Khủng hoảng nhiên liệu leo thang, Ireland công bố gói hỗ trợ nhiên liệu quy mô lớn

Ngày 12/4, Ireland đã công bố gói giảm thuế nhiên liệu trị giá hơn 500 triệu euro, trong bối cảnh các cuộc biểu tình trên diện rộng tiếp tục gây gián đoạn nghiêm trọng chuỗi cung ứng nhiên liệu và hoạt động giao thông trên toàn quốc.

Thủ tướng Ireland Micheál Martin. Ảnh: kursiv

Theo thông báo của Thủ tướng Micheál Martin, chính phủ sẽ triển khai các biện pháp giảm thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng và dầu diesel nhằm hạ nhiệt giá nhiên liệu và giảm áp lực đối với nền kinh tế. Gói chính sách này được đưa ra sau khi lực lượng chức năng giải tỏa một số điểm phong tỏa tại các cảng và tuyến đường trọng yếu, bao gồm cả cảng Galway, Foynes và đại lộ O’Connell ở thủ đô Dublin.

Chính phủ cho biết mức giảm mới sẽ bổ sung cho các đợt cắt giảm trước đó, đồng thời kéo dài hiệu lực đến cuối tháng 7. Ngoài ra, kế hoạch tăng thuế carbon dự kiến vào tháng 5 cũng sẽ được hoãn đến tháng 11.

Ông Martin nhấn mạnh các biện pháp này được thảo luận với các tổ chức vận tải và nông nghiệp chính thức, đồng thời bác bỏ quan điểm cho rằng đây là sự nhượng bộ đối với các nhóm biểu tình tự phát. Ông Martin cho biết chính phủ sẽ không đối thoại trực tiếp với các nhóm lãnh đạo biểu tình không chính thức.

Các cuộc biểu tình, chủ yếu được tổ chức thông qua mạng xã hội, đã gây gián đoạn đáng kể hệ thống cung ứng nhiên liệu và hoạt động tại một số cơ sở trọng điểm, khoảng 1/3 số trạm xăng trong nước rơi vào tình trạng cạn nhiên liệu, trong đó có cả những tuyến đường cao tốc tại khu vực nông thôn. Một số điểm phong tỏa vẫn tiếp diễn trong ngày 12/4.

Người biểu tình trên đường O'Connell ở Dublin phản đối giá nhiên liệu tăng cao ở Ireland. Ảnh: Getty Images

Giới chức Ireland cảnh báo tình trạng gián đoạn có thể tiếp tục ảnh hưởng đến các dịch vụ thiết yếu, bao gồm y tế và vận tải, ngay cả khi các rào cản giao thông được dỡ bỏ. Chính phủ dự kiến trình dự luật khẩn cấp liên quan đến gói giảm thuế trong tuần tới, cùng thời điểm Quốc hội thảo luận kiến nghị bất tín nhiệm do phe đối lập đưa ra.

Bộ trưởng Tài chính Simon Harris cảnh báo đây là “thời điểm rất nguy hiểm” đối với Ireland. Ireland sẽ đề nghị và kỳ vọng nhận được sự chấp thuận từ Ủy ban châu Âu đối với các điều chỉnh tạm thời về thuế nhiên liệu, trong bối cảnh chi phí năng lượng tăng cao và thị trường dầu mỏ biến động. Các yếu tố địa chính trị, trong đó có căng thẳng tại Trung Đông, được cho là đã góp phần làm gián đoạn nguồn cung năng lượng toàn cầu.

Lê Hà.

Nguồn: Politico