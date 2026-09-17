Canada nộp đơn xin gia nhập lực lượng quân sự do Anh dẫn đầu

Canada đã chính thức nộp đơn xin gia nhập Lực lượng Viễn chinh chung (JEF) do Anh dẫn đầu, trong động thái nhằm tăng cường hợp tác quốc phòng với các nước châu Âu và đa dạng hóa quan hệ quốc phòng của Ottawa.

Văn phòng Thủ tướng Canada Mark Carney ngày 16/9 cho biết ông Carney đã công bố quyết định này trong cuộc gặp Thủ tướng Anh Andy Burnham tại Liverpool, đồng thời hoan nghênh sự ủng hộ của London đối với việc Canada tham gia JEF.

JEF là một cơ chế hợp tác quân sự gồm 10 quốc gia thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), được thành lập nhằm tăng cường khả năng phản ứng nhanh trước các tình huống an ninh. Các thành viên hiện nay gồm Anh, Đan Mạch, Estonia, Phần Lan, Iceland, Latvia, Litva, Hà Lan, Na Uy và Thụy Điển.

Theo The Canadian Press, Canada đang xin trở thành thành viên đầy đủ, thường trực của JEF. Quân đội Canada trước đây đã tham gia các cuộc tập trận đa quốc gia với lực lượng này nhưng chưa phải thành viên chính thức.

Động thái trên diễn ra trong bối cảnh Ottawa thúc đẩy tăng cường quan hệ quốc phòng với châu Âu. Canada vốn là thành viên NATO, song chính phủ của Thủ tướng Carney đang tìm cách mở rộng và đa dạng hóa các quan hệ quốc phòng, trong đó chú trọng hợp tác với Anh và các đối tác châu Âu. Reuters nhận định đây cũng là một phần trong nỗ lực của Ottawa nhằm giảm sự phụ thuộc vào Mỹ về quốc phòng.

Trong cuộc gặp tại Liverpool, hai thủ tướng cũng thảo luận các cơ hội hợp tác trong lĩnh vực công nghiệp quốc phòng thông qua Chương trình Không quân chiến đấu toàn cầu (GCAP). Canada đã tham gia chương trình này với tư cách quan sát viên từ tháng 7/2026. Hai bên đồng thời trao đổi về các cơ hội và thách thức do trí tuệ nhân tạo (AI) đặt ra, nhất trí thúc đẩy hợp tác giữa chính phủ và khu vực công nghệ nhằm giải quyết những vấn đề chung và bảo đảm an toàn trên không gian mạng.

Việc Canada xin gia nhập JEF đánh dấu bước đi mới trong quá trình Ottawa tăng cường liên kết quốc phòng với các đối tác châu Âu, trong bối cảnh môi trường an ninh tại Bắc Đại Tây Dương, Bắc Cực và châu Âu ngày càng được chú trọng.

Vân Bình