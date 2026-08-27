Lục quân Mỹ chi 2,2 tỷ USD xây lò phản ứng hạt nhân siêu nhỏ tại 5 căn cứ

Lục quân Mỹ có kế hoạch triển khai các lò phản ứng hạt nhân siêu nhỏ tại 5 căn cứ quân sự trên khắp nước Mỹ nhằm tạo nguồn điện ổn định, có khả năng hoạt động độc lập với lưới điện thương mại trong trường hợp xảy ra sự cố hoặc gián đoạn nguồn cung.

Fort Bragg ở bang North Carolina là một trong 5 địa điểm được lựa chọn xây dựng và vận hành các lò phản ứng hạt nhân siêu nhỏ trong khuôn khổ Chương trình Janus. Ảnh: AP.

Theo Associated Press (AP), lục quân Mỹ thông báo lựa chọn 5 doanh nghiệp để phát triển, xây dựng và vận hành các lò phản ứng hạt nhân siêu nhỏ trong khuôn khổ Chương trình Janus. Tổng giá trị các thỏa thuận có thể lên tới 2,2 tỷ USD trong 5 năm, tùy thuộc vào việc các doanh nghiệp đáp ứng những mốc yêu cầu về hiệu suất và tiến độ. Quân đội Mỹ dự kiến cuối cùng sẽ triển khai hơn 20 lò phản ứng tại các cơ sở quân sự.

Năm địa điểm được lựa chọn gồm Fort Bragg ở bang North Carolina, Fort Campbell ở Kentucky, Fort Hood ở Texas, Fort Benning ở Georgia và Fort Drum ở New York. Các doanh nghiệp tham gia chương trình gồm Antares Nuclear, BWXT Advanced Technologies, General Atomics Electromagnetic Systems, Radiant Industries và Westinghouse Government Services.

Theo giới chức Lục quân Mỹ, các lò phản ứng sẽ có công suất từ 1 đến 20 MW, tùy thiết kế của từng doanh nghiệp. Các căn cứ vẫn được kết nối với lưới điện dân sự và các lò phản ứng sẽ không đảm nhiệm toàn bộ nhu cầu điện của căn cứ, nhưng có thể cung cấp nguồn điện độc lập cho những cơ sở hạ tầng quan trọng khi lưới điện gặp sự cố.

Bộ trưởng Lục quân Mỹ Dan Driscoll. Ảnh: AP.

Bộ trưởng Lục quân Mỹ Dan Driscoll cho rằng chương trình sẽ giúp quân đội nhanh chóng xây dựng năng lực cung cấp nguồn điện nền ổn định trực tiếp cho các căn cứ, qua đó tăng khả năng duy trì hoạt động quân sự mà không phụ thuộc hoàn toàn vào các lưới điện bên ngoài – vốn có thể trở thành điểm dễ tổn thương trong các tình huống xung đột.

Đáng chú ý, các lò phản ứng siêu nhỏ có thể hoạt động trong nhiều năm mà không cần tiếp nhiên liệu thường xuyên. Đây được xem là một lợi thế đối với các cơ sở quân sự, đặc biệt trong trường hợp việc vận chuyển nhiên liệu hóa thạch tới các căn cứ bị gián đoạn. Hiện Lục quân Mỹ chủ yếu sử dụng máy phát diesel làm nguồn điện dự phòng cho các cơ sở hạ tầng trọng yếu.

Vân Bình

Nguồn: BNGES, AP.