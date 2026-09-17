Bầu cử Duma Quốc gia Nga: Tổng thống Putin kêu gọi cử tri tham gia và lựa chọn có trách nhiệm

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Tổng thống Nga Vladimir Putin đã kêu gọi cử tri tham gia cuộc bầu cử Duma Quốc gia Nga, nhấn mạnh mỗi lá phiếu đều có ý nghĩa và việc tham gia bỏ phiếu thể hiện trách nhiệm của công dân đối với đất nước.

Trong bài phát biểu được truyền hình trước thềm cuộc bầu cử, Tổng thống Putin cho biết cuộc bỏ phiếu sẽ diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 18 đến 20/9. Ông nhấn mạnh chiến dịch tranh cử quy mô lớn tại Nga được tiến hành trong bối cảnh “chiến dịch quân sự đặc biệt” vẫn đang diễn ra.

Theo nhà lãnh đạo Nga, việc tham gia bầu cử cho phép người dân lựa chọn các lực lượng chính trị đại diện cho lợi ích của mình tại Duma Quốc gia, các cơ quan lập pháp ở các khu vực và chính quyền địa phương. Ông kêu gọi cử tri đưa ra lựa chọn có cân nhắc, có trách nhiệm, qua đó thể hiện sự trưởng thành và khả năng duy trì ổn định của xã hội Nga.

Tổng thống Putin cho biết cuộc bầu cử đại biểu Duma Quốc gia, các cơ quan lập pháp tại các khu vực, cũng như người đứng đầu một số khu vực và chính quyền địa phương sẽ được tổ chức theo đúng quy định pháp luật và thời gian đã ấn định. Ông cũng đề cập việc người dân tại Donbass và Novorossiya sẽ lần đầu tiên bầu đại biểu Duma Quốc gia kể từ khi các khu vực này được Nga sáp nhập.

Theo Tổng thống Putin, việc tham gia cuộc bỏ phiếu trong “Năm Đoàn kết các Dân tộc Nga” cũng là đóng góp vào việc củng cố đất nước. Ông cho rằng lựa chọn của cử tri sẽ thể hiện sự đoàn kết của người dân Nga dựa trên lịch sử, các giá trị chung và tình yêu đối với Tổ quốc.

Nhà lãnh đạo Nga đồng thời cho rằng cuộc bầu cử sẽ thể hiện quyết tâm bảo vệ chủ quyền và quyền tự quyết của Nga trước những lực lượng mà ông cho là muốn làm suy yếu đất nước. Theo ông, việc người dân tham gia bầu cử cũng là “đóng góp chung cho chiến thắng của nước Nga”.

Cuộc bầu cử Duma Quốc gia Nga sẽ diễn ra từ ngày 18 đến 20/9. Theo số liệu được công bố, Ủy ban Bầu cử Trung ương Nga đã đăng ký 4.436 ứng cử viên tranh cử theo danh sách liên bang và tại các đơn vị bầu cử một đại biểu. Trong số này, Đảng Nước Nga Thống nhất có 389 ứng cử viên, Đảng Cộng sản Liên bang Nga 329 ứng cử viên, đảng Những Con người Mới 295 ứng cử viên và Đảng Dân chủ Tự do Nga (LDPR) 234 ứng cử viên.

Thanh Hằng