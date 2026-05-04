Linh hoạt, sáng tạo trong tổ chức sinh hoạt chi bộ

Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ không phải là nhiệm vụ mới, nhưng luôn là nhiệm vụ quan trọng trong công tác xây dựng Đảng. Để chi bộ thực sự là “hạt nhân” chính trị ở cơ sở, cấp ủy các cấp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa thường xuyên đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng sinh hoạt nhằm xây dựng các chi bộ vững mạnh, qua đó khẳng định vai trò “cầu nối” giữa Đảng với Nhân dân.

Tổ chức sinh hoạt chi bộ bảo đảm "3 đúng"

Sau hơn 8 tháng triển khai Kế hoạch số 296 ngày 10/9/2025 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW của Ban Bí thư, công tác sinh hoạt chi bộ trên địa bàn tỉnh đã đi vào nền nếp, dần khắc phục những hạn chế trước đây để đổi mới mạnh mẽ theo hướng thực chất, hiệu quả, bám sát các yêu cầu thực tiễn tại cơ sở. Từ đó, góp phần tăng cường năng lực lãnh đạo của tổ chức cơ sở đảng, khẳng định rõ vai trò hạt nhân chính trị, trực tiếp lãnh đạo, cụ thể hóa chủ trương, đường lối của Đảng trong cuộc sống.

Buổi sinh hoạt định kỳ tháng 5 của chi bộ phố Dinh Xá, phường Đông Tiến và Chi bộ Phòng Hành chính - Lưu trữ thuộc Đảng bộ Văn phòng Tỉnh uỷ, vào sáng 4/5 diễn ra trong không khí đặc biệt hơn thường lệ bởi tổ công tác của Tỉnh ủy và Đảng ủy phường do đồng chí Nguyễn Hồng Phong, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh làm tổ trưởng đã về dự sinh hoạt.

Những ý kiến, góp ý của tổ công tác không chỉ là kênh thông tin để chi bộ kịp thời nắm bắt, chỉ đạo thực hiện hiệu quả nhiều phong trào tại địa phương như “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, “Bình dân học vụ số”, mô hình “Vận động Nhân dân hiến đất và tài sản trên đất để mở rộng, nâng cấp đường giao thông”..., mà còn là cách để “giữ lửa” sinh hoạt chi bộ theo hướng thẳng thắn, gần gũi, tạo không khí cởi mở, dân chủ và đoàn kết.

Theo ông Lê Công Bình, Bí thư chi bộ phố Dinh Xá: "Chi bộ phố có 47 đảng viên. Từ khi thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW của Ban Bí thư, các buổi sinh hoạt hiện nay đã đi vào thảo luận những vấn đề cụ thể, thiết thực, liên quan trực tiếp đến đời sống và sản xuất của Nhân dân. Trước khi tổ chức sinh hoạt, Chi ủy đã dành thời gian nghiên cứu văn bản liên quan, xác định chủ đề; vấn đề nào chưa rõ thì tranh thủ xin ý kiến của cấp trên.

Bên cạnh đó, Chi bộ cũng bám sát Chỉ thị số 50-CT/TW để triển khai sinh hoạt theo hướng chú trọng phát huy tinh thần tự phê bình và phê bình, khuyến khích đảng viên mạnh dạn góp ý kiến, thảo luận. Từ đó, trong sinh hoạt chi bộ, Chi ủy đã lẩy vấn đề, gợi mở để có nhiều đảng viên nêu ý kiến và được đưa ra bàn bạc, giải quyết kịp thời".

Thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 23/7/2025 của Ban Bí thư về tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong giai đoạn mới, cấp ủy các cấp đã kịp thời ban hành các văn bản chỉ đạo, yêu cầu các chi bộ trực thuộc tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức sinh hoạt chi bộ bảo đảm “3 đúng”: đúng định kỳ, đúng nội dung, đúng nguyên tắc. Do đó, công tác sinh hoạt chi bộ trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã đi vào nền nếp, dần khắc phục những hạn chế trước đây để đổi mới mạnh mẽ theo hướng thực chất, hiệu quả, bám sát các yêu cầu thực tiễn tại cơ sở.

Dấu ấn đổi mới trong sinh hoạt của các chi bộ được thể hiện rõ ở công tác chuẩn bị nội dung, tích cực sử dụng tài liệu điện tử thông qua ứng dụng Sổ tay Đảng viên; kết hợp linh hoạt giữa sinh hoạt trực tuyến và trực tiếp; rút ngắn thời gian báo cáo để dành thời gian tập trung thảo luận, phân tích và giải quyết vấn đề ở cơ sở, bám sát phương châm “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm”. Từ đó tạo ra nhiều chuyển biến thực chất trong triển khai các Nghị quyết của trung ương, của tỉnh vào thực tế từng đơn vị, địa phương.

Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong tình hình mới

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Hồng Phong khẳng định: Chất lượng sinh hoạt chi bộ là một trong những yếu tố có ý nghĩa quyết định, then chốt trong nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, đảng viên. Sau khi vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, Đảng ta tiếp tục tập trung đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ để bảo đảm kỷ cương, kỷ luật, nền nếp trong Đảng.

Để khắc phục những hạn chế, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong tình hình hiện nay, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Hồng Phong đề nghị cấp ủy các cấp cần đổi mới từ khâu chuẩn bị nội dung; trong đó mỗi buổi sinh hoạt phải được xác định rõ mục tiêu, chủ đề trọng tâm; bám sát nhiệm vụ chính trị tại địa phương, công tác chuyên môn của cơ quan, đơn vị. Tránh tình trạng nêu vấn đề chung chung, thiếu gắn kết thực tế. Hình thức sinh hoạt cũng cần được đổi mới linh hoạt, sáng tạo. Ngoài sinh hoạt định kỳ hằng tháng, các chi bộ nên duy trì sinh hoạt chuyên đề hằng quý hoặc theo chủ điểm cụ thể.

Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong sinh hoạt tăng tính trực quan, sinh động, đặc biệt tích cực sử dụng tài liệu điện tử thông qua ứng dụng Sổ tay Đảng viên; kết hợp linh hoạt giữa sinh hoạt trực tuyến và trực tiếp; gắn nội dung sinh hoạt với việc kiểm điểm, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ, nêu rõ những tồn tại, nguyên nhân và đề ra giải pháp thiết thực, khả thi. Phát huy được dân chủ trong Đảng, cấp ủy, bí thư chi bộ cần khuyến khích đảng viên nói thẳng, nói thật, phản ánh trung thực tình hình đơn vị, góp ý cho cấp ủy, lãnh đạo và đồng chí, đồng nghiệp trên tinh thần xây dựng.

Cách điều hành sinh hoạt của đồng chí Bí thư Chi bộ phải dân chủ, cởi mở nhưng có trọng tâm, trọng điểm, định hướng được thảo luận để mọi ý kiến đều đi đến thống nhất hành động. Bí thư cần chủ động học tập, bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo, tổng hợp, xử lý tình huống, đồng thời gương mẫu trong lời nói, việc làm, phong cách, tác phong công tác.

Bên cạnh sinh hoạt thường kỳ, sinh hoạt chuyên đề có vai trò quan trọng trong việc bồi dưỡng nhận thức chính trị, đạo đức, lối sống và kỹ năng công tác cho đảng viên. Các chuyên đề nên tập trung vào những vấn đề thiết thực, thời sự như: đẩy mạnh chuyển đổi số, thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, tiêu cực; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; cải cách hành chính, nâng cao văn hóa công vụ...

Quốc Hương