong giai đoạn mới, đảng ủy xã đề ra nhiều giải pháp nhằm đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Trong đó, quán triệt đến các chi bộ trực thuộc thực hiện nghiêm túc chế độ sinh hoạt định kỳ vào ngày mùng 3 hằng tháng. Đồng thời, phân công các đồng chí ủy viên ban chấp hành đảng bộ xã trực tiếp dự sinh hoạt cùng chi bộ và hướng dẫn chi bộ về hình thức, nội dung sinh hoạt cũng như kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đảng viên và Nhân dân. Trên cơ sở đó đề xuất, tham mưu với đảng ủy xã trong việc lãnh đạo, chỉ đạo và giải quyết kịp thời, có hiệu quả những vấn đề phát sinh ở cơ sở. Đặc biệt, đảng ủy xã tập trung chỉ đạo các chi bộ triển khai sinh hoạt theo chuyên đề. Nội dung sinh hoạt tập trung vào công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của thôn như: chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, làm đường bê tông nông thôn, tham gia đóng góp các loại quỹ, chỉ đạo sản xuất... qua đó để các đảng viên thảo luận, tìm hướng giải quyết những vấn đề bức xúc mà người dân đang quan tâm. Việc duy trì nền nếp và nâng cao chất lượng sinh hoạt ở các chi bộ đã góp phần nâng cao chất lượng, xây dựng tổ chức cơ sở đảng, thực hiện tốt các mục tiêu nghị quyết đại hội đảng bộ xã đề ra.

Ông Trương Văn Thái, Trưởng Ban Xây dựng Đảng xã Mậu Lâm, cho biết: Nhìn chung các buổi sinh hoạt chuyên đề đều mang lại hiệu quả thiết thực do chủ đề sát với nhiệm vụ được giao. Nhiều vấn đề nổi cộm, bức thiết được các chi bộ bàn bạc thấu đáo, trên cơ sở đó xây dựng thành nghị quyết có tính xuyên suốt trong thực hiện nhiệm vụ theo hướng chọn việc để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo. Quá trình triển khai đã phát huy vai trò nêu gương của cấp ủy và đảng viên. Tuy nhiên, việc sinh hoạt chi bộ theo chuyên đề hiện nay ở địa phương còn một số hạn chế, đó là: Các chi bộ tổ chức sinh hoạt chuyên đề chưa nhiều; việc lựa chọn chủ đề chưa sát với chức năng, nhiệm vụ; nhiều chi bộ chuẩn bị báo cáo không kỹ, chưa gợi mở, định hướng rõ nội dung khiến cho đảng viên khó thảo luận...

Để nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả sinh hoạt chi bộ theo chuyên đề, xã Mậu Lâm đề ra các giải pháp đó là: Tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn các chi bộ cụ thể nội dung, cách thức tiến hành sinh hoạt theo chuyên đề. Đồng thời, phân công các đồng chí ủy viên ban chấp hành đảng bộ xã thường xuyên dự, giám sát, hướng dẫn các chi bộ thực hiện sinh hoạt chuyên đề. Thường xuyên củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng đội ngũ ở các chi bộ; quan tâm bồi dưỡng, tập huấn về nghiệp vụ công tác Đảng, cách thức, nội dung sinh hoạt chi bộ nói chung và sinh hoạt chuyên đề nói riêng...

Bài và ảnh: Quốc Hương