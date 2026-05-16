Dồn lực “về đích” Tổng điều tra kinh tế năm 2026

Tổng điều tra kinh tế năm 2026 có ý nghĩa quan trọng trong việc đánh giá thực trạng, quy mô và cơ cấu kinh tế, đồng thời xây dựng hệ thống dữ liệu tin cậy phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2026-2030. Tại Thanh Hóa, với tinh thần khẩn trương, trách nhiệm, toàn hệ thống từ tỉnh đến cơ sở đang tập trung cao, phấn đấu hoàn thành đúng tiến độ, kế hoạch đề ra và đảm bảo chất lượng thông tin thu thập, góp phần quan trọng vào thành công chung của cuộc Tổng điều tra trên phạm vi cả nước.

Các doanh nghiệp Thanh Hóa chủ động kê khai thông tin điều tra chính xác, đúng hạn.

Tỉnh Thanh Hóa triển khai thực hiện Tổng điều tra kinh tế năm 2026 với khối lượng thông tin cần thu thập điều tra là rất lớn. Toàn tỉnh có 4.416 địa bàn điều tra, 171.526 hộ sản xuất, kinh doanh cá thể, 979 cơ sở, tôn giáo, tín ngưỡng, hơn 21.000 doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập, hội, hiệp hội, tổ chức phi chính phủ. So với các kỳ Tổng điều tra trước, Tổng điều tra kinh tế năm nay có phạm vi và nội dung thông tin thu thập ngày càng được mở rộng, đi vào chiều sâu. Bên cạnh các chỉ tiêu truyền thống như số lượng cơ sở, lao động hay doanh thu, cuộc điều tra tập trung phản ánh mức độ ứng dụng khoa học - công nghệ, chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo trong hoạt động sản xuất, kinh doanh. Ngoài ra, tiến độ thực hiện Tổng điều tra cũng được điều chỉnh rút ngắn trước 7 tháng so với kế hoạch ban đầu với mục tiêu công bố kết quả sơ bộ vào ngày 30/6/2026. Điều này đã tạo áp lực rất lớn cho các địa phương trong quá trình thực hiện. Để đáp ứng kịp tiến độ đề ra, Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế năm 2026 tỉnh đã khẩn trương tổ chức tập huấn nghiệp vụ, hướng dẫn ứng dụng công nghệ số và hệ thống web điều hành cho đội ngũ điều tra viên, giám sát viên. Công tác lập danh sách, phân chia địa bàn điều tra được thực hiện khoa học, sát thực tiễn; đồng thời rà soát, cập nhật đầy đủ các cơ sở phát sinh. Công tác tuyên truyền cũng được đẩy mạnh bằng nhiều hình thức, giúp người dân và doanh nghiệp hiểu rõ mục đích, ý nghĩa của cuộc Tổng điều tra.

Ông Nguyễn Tuấn Dương, Phó trưởng Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị, UBND phường Sầm Sơn cho biết: “Phường đã huy động cả hệ thống chính trị, Đoàn thanh niên, Ủy ban MTTQ đẩy mạnh tuyên truyền giúp người dân và doanh nghiệp hiểu rõ mục đích, ý nghĩa của cuộc Tổng điều tra. Bên cạnh đó, đội ngũ điều tra viên, tổ trưởng, giám sát viên được tuyển chọn kỹ lưỡng, ưu tiên những người am hiểu địa bàn, có kỹ năng công nghệ và kinh nghiệm thực tiễn, nhờ đó, công tác Tổng điều tra kinh tế tại phường được thực hiện kịp thời, đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ kế hoạch đã đề ra”.

Ý thức được tầm quan trọng của cuộc Tổng điều tra, bà Phạm Hương Quỳnh, Giám đốc Công ty CP Hợp Lợi Thịnh (phường Hàm Rồng) chia sẻ: “Doanh nghiệp đã chủ động bố trí nhân sự kế toán tập trung hoàn thiện số liệu để kê khai chính xác, đúng hạn. Lúc đầu khi kê khai trên hệ thống cũng có nhiều bất cập nhưng sau khi được sự giúp đỡ của ngành thống kê, chúng tôi đã hoàn thành và kịp tiến độ trong quá trình cung cấp số liệu phục vụ Tổng điều tra kinh tế năm nay".

Theo Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế năm 2026 tỉnh, Thanh Hóa đã hoàn thành 100% phiếu thu thập thông tin đối với hộ sản xuất, kinh doanh, cơ sở tín ngưỡng tôn giáo, doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập, hội, hiệp hội, tổ chức phi chính phủ. Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế tỉnh đang chỉ đạo điều tra viên, giám sát viên các cấp thực hiện kiểm tra logic, xác minh thông tin trên phiếu, đồng thời tiến hành nghiệm thu kết quả cho điều tra viên theo đúng quy trình. Công tác nghiệm thu cấp tỉnh phấn đấu hoàn thành trước ngày 30/5/2026.

Ông Thái Bá Minh, Trưởng Thống kê tỉnh, Phó trưởng Ban Thường trực, Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế năm 2026 tỉnh cho biết: “Tỉnh đang tiến hành Tổng điều tra kinh tế năm 2026 với tốc độ nhanh. Mục tiêu công bố kết quả sơ bộ vào ngày 30/6/2026. Yêu cầu đặt ra không chỉ là hoàn thành đúng tiến độ mà còn phải bảo đảm chất lượng, tính chính xác và độ tin cậy của số liệu. Do đó, Ban Chỉ đạo cấp tỉnh yêu cầu các đơn vị nêu cao tinh thần trách nhiệm, phối hợp chặt chẽ trong rà soát, kiểm tra, xử lý và hoàn thiện toàn bộ dữ liệu thu thập, đảm bảo số liệu “đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất, dùng chung và kết nối”. Với quá trình kiểm tra sát sao, chỉ những số liệu đã được kiểm tra, xác nhận đầy đủ mới được nghiệm thu và đưa vào hệ thống tổng hợp. Quy trình này bảo đảm rằng dữ liệu cuối cùng không chỉ đầy đủ mà còn có độ chính xác và nhất quán cao, đáp ứng yêu cầu phục vụ công tác phân tích và hoạch định chính sách”.

Từ nay đến 30/6 không còn dài, với tinh thần quyết tâm tăng tốc của toàn hệ thống từ tỉnh đến cơ sở, tỉnh Thanh Hóa đang dồn lực “về đích”, quyết tâm hoàn thành thắng lợi Tổng điều tra kinh tế năm 2026. Kết quả tổng điều tra sẽ góp phần cung cấp bức tranh toàn diện, chính xác về phát triển kinh tế - xã hội, làm cơ sở, nền tảng vững chắc để tỉnh xây dựng các chính sách sát thực tiễn, tạo động lực bứt phá phát triển trong giai đoạn tới.

Bài và ảnh: Thanh Thảo