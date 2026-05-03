Nỗ lực để người dân hài lòng

Mục tiêu của nền hành chính phục vụ không chỉ dừng lại ở việc giải quyết các thủ tục hành chính (TTHC) một cách nhanh chóng, mà còn hướng tới một môi trường làm việc thân thiện, gần gũi giữa đội ngũ cán bộ, công chức với người dân. Từ khi vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, xã Trường Văn đã và đang nỗ lực thực hiện mục tiêu ấy để người dân ngày càng hài lòng hơn.

Công chức Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Trường Văn giải quyết thủ tục hành chính cho người dân.

Đổi mới lề lối, tác phong làm việc, cởi mở và thân thiện, nâng cao chất lượng giải quyết TTHC... là những ưu tiên hàng đầu của Trung tâm Phục vụ hành chính công (PVHCC) xã Trường Văn.

Ông Lê Mạnh Hùng, Phó Giám đốc Trung tâm PVHCC xã Trường Văn cho rằng, việc chuyển từ chính quyền địa phương 3 cấp sang 2 cấp thể hiện sự thay đổi mạnh mẽ từ tư duy quản lý hành chính sang phục vụ. Vì vậy, để gần dân, sát dân, phục vụ Nhân dân tốt hơn thì điều đầu tiên trung tâm thực hiện là quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức chuẩn mực về mọi mặt. Mỗi cán bộ, công chức phải tự học hỏi, nâng cao đạo đức công vụ, văn hóa công sở, tinh thần trách nhiệm và năng lực thực thi nhiệm vụ. Cán bộ, công chức không chỉ nắm vững chuyên môn, mà còn phải thực hiện tốt phương châm “4 luôn” - luôn mỉm cười, luôn nhẹ nhàng, luôn lắng nghe, luôn giúp đỡ.

Xã Trường Văn được thành lập trên cơ sở sắp xếp toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của các xã Trường Minh, Trường Trung, Trường Sơn và Trường Giang. Sau sáp nhập, quy mô dân số tăng cao, địa bàn rộng, việc đi lại của người dân từ các xã cũ đến Trung tâm PVHCC xã Trường Văn xa hơn trước. Để người dân không phải đi lại nhiều lần, không phải chờ đợi lâu và hạn chế tình trạng giải quyết hồ sơ trễ hẹn, UBND xã Trường Văn đã tập trung xây dựng Trung tâm PVHCC xã theo mô hình “một điểm đến, đa dịch vụ”. Theo đó, trung tâm được trang bị đầy đủ cơ sở vật chất, đường truyền internet, các phần mềm chuyên ngành, bảo đảm mọi hoạt động của trung tâm được kết nối liên thông, các TTHC được giải quyết nhanh, thuận lợi và hiệu quả.

Đến Trung tâm PVHCC xã Trường Văn, mỗi tổ chức, công dân đều cảm nhận được sự đổi thay trong giải quyết TTHC. Ngay cửa ra vào của trung tâm bố trí kiosk lấy số thứ tự để người dân không chen lấn gây ồn ào, mất trật tự. Thay vì phải tìm các TTHC bằng giấy, người dân chỉ cần quét mã QR là tra cứu và nộp TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của xã một cách thuận tiện. Trong quá trình giải quyết TTHC, nếu người dân chưa hiểu, sẽ được cán bộ, công chức giải thích rõ ràng, còn nếu hồ sơ không thuộc thẩm quyền sẽ được hướng dẫn để người dân đến cơ quan chức năng khác. Cùng với đó, các tổ công nghệ số cộng đồng của xã cũng tích cực hỗ trợ người dân, người già, người yếu thế trong quá trình nộp hồ sơ trên Cổng dịch vụ công quốc gia. Chính nhờ sự chủ động này mà từ khi đi vào vận hành đến nay, xã Trường Văn không có đơn, thư, phản ảnh, kiến nghị của tổ chức, công dân về sự phiền hà hay chậm trễ trong giải quyết TTHC.

Chị Nguyễn Thị Hương, công dân xã Trường Văn, cho biết: “Tôi đến thực hiện thủ tục đăng ký lại khai sinh. Đây là một trong những thủ tục được miễn phí khi thực hiện dịch vụ công trực tuyến. Vì chưa thành thạo quy trình thực hiện nên tôi được công chức Trung tâm PVHCC xã hướng dẫn nộp hồ sơ trên điện thoại. Tôi đã được tạo tài khoản cá nhân nên lần sau không cần phải đến trung tâm nữa mà có thể thực hiện ngay tại nhà, rất tiện lợi”.

Để tránh gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp, UBND xã đã giao tổ kiểm soát TTHC thường xuyên rà soát, đề xuất đơn giản hóa quy trình, giảm thời gian xử lý hồ sơ, hạn chế sai sót phát sinh từ các thủ tục còn rườm rà, phức tạp. Các biểu mẫu, thành phần hồ sơ và quy trình xử lý được chuẩn hóa, đăng tải đầy đủ để người dân theo dõi. Hệ thống hạ tầng công nghệ thông tin cũng được xã quan tâm đầu tư đồng bộ. Hiện nay, 100% văn bản đã thực hiện trao đổi, tạo lập, xử lý, ký số trên môi trường điện tử (trừ các văn bản mật theo quy định); 100% lãnh đạo sử dụng chữ ký số trong chỉ đạo, điều hành và giải quyết công việc. Tại Trung tâm PVHCC xã, toàn bộ thông tin, hồ sơ công việc của công dân được tiếp nhận, lưu trữ trên môi trường điện tử và chuyển liên thông qua hệ thống phần mềm quản lý để giải quyết. Trung tâm cũng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong giám sát, đánh giá chất lượng giải quyết TTHC của cán bộ, công chức. Cùng với công khai số điện thoại đường dây nóng để tổ chức, công dân trực tiếp liên hệ khi gặp khó khăn hoặc phản ánh các hành vi tiêu cực, sách nhiễu, trung tâm đã công khai tiến độ, chỉ số đánh giá chất lượng giải quyết công việc, từ đó có biện pháp khắc phục nhằm tiếp tục cải thiện, nâng cao sự hài lòng của người dân.

“Nhiều giải pháp nâng cao chất lượng phục vụ được thực hiện đã đưa tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn và trước hạn của xã Trường Văn đạt cao (99,2%). Trong đó, số hồ sơ tiếp nhận và giải quyết trực tuyến đạt 100%, vượt chỉ tiêu tỉnh giao. Những kết quả đạt được là nền tảng để cán bộ, công chức Trung tâm PVHCC xã Trường Văn tiếp tục nêu cao tinh thần, trách nhiệm, xây dựng trung tâm thực sự trở thành địa chỉ tin cậy, phục vụ tốt nhất các tổ chức, công dân”, Phó Giám đốc Trung tâm PVHCC xã Trường Văn Lê Mạnh Hùng nhấn mạnh.

Bài và ảnh: Tố Phương