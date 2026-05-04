Tạo đột phá từ đầu tư hạ tầng, định hình diện mạo phát triển văn minh, hiện đại

Bước vào năm 2026 - năm đầu tiên triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Như Xuân nhiệm kỳ 2025-2030, ngay từ những tháng đầu năm, Ban Thường vụ Đảng ủy xã đã đặt trọng tâm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo là đầu tư, hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội theo hướng đồng bộ, văn minh, hiện đại.

Hệ thống hạ tầng khu vực trung tâm xã Như Xuân được đầu tư xây dựng theo hướng hiện đại, văn minh đô thị.

Ông Nguyễn Văn Dũng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã cho biết: Như Xuân là xã miền núi, hạ tầng chưa đồng bộ, khả năng kết nối liên vùng còn hạn chế. Chính vì vậy, để tạo điều kiện kinh tế phát triển nhanh và bền vững, phải tháo “điểm nghẽn” về hạ tầng. Đây không chỉ là yêu cầu trước mắt, mà là nền tảng lâu dài để chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao chất lượng đời sống Nhân dân và thu hút đầu tư. Với tư duy đó, Ban Thường vụ Đảng ủy xã đã tập trung lãnh đạo việc phát triển hạ tầng với việc cụ thể hóa bằng nhiều nhiệm vụ, giải pháp đồng bộ gắn với tiến độ, trách nhiệm và kết quả cụ thể.

Trong lĩnh vực đầu tư xây dựng, trong 4 tháng đầu năm 2026 cho thấy sự chuyển động tích cực, toàn xã hiện có 7 công trình đang thi công, đều là các công trình chuyển tiếp với tiến độ trên 80%, đồng thời đã nghiệm thu, đưa vào sử dụng 3 công trình. Việc thẩm định 3 công trình mới, cấp phép 12 giấy phép công trình xây dựng cho thấy nhu cầu đầu tư, xây dựng trên địa bàn đang gia tăng, phản ánh niềm tin vào định hướng phát triển của địa phương.

Song song với đó, công tác chuẩn bị đầu tư được triển khai bài bản. Trong 4 tháng đầu năm, xã đã phê duyệt chủ trương đầu tư 12 công trình, đồng thời tập trung hoàn thiện các thủ tục để khởi công các dự án theo kế hoạch đầu tư công năm 2026. Một điểm đáng chú ý là Như Xuân không đầu tư dàn trải, mà lựa chọn các công trình có tính kết nối, lan tỏa cao. Các dự án hạ tầng kỹ thuật khu dân cư, tuyến giao thông liên xã, liên vùng... được xác định là trục phát triển mới. Trong đó, những dự án như tuyến đường từ Thượng Ninh đi Hóa Quỳ, hạ tầng khu dân cư đường Thanh Niên, khu dân cư và dịch vụ thương mại thôn 3, thôn Lúng... đang được đôn đốc tiến độ, hướng tới hoàn thành trong thời gian sớm nhất.

Hạ tầng giao thông tiếp tục là điểm nhấn. Không chỉ tập trung vào các tuyến đường lớn, xã còn chú trọng nâng cấp hệ thống giao thông nông thôn. Việc nạo vét 7km kênh mương, chỉnh trang đường làng, ngõ xóm, nhà văn hóa thôn trong các dịp lễ, tết không chỉ mang ý nghĩa trước mắt mà còn góp phần hoàn thiện tiêu chí NTM, nâng cao chất lượng sống ở khu dân cư.

Hạ tầng phục vụ sản xuất cũng được quan tâm đúng mức, xã đã tích tụ được 35,5ha đất nông nghiệp, trong đó có 22ha sản xuất quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao. Đây là bước đi quan trọng, bởi sản xuất nông nghiệp hiện đại không thể tách rời hạ tầng đồng bộ từ giao thông nội đồng, thủy lợi đến hệ thống bảo quản, chế biến. Cùng với đó, công tác quản lý tài nguyên, đất đai - một lĩnh vực nhạy cảm gắn chặt với phát triển hạ tầng - được siết chặt. Trong quý, xã đã lập kế hoạch giải phóng mặt bằng cho 8 dự án với tổng diện tích 25,82ha; xử lý nghiêm các vi phạm đất đai, xử phạt 7 trường hợp với tổng số tiền hơn 54 triệu đồng. Những động thái này thể hiện quyết tâm lập lại kỷ cương, tạo quỹ đất sạch cho đầu tư phát triển.

Không chỉ dừng ở hạ tầng “cứng”, Như Xuân đang từng bước hình thành hạ tầng “mềm” - nền tảng của một xã hội hiện đại. Công tác chuyển đổi số được triển khai đồng bộ, với tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính trực tuyến đạt 100%, cho thấy bước tiến rõ rệt trong cải cách hành chính. Trung tâm phục vụ hành chính công của xã tiếp nhận 864 hồ sơ trong quý I/2026, giải quyết 826 hồ sơ, trong đó phần lớn được xử lý trước và đúng hạn. Đây là tín hiệu tích cực, dù vẫn còn tồn tại tỷ lệ hồ sơ quá hạn cần khắc phục.

Ở góc độ xã hội, hạ tầng giáo dục, y tế tiếp tục được củng cố. Tỷ lệ hồ sơ sức khỏe điện tử đạt 99,91% là con số đáng chú ý, phản ánh mức độ ứng dụng công nghệ trong chăm sóc sức khỏe Nhân dân. Hoạt động giáo dục duy trì ổn định, chất lượng từng bước nâng lên, tạo nền tảng nguồn nhân lực cho phát triển lâu dài.

Bức tranh kinh tế - xã hội của xã Như Xuân trong 4 tháng năm 2026 cho thấy sự gắn kết chặt chẽ giữa đầu tư hạ tầng và tăng trưởng kinh tế. Sản xuất nông nghiệp ổn định, công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, thương mại - dịch vụ đáp ứng nhu cầu Nhân dân. Thu ngân sách xã ước đạt gần 200 tỷ đồng, tổng chi ngân sách gần 80 tỷ đồng.

Tuy nhiên, nhìn thẳng vào thực tế, Như Xuân vẫn còn không ít hạn chế. Công tác quản lý môi trường có lúc chưa chặt chẽ; việc thu gom, xử lý rác thải còn chậm; tình trạng ô nhiễm cục bộ vẫn xảy ra. Chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp trong giải quyết thủ tục hành chính xếp hạng 102/166 toàn tỉnh là một cảnh báo rõ ràng về chất lượng phục vụ. Những hạn chế này không chỉ là vấn đề kỹ thuật, mà phản ánh chất lượng điều hành, trách nhiệm của một bộ phận cán bộ. Nguyên nhân chủ yếu vẫn nằm ở khâu tổ chức thực hiện: một số cấp ủy, đơn vị chưa quyết liệt, thiếu sáng tạo; công tác phối hợp chưa chặt chẽ; năng lực kiểm tra, giám sát còn hạn chế.

Chính vì vậy, trong thời gian tới, cấp ủy, chính quyền Như Xuân đang xác định rõ trọng tâm là tăng tốc đầu tư hạ tầng gắn với siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính. Trong đó nhiệm vụ được đặt ra là đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm; hoàn thiện quy hoạch; tăng cường giải phóng mặt bằng; nâng cao chất lượng quản lý đầu tư xây dựng; đồng thời cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Đáng chú ý, xã đặt mục tiêu không chỉ hoàn thành các công trình, mà phải nâng cao hiệu quả sử dụng hạ tầng.

Có thể thấy, từ những kết quả bước đầu và định hướng rõ ràng, Như Xuân đang từng bước định hình một mô hình phát triển mới: lấy hạ tầng làm nền tảng, lấy cải cách hành chính và chuyển đổi số làm động lực, lấy người dân làm trung tâm. Con đường phía trước còn nhiều thách thức, nhưng với cách tiếp cận bài bản, quyết liệt và có trọng tâm, Như Xuân đang tạo dựng những tiền đề quan trọng để bứt phá, hướng tới mục tiêu trở thành địa phương phát triển theo hướng văn minh, hiện đại, bền vững.

Bài và ảnh: Minh Hiếu