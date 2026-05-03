Thạch Lập phát huy vai trò lãnh đạo của cấp ủy trong phục vụ Nhân dân

Nhiệm kỳ 2025-2030, Đảng bộ xã Thạch Lập xác định rõ một trong những trọng tâm xuyên suốt là nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng; xây dựng chính quyền phục vụ, lấy người dân làm trung tâm, làm mục tiêu và động lực phát triển. Đây không chỉ là yêu cầu đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng trong giai đoạn mới, mà còn là đòi hỏi từ thực tiễn phát triển, từ kỳ vọng của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn.

Cán bộ UBND xã Thạch Lập hướng dẫn người dân thực hiện “Làm giàu, làm sạch cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai” trên địa bàn.

Từ một địa phương miền núi còn nhiều khó khăn, Thạch Lập bước vào nhiệm kỳ mới với nền tảng đáng ghi nhận, trong 5 năm (2020-2025), xã có 21/24 chỉ tiêu chủ yếu đạt và vượt kế hoạch; kinh tế duy trì tăng trưởng khá, diện mạo nông thôn chuyển biến tích cực, đời sống vật chất và tinh thần của người dân từng bước được nâng lên, quốc phòng - an ninh giữ vững, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị đạt nhiều kết quả quan trọng. Những kết quả ấy là tiền đề, nhưng đồng thời cũng đặt ra yêu cầu cao hơn đối với vai trò dẫn dắt, tổ chức thực hiện của cấp ủy trong giai đoạn phát triển mới.

Ông Phạm Văn Thiết, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Thạch Lập cho biết: "Điểm nhấn nổi bật trong tư duy lãnh đạo của Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2025-2030 là chuyển mạnh từ tư duy quản lý sang tư duy phục vụ; từ chỉ đạo hành chính sang đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp; từ giải quyết công việc theo quy trình sang giải quyết theo yêu cầu hiệu quả, sự hài lòng của Nhân dân. Tinh thần đó được thể hiện rõ trong phương châm hành động của nhiệm kỳ: “Đoàn kết - Trách nhiệm - Đột phá - Phát triển”, đồng thời được cụ thể hóa thành những nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá và hệ thống giải pháp đồng bộ. Trong đó, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh được xác định là nền tảng; đổi mới công tác cán bộ, cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số được xem là động lực; còn nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân là thước đo hiệu quả lãnh đạo. Muốn phục vụ Nhân dân tốt, trước hết bộ máy phải gần dân, sát dân, hiểu dân và trọng dân. Đảng bộ xã xác định tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy theo hướng sâu sát cơ sở, tăng cường đối thoại, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng chính đáng của người dân; giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh từ cơ sở, không để tích tụ thành điểm nóng".

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Thạch Lập lần thứ nhất đã xác định đổi mới mạnh mẽ, toàn diện công tác cán bộ; siết chặt kỷ luật, kỷ cương đi đôi với khuyến khích cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Không chỉ dừng ở yêu cầu chuẩn hóa đội ngũ, Thạch Lập còn nhấn mạnh xử lý căn cơ những biểu hiện trì trệ, né tránh, đùn đẩy trách nhiệm; kiên quyết điều chỉnh, sắp xếp lại những nơi hoạt động kém hiệu quả. Đây chính là tư duy phục vụ đặt trên nền tảng kỷ cương, liêm chính.

Một điểm đáng chú ý khác là định hướng xây dựng chính quyền số, xã hội số, từng bước hình thành mô hình phục vụ hiện đại ở cấp cơ sở. Việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, nâng cao hiệu quả hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công, thúc đẩy dịch vụ công trực tuyến, xây dựng cộng đồng số không chỉ là câu chuyện chuyển đổi số, mà là đổi mới cách phục vụ người dân theo hướng minh bạch, thuận tiện, hiệu quả hơn.

Cùng với cải cách hành chính, tinh thần phục vụ Nhân dân còn được cụ thể hóa bằng những chương trình hành động gắn trực tiếp với đời sống dân sinh. Những phong trào như “Nhà sạch - vườn đẹp - hàng rào xanh”, “Ngày chủ nhật sạch”, “Tuyến đường sáng - xanh - sạch - đẹp”, vận động hiến đất mở rộng đường giao thông nông thôn... không chỉ làm đổi thay diện mạo nông thôn, mà còn thể hiện rõ phương thức lãnh đạo dựa vào dân, khơi dậy vai trò chủ thể của Nhân dân. Đó là cách làm không trông chờ, ỷ lại; không hành chính hóa phong trào; mà lấy đồng thuận xã hội làm nền tảng. Khi người dân là chủ thể tham gia phát triển, hiệu quả phục vụ cũng được nhân lên.

Với tinh thần phục vụ Nhân dân không tách rời nhiệm vụ phát triển kinh tế, nâng cao đời sống người dân, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ nhất đã đặt mục tiêu đến năm 2030 thu nhập bình quân đầu người đạt 75 triệu đồng, tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân 1,35%/năm, tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế đạt 95%, tỷ lệ hộ sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 98%... Đây không đơn thuần là con số, mà là cam kết chính trị của Đảng bộ đối với người dân.

Với mục tiêu đề ra, Đảng bộ xã đã và đang tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phát triển không chỉ dựa vào nông nghiệp truyền thống mà hướng tới phát triển kinh tế đa dạng, từ sản xuất nông nghiệp quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao, phát triển lâm nghiệp bền vững gắn với bản sắc văn hóa Mường, Dao. Đây là hướng đi vừa khai thác tiềm năng, vừa tạo sinh kế bền vững, phục vụ trực tiếp mục tiêu nâng cao đời sống Nhân dân. Tinh thần phục vụ Nhân dân còn được thể hiện rõ trong quan điểm lấy sự bình yên, an toàn của người dân làm tiêu chí phát triển. Củng cố quốc phòng - an ninh, giữ vững trật tự an toàn xã hội, giải quyết từ sớm, từ cơ sở các vụ việc phát sinh; xây dựng mô hình “Tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy”, “Tiếng kẻng bình yên”... là những cách làm gắn công tác lãnh đạo với nhu cầu thiết thực của người dân.

Đặc biệt, trong nhiệm kỳ 2020-2030, Đảng bộ xã Thạch Lập nhấn mạnh xây dựng “Chính quyền thân thiện vì Nhân dân phục vụ” lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo, mỗi cán bộ, đảng viên phải tự thay đổi cách nghĩ, cách làm; chuyển từ “quản lý người dân” sang “phục vụ người dân”. Ban Thường vụ Đảng ủy xã đã họp bàn phân công các đồng chí cấp ủy viên hằng tháng xuống sinh hoạt chi bộ cơ sở; tăng cường kiểm tra, giám sát, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; siết chặt kỷ luật, kiểm soát quyền lực, giữ vững liêm chính trong hệ thống chính trị.

Trong hành trình phát triển mới, Thạch Lập đã biến tiềm năng lợi thế thành động lực, lấy xây dựng Đảng làm then chốt, lấy phục vụ Nhân dân làm trung tâm, lấy đổi mới làm động lực nhằm xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Bài và ảnh: Minh Hiếu