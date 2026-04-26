“Mạch nối chiến lược” trong phát triển kinh tế biển

Sau nhiều năm triển khai, tuyến đường bộ ven biển qua địa phận tỉnh Thanh Hóa đang từng bước hoàn thiện, hình thành trục giao thông quan trọng kết nối các địa phương ven biển trong tỉnh và liên vùng Bắc Trung bộ. Đây không chỉ là một công trình giao thông, con đường mới đang thắp lên niềm phấn khởi rõ rệt trong đời sống người dân ven biển, mở ra kỳ vọng lớn cho phát triển kinh tế biển trong giai đoạn tới.

Tuyến đường bộ ven biển đoạn qua phường Nam Sầm Sơn tạo không gian phát triển du lịch.

Gỡ “nút thắt” giao thông ven biển

Những ngày này, dọc đoạn tuyến đường ven biển nối các xã Nga Sơn, Tân Tiến, Vạn Lộc, Hoa Lộc và Hoằng Tiến, không khí rộn ràng hiện rõ trên từng gương mặt người dân. Những đoạn đường nhựa rộng rãi, bằng phẳng dần thay thế cho những cung đường nhỏ hẹp, xuống cấp từng là nỗi ám ảnh trong nhiều năm. Trước đây, việc di chuyển giữa các xã ven biển chủ yếu là dựa qua cầu phao Thắm, xã Nga Sơn và đi đò qua sông Lạch Trường, xã Hoằng Tiến hoặc lưu thông trên tuyến Quốc lộ 10 vốn chật chội, thời gian di chuyển kéo dài. Người dân vận chuyển hải sản, nông sản thường xuyên bị chậm trễ, chi phí tăng cao, thậm chí tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Giờ đây, với tuyến đường mới đạt tiêu chuẩn đường cấp III đồng bằng, nền đường rộng tối thiểu 12m, việc đi lại đã trở nên thuận tiện hơn rất nhiều. Từ Nga Sơn vào Hoằng Hóa, quãng đường được rút ngắn, thời gian di chuyển giảm rõ rệt. Những chuyến xe chở hải sản tươi sống có thể nhanh chóng tới các phường trung tâm của tỉnh, khu công nghiệp hoặc kết nối với các trục giao thông lớn. Không chỉ phục vụ đi lại, tuyến đường còn góp phần thay đổi diện mạo nông thôn ven biển. Hai bên tuyến đường, nhiều hộ dân đã bắt đầu cải tạo mặt bằng, mở rộng sản xuất, kinh doanh, từ dịch vụ ăn uống, sửa chữa, đến buôn bán... Một số khu vực đã hình thành các điểm dừng chân, hứa hẹn trở thành “mắt xích” dịch vụ trong tương lai gần.

Ông Bùi Đình Thạo, cơ sở kinh doanh hải sản xã Vạn Lộc, chia sẻ: “Ngày trước đi ra các xã ven biển lân cận phải vòng vèo, đường xấu nên mất cả tiếng đồng hồ. Bây giờ đường mới rộng, xe chạy êm, chỉ còn chưa đến nửa thời gian. Chúng tôi rất phấn khởi, vì không chỉ đi lại thuận tiện mà việc buôn bán, vận chuyển hàng hóa cũng dễ dàng hơn nhiều".

Đoạn tuyến đường bộ ven biển Nga Sơn – Hoằng Hóa là một trong những đoạn quan trọng, đóng vai trò “mở đầu” cho hành lang kinh tế ven biển của tỉnh. Việc hoàn thành đoạn tuyến này giúp kết nối các vùng kinh tế ven biển, từ các khu nuôi trồng thủy sản ở các xã Nga Sơn, Vạn Lộc, Hoa Lộc đến các khu du lịch, dịch vụ ở các xã Hoằng Tiến, Hoằng Thanh và xa hơn là phường Sầm Sơn... Hàng hóa được lưu thông nhanh hơn, chi phí vận tải giảm, qua đó nâng cao sức cạnh tranh của sản phẩm địa phương. Không dừng lại ở đó, tuyến đường còn tạo điều kiện thu hút đầu tư vào các khu vực ven biển. Những quỹ đất dọc tuyến đang trở nên hấp dẫn hơn đối với các nhà đầu tư trong lĩnh vực du lịch nghỉ dưỡng, logistics và công nghiệp.

Niềm vui của người dân không chỉ nằm ở sự tiện lợi trước mắt, mà còn ở kỳ vọng lâu dài. Tuyến đường ven biển được xem là “đòn bẩy” để phát triển kinh tế, đặc biệt là du lịch biển, nuôi trồng thủy sản và dịch vụ hậu cần nghề cá – những thế mạnh vốn có của khu vực.

Đánh thức tiềm năng kinh tế biển

Tuyến đường bộ ven biển qua địa phận tỉnh Thanh Hóa không phải là một dự án đơn lẻ, mà là một phần trong trục đường bộ ven biển Việt Nam kéo dài từ tỉnh Quảng Ninh đến An Giang với tổng chiều dài khoảng 2.838km. Đây được xem là tuyến giao thông chiến lược, đóng vai trò kết nối liên vùng, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và củng cố quốc phòng – an ninh khu vực ven biển.

Tuyến đường bộ ven biển đoạn qua xã Vạn Lộc cơ bản hoàn thành, tạo không gian phát triển mới cho địa phương.

Tại Thanh Hóa, toàn tuyến đường bộ ven biển dài 96,2km được chia thành 5 đoạn tuyến, gồm: Nga Sơn - Hoằng Hóa đang đầu tư xây dựng dự kiến hoàn thành tháng 8/2026; Ninh Hải đến đường Bắc Nam 2 đang được triển khai thi công, dự kiến hoàn thành 31/12/2026; đoạn qua Khu Kinh tế Nghi Sơn đã được đầu tư xây dựng hoàn thành và đưa vào sử dụng. Đoạn tuyến Hoằng Hóa - Sầm Sơn; Quảng Xương - thị xã Nghi Sơn (cũ) cũng đang triển khai các thủ tục và khâu liên quan. Hiện nay, các đoạn tuyến còn lại của trục ven biển qua địa bàn tỉnh đã được điều chỉnh dự án sang hình thức đầu tư công với tổng mức đầu tư hơn 3.339 tỷ đồng, như: Đoạn từ xã Hoằng Thanh đến phường Sầm Sơn dài gần 12km với hai cây cầu lớn là Cửa Hới và Đông Lưu; đoạn từ xã Tiên Trang đến Khu Kinh tế Nghi Sơn dài gần 18km dự kiến khởi công trong năm 2026. Khi toàn tuyến hoàn thiện, một hành lang kinh tế ven biển hiện đại sẽ dần hình thành.

Theo ông Lê Ngọc Hưng, Chủ tịch UBND xã Vạn Lộc: “Tuyến đường bộ ven biển qua địa bàn xã dài gần 6km, không chỉ giúp người dân đi lại thuận lợi mà còn mở ra cơ hội phát triển kinh tế rất lớn cho địa phương. Không chỉ rút ngắn thời gian đi lại, giao thương thuận tiện hơn, tuyến đường còn mở ra dư địa lớn để thu hút đầu tư trong các lĩnh vực kinh tế - xã hội. Hiện địa phương đang chủ động quy hoạch phát triển thương mại – dịch vụ dọc hai bên, từng bước khai thác hiệu quả lợi thế mà tuyến đường mang lại”.

Trong tương lai không xa, khi toàn bộ tuyến đường ven biển qua địa phận tỉnh Thanh Hóa hoàn thành kết nối thông suốt, một trục phát triển mới sẽ hình thành dọc theo dải đất ven biển. Khi đó, những địa phương như Nga Sơn, Tân Tiến, Vạn Lộc, Hoằng Tiến, Hoằng Thanh... sẽ không còn là “vùng trũng” về hạ tầng, mà trở thành những điểm sáng trong phát triển kinh tế biển. Con đường ấy không chỉ nối liền các địa phương, mà còn kết nối những khát vọng phát triển, đưa vùng biển xứ Thanh vươn xa. Từ góc nhìn tổng thể, tuyến đường ven biển còn mang ý nghĩa chiến lược trong việc hiện thực hóa mục tiêu đưa Thanh Hóa trở thành một cực tăng trưởng mới trong tứ giác tăng trưởng ở phía Bắc, cùng với Hà Nội, Hải Phòng và Quảng Ninh, theo tinh thần Nghị quyết 58 của Bộ Chính trị.

Bài và ảnh: Lê Hợi