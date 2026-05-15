Đa dạng hóa ngành nghề nâng cao thu nhập cho người dân

Để phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập cho người dân, xã Thạch Lập đã tập trung chỉ đạo, khuyến khích người dân tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, hình thành các chuỗi liên kết sản xuất; đồng thời tập trung phát triển dịch vụ - thương mại và các ngành nghề nông thôn.

Mô hình trồng chanh Tứ Quý trên đồi dốc giúp gia đình ông Hà Thanh Hóa thu nhập gần 1 tỷ đồng/năm.

Đến thăm mô hình trồng chanh tứ quý của hộ gia đình ông Hà Thanh Hóa ở thôn Minh Tiến được tận mắt chứng kiến những cây chanh lúc lỉu quả đang được chủ nhân tập trung thu hái, bán cho thương lái. Ông Hóa cho biết: “Nhận thấy trồng chanh tứ quý trên đồi có độ dốc cao rất phù hợp vì có khả năng chống chịu các đợt gió bão mà ít bị gãy đổ, năm 2019 tôi mua lại 4ha đất đồi dốc, canh tác kém hiệu quả của các hộ trong thôn, cải tạo và đưa cây chanh vào trồng".

Hơn 6 năm đưa cây chanh vào trồng, sử dụng hoàn toàn bằng phân hữu cơ được ủ hoai mục, phòng trừ sâu bệnh bằng các chế phẩm sinh học được ngâm ủ từ gừng, tỏi, ớt nên 4ha chanh của gia đình phát triển xanh tốt, quả sai, đẹp và mọng nước, đạt năng suất 60 tấn quả/năm. Toàn bộ số chanh này được các thương lái đặt mua với giá dao động từ 10.000 - 27.000 đồng/kg. Với giá bán này, 4ha chanh, sau khi trừ chi phí đem lại khoản lợi nhuận cho gia đình ông gần 1 tỷ đồng/năm.

Theo ông Hóa, do canh tác theo hướng hữu cơ, sản phẩm chanh của gia đình được xã chọn để xây dựng sản phẩm OCOP. Hiện sản phẩm chanh tứ quý đang trong quá trình hoàn thiện hồ sơ, công nhận đạt OCOP 3 sao.

Được chính quyền xã khuyến khích, tạo điều kiện cho các hộ có nhu cầu phát triển kinh doanh dịch vụ- thương mại, sẵn có nhà nằm ngay trên trục đường chính, vợ chồng chi Phạm Thị Thắm ở thôn Rành quyết định đầu tư mở gian hàng kinh doanh tạp hóa, thực phẩm và rau củ quả. Chị Thắm chia sẻ: “Từ khi mở gian hàng kinh doanh tạp hóa, cuộc sống gia đình gồm 5 khẩu trở nên ổn hơn”.

Xã Thạch Lập được thành lập trên cơ sở sáp nhập các xã: Thạch Lập, Quang Trung và Đồng Thịnh. Sau khi ổn định tổ chức bộ máy mới, cùng với việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị khác, địa phương tập trung phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập cho người dân. Trên tinh thần đó, xã đã tuyên truyền, vận động người dân tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, mùa vụ, đưa các giống cây, con có năng suất, chất lượng, hiệu quả cao và ứng dụng khoa học - kỹ thuật vào sản xuất. Đến nay 1.246ha lúa đã được Nhân dân trong xã đưa các giống lúa lai và lúa thuần vào gieo cấy. Trong đó, diện tích lúa thuần với các giống lúa hàng hóa chiếm tới 60% và năng suất đạt từ 56 - 60 tạ/ha/vụ, tăng từ 5 - 6 tạ/ha so với trước.

Trên diện tích hơn 1.000ha đất trồng màu, người dân đã đưa các loại cây như ngô, sắn, mía, lạc, rau, đậu vào gieo trồng. Các giống cây này được trồng xen canh, gối vụ nên đã nâng hệ số sử dụng đất và tăng giá trị thu nhập trên ha đất canh tác. Đặc biệt, nhiều hộ dân trong xã đã mạnh dạn mua lại đất đồi dốc canh tác không hiệu quả chuyển sang trồng cây phù hợp đem lại giá trị thu nhập cao, góp phần đưa giá trị thu nhập trên ha đất canh tác của xã hiện nay đạt 80 triệu đồng/ha/năm.

Bên cạnh phát triển sản xuất nông nghiệp, Thạch Lập luôn coi trọng phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, ngành nghề nông thôn và phát triển doanh nghiệp. Hiện trên địa bàn xã có 5 doanh nghiệp và hàng trăm hộ kinh doanh cá thể hoạt động ở các lĩnh vực như mộc, hàn, cơ khí, điện dân dụng, vận tải, xây dựng, dịch vụ thương mại, góp phần giải quyết việc làm, tạo thu nhập cho hàng trăm lao động địa phương. Ngoài ra, công tác xuất khẩu lao động cũng được địa phương đặc biệt coi trọng. Hiện Thạch Lập có gần 150 lao động đang làm việc có thời hạn ở nước ngoài cho thu nhập ước tính 40 - 50 triệu đồng/người/tháng.

Nhờ quan tâm, đa dạng hóa các loại hình phát triển kinh tế nên thu nhập bình quân đầu người trong xã hiện đã đạt 58,3 triệu đồng/năm, hộ nghèo giảm xuống còn 2,35%. Thu nhập của người dân nâng cao sẽ tạo điều kiện để Thạch Lập thực hiện các tiêu chí, đảm bảo đến năm 2029 xã về đích xã NTM như lộ trình.

Bài và ảnh: Minh Lý