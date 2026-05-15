37,38% doanh nghiệp Thanh Hóa dự kiến mở rộng sản xuất, kinh doanh trong 2 năm tới

Minh Hằng
(Baothanhhoa.vn) - Ngày 15/5, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) công bố Báo cáo Kinh tế tư nhân Việt Nam và Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh năm 2025 (PCI 2025). Đây là năm đầu tiên PCI được triển khai theo phiên bản PCI 2.0 với hệ thống đánh giá mới cho 34 tỉnh, thành phố.

Báo cáo kinh tế tư nhân năm 2025 ghi nhận, tỷ lệ doanh nghiệp tại Thanh Hóa kinh doanh có lãi ước đạt 65,26%; trong đó, có tới 37,38% doanh nghiệp dự kiến mở rộng sản xuất, kinh doanh trong 2 năm tới.

Đáng chú ý, Thanh Hóa đứng thứ hai cả nước về tỷ lệ doanh nghiệp nhận đủ giấy tờ cần thiết để đi vào hoạt động hợp pháp trong vòng 1 tuần trở xuống, đạt 68,5%, chỉ sau Đồng Tháp. Đây là kết quả phản ánh rõ nét hiệu quả cải cách thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ và ứng dụng chuyển đổi số trong đăng ký doanh nghiệp của tỉnh thời gian qua.

Với kết quả công bố PCI 2025, phiên bản PCI 2.0 cho thấy, cả nước có 5 địa phương thuộc nhóm “Tốt”, 13 địa phương nhóm “Khá”, 10 địa phương nhóm “Trung bình”, 5 địa phương nhóm “Tương đối thấp” và 1 địa phương thuộc nhóm “Thấp”.

Tuy chỉ xếp trong nhóm “Trung bình” về chất lượng điều hành kinh tế, nhưng điểm số PCI của Thanh Hóa cao hơn trung vị vùng Duyên hải miền Trung 0,41 điểm, cho thấy mặt bằng điều hành kinh tế của tỉnh vẫn duy trì ở mức khá tích cực trong khu vực. Đồng thời, nhiều chỉ số thành phần của Thanh Hóa cao hơn mức trung vị toàn quốc.

Chỉ số thành phần PCI 2025 (Nguồn: VCCI).

Trong đó, chỉ số “Gia nhập thị trường” đạt 8,06 điểm, cao hơn mức trung vị cả nước 7,07 điểm; “Chi phí tuân thủ” đạt 7,49 điểm, cao hơn trung vị 7,31 điểm; “Chi phí không chính thức” đạt 7,92 điểm, cao hơn mức trung vị 7,60 điểm; “Thiết chế pháp lý” đạt 7,59 điểm, vượt mức trung vị toàn quốc 7,29 điểm.

Bên cạnh các kết quả đạt được, PCI 2025 cũng cho thấy Thanh Hóa cần tiếp tục cải thiện một số lĩnh vực như tiếp cận nguồn lực, cạnh tranh bình đẳng và vai trò chính quyền kiến tạo nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng điều hành và tạo thêm dư địa phát triển cho khu vực kinh tế tư nhân.

Khung tư duy PCI mới (được gọi là PCI 2.0) áp dụng từ năm 2025 đánh dấu sự chuyển dịch từ việc xem xét “môi trường kinh doanh” sang một “hệ sinh thái phát triển” toàn diện, bao gồm ba khía cạnh cốt lõi: Thiết chế, năng lực thực thi và triển vọng dài hạn.

Sự tái cấu trúc này nhằm đảm bảo nội hàm các chỉ số thành phần bám sát với với các định hướng cải cách vĩ mô hiện nay, tiêu biểu như đổi mới sáng tạo, hội nhập quốc tế sâu rộng và tăng trưởng xanh.

