Căng thẳng Mỹ - Iran leo thang: Giá dầu thế giới tăng vọt

Giá dầu thế giới đã tăng mạnh hơn 5% sau khi căng thẳng giữa Mỹ và Iran bùng phát trở lại, làm dấy lên lo ngại về nguy cơ gián đoạn nguồn cung năng lượng toàn cầu và ảnh hưởng đến hoạt động vận tải qua Eo biển Hormuz.

Giá dầu thế giới tăng vọt hơn 5% sau khi căng thẳng giữa Mỹ và Iran bùng phát trở lại. Ảnh: Xinhua.

Theo các thông tin được công bố ngày 9/7, thị trường năng lượng toàn cầu phản ứng mạnh sau khi Mỹ tuyên bố chấm dứt thỏa thuận ngừng bắn với Iran, đồng thời áp đặt các biện pháp trừng phạt năng lượng mới và tiến hành các cuộc không kích nhằm vào nhiều mục tiêu tại Iran.

Diễn biến này đã ngay lập tức đẩy giá dầu tăng cao. Dầu thô WTI của Mỹ vượt ngưỡng 74 USD/thùng, trong khi dầu Brent Biển Bắc tăng lên trên 79 USD/thùng, phản ánh tâm lý lo ngại của giới đầu tư trước nguy cơ xảy ra một cuộc khủng hoảng năng lượng mới.

Ngoài yếu tố quân sự, quyết định của Bộ Tài chính Mỹ về việc thu hồi các giấy phép và cơ chế miễn trừ cho hoạt động xuất khẩu dầu của Iran cũng góp phần làm gia tăng áp lực lên thị trường. Động thái này đồng nghĩa với việc Washington siết chặt các lệnh trừng phạt đối với ngành năng lượng của Tehran sớm hơn dự kiến.

Các chuyên gia nhận định, trong bối cảnh Eo biển Hormuz giữ vai trò đặc biệt quan trọng đối với hoạt động vận chuyển dầu mỏ toàn cầu, bất kỳ diễn biến quân sự nào tại khu vực này đều có thể tiếp tục đẩy giá năng lượng tăng cao và tác động đến lạm phát cũng như tăng trưởng kinh tế của nhiều quốc gia.

Thị trường chứng khoán Mỹ đóng cửa trái chiều vào ngày 8/7. Ảnh: New York Post.

Trong khi đó, thị trường chứng khoán Mỹ đóng cửa trái chiều vào ngày 8/7. Chỉ số Công nghiệp Dow Jones giảm 1,09% xuống còn 52.348,39 điểm. Chỉ số Nasdaq Composite tăng 0,2% lên 25.870,65 điểm. Chỉ số S&P 500 giảm 0,28% xuống còn 7.482,71 điểm.

9 trong số 11 lĩnh vực chính của chỉ số S&P 500 kết thúc phiên giao dịch trong sắc đỏ, trong đó vật liệu và tài chính dẫn đầu với mức giảm lần lượt là 2,49% và 1,92%. Trong khi đó, năng lượng và công nghệ là hai lĩnh vực duy nhất tăng điểm, lần lượt là 1,45% và 1,44%.

Ngọc Liên

Nguồn: TNN/Xinhua.