Lượng dự trữ nhiên liệu máy bay của châu Âu chỉ còn đủ dùng chưa đầy một tháng do căng thẳng Mỹ - Iran leo thang

Theo hãng tin Reuters, dự trữ nhiên liệu máy bay của châu Âu hiện chỉ còn đủ đáp ứng nhu cầu trong chưa đầy một tháng, khiến khu vực này trở thành thị trường dễ tổn thương nhất trước nguy cơ gián đoạn nguồn cung khi căng thẳng giữa Iran với Mỹ và Israel tiếp tục leo thang.

Theo công ty tư vấn Energy Aspects, châu Âu được dự báo sẽ thiếu hụt gần 600.000 thùng nhiên liệu máy bay mỗi ngày trong quý III/2026. Ảnh: Reuters.

Để duy trì hoạt động hàng không, các nước châu Âu đã phải tăng mạnh nhập khẩu nhiên liệu máy bay từ Mỹ và châu Á, đồng thời đẩy mạnh sản xuất tại các nhà máy lọc dầu và sử dụng lượng dự trữ hiện có. Tuy nhiên, các chuyên gia nhận định nguồn cung vẫn rất mong manh, đặc biệt khi eo biển Hormuz - tuyến vận chuyển khoảng 20% lượng dầu mỏ và khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) giao dịch bằng đường biển trên thế giới tiếp tục đối mặt nguy cơ bị gián đoạn do xung đột tại Trung Đông.

Theo công ty tư vấn Energy Aspects, châu Âu được dự báo sẽ thiếu hụt gần 600.000 thùng nhiên liệu máy bay mỗi ngày trong quý III/2026, trong khi Mỹ và khu vực châu Á - Thái Bình Dương vẫn duy trì trạng thái dư cung lần lượt khoảng 116.000 thùng/ngày và 425.000 thùng/ngày.

Lượng tồn kho nhiên liệu máy bay của châu Âu vào đầu tháng 6 chỉ đạt khoảng 38 triệu thùng, bằng chưa tới một nửa so với mức 99 triệu thùng của Mỹ. Theo tính toán của Reuters, lượng dự trữ này chỉ đủ đáp ứng nhu cầu trong chưa đầy 30 ngày, thấp nhất trong các thị trường nhiên liệu hàng không lớn trên thế giới.

Báo cáo mới nhất của Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) cũng cho thấy dù lượng tồn kho nhiên liệu máy bay của châu Âu đến cuối tháng 5 tăng khoảng 10% so với cùng kỳ năm trước và sản lượng từ các nhà máy lọc dầu tăng 30%, khu vực này vẫn chỉ có khoảng một tháng dự phòng. Ông Janiv Shah, chuyên gia phân tích của Rystad, nhận định thị trường nhiên liệu máy bay châu Âu nhiều khả năng sẽ tiếp tục căng thẳng ít nhất đến hết tháng 8.

Để duy trì hoạt động hàng không, các nước châu Âu đã phải tăng mạnh nhập khẩu nhiên liệu máy bay từ Mỹ và châu Á, đồng thời đẩy mạnh sản xuất tại các nhà máy lọc dầu và sử dụng lượng dự trữ hiện có. Ảnh: Unsplash.

Ủy ban châu Âu cũng đã cảnh báo tình trạng thiếu hụt có thể trở nên nghiêm trọng hơn vào cuối mùa du lịch hè. Ủy viên Năng lượng Liên minh châu Âu Dan Jorgensen cho biết Brussels sẵn sàng điều phối việc giải phóng dự trữ nhiên liệu quốc gia nếu tình hình nguồn cung tiếp tục xấu đi.

Trước khi xung đột bùng phát vào cuối tháng 2, khoảng một nửa lượng nhiên liệu máy bay nhập khẩu của châu Âu đến từ Trung Đông. Sau khi chuỗi cung ứng bị gián đoạn, các nước trong khu vực đã nhanh chóng đa dạng hóa nguồn nhập khẩu.

Theo dữ liệu của Kpler, trong tháng 6, châu Âu nhập khẩu trung bình 673.000 thùng nhiên liệu máy bay mỗi ngày, mức cao nhất kể từ tháng 10/2025. Mỹ và Nigeria là hai nhà cung cấp lớn nhất, trong khi Kuwait, Canada, Ấn Độ và Hàn Quốc cũng gia tăng xuất khẩu sang thị trường này. Đáng chú ý, các lô hàng từ Kuwait dự kiến sẽ quay trở lại châu Âu trong tháng 8 sau nhiều tháng gián đoạn.

Bên cạnh việc tăng nhập khẩu, một số quốc gia cũng mở rộng sản xuất trong nước. Tại Italy, sản lượng nhiên liệu máy bay trong bốn tháng đầu năm tăng khoảng 10%, giúp nguồn cung nội địa đáp ứng gần 70% nhu cầu. Tập đoàn năng lượng Eni cũng tăng công suất bằng cách nhập khẩu các sản phẩm bán thành phẩm từ ngoài châu Âu để tiếp tục chế biến.

Thanh Vân

Nguồn: Reuters.