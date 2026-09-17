Ngoại trưởng Lavrov: Chiến tranh sẽ “rất ngắn” nếu châu Âu tấn công Nga

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov mới đây cảnh báo nếu châu Âu tấn công Nga, cuộc xung đột sẽ là một cuộc chiến “hoàn toàn khác” và “rất ngắn”, đồng thời khẳng định Moscow không có ý định tấn công các nước châu Âu.

Phát biểu tại Liên hoan Thanh niên quốc tế ở thành phố Yekaterinburg ngày 16/9, ông Lavrov cho biết các quan chức Nga, trong đó có Tổng thống Vladimir Putin, nhiều lần khẳng định Moscow không chủ trương đối đầu quân sự với châu Âu.

Ngoại trưởng Nga đồng thời chỉ trích chính sách an ninh của các nước phương Tây, cho rằng NATO đã mở rộng mạnh về phía biên giới Nga và phương Tây từ lâu theo đuổi chính sách kiềm chế Moscow. Ông cũng phản đối những tuyên bố gần đây của một số nhà lãnh đạo châu Âu về việc chuẩn bị cho khả năng xảy ra xung đột với Nga. Theo ông Lavrov, việc các nước phương Tây triển khai lực lượng quân sự tại Ukraine sẽ được Moscow coi là hành động tương đương với tuyên chiến với Nga.

Tuy nhiên, Ngoại trưởng Nga cho biết Moscow vẫn để ngỏ khả năng đàm phán nhằm giải quyết cuộc xung đột Ukraine. Ông nói Nga đang chờ các đề xuất về việc nối lại đàm phán, dù không tỏ ra lạc quan về triển vọng đạt được tiến triển. Về địa điểm đàm phán, ông Lavrov cho rằng bất kỳ nơi nào được tất cả các bên chấp nhận đều có thể được cân nhắc, trong đó có Serbia.

Những phát biểu trên được đưa ra trong bối cảnh quan hệ giữa Nga và nhiều nước châu Âu tiếp tục căng thẳng liên quan cuộc xung đột tại Ukraine. Ngày 15/9, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova chỉ trích sáng kiến của Pháp về việc mở rộng “ô hạt nhân” cho các nước châu Âu, cho rằng động thái này tạo thêm rủi ro đối với Moscow. AFP cho biết Phần Lan trong tuần này đã quyết định tham gia sáng kiến trên.

Cùng với đó, các nước châu Âu đang đẩy mạnh củng cố năng lực quốc phòng. Reuters ngày 16/9 đưa tin chiến sự tại Ukraine và các cuộc xung đột ở Trung Đông đang thúc đẩy các nước châu Âu điều chỉnh chiến lược mua sắm tên lửa, chú trọng mở rộng kho vũ khí và phát triển các hệ thống có thể sản xuất với số lượng lớn.

Các tuyên bố của ông Lavrov được đưa ra trong lúc căng thẳng Nga - châu Âu gia tăng, trong khi các nước châu Âu vừa tăng cường hỗ trợ Ukraine vừa thảo luận các biện pháp củng cố năng lực phòng thủ và răn đe. Moscow nhiều lần khẳng định họ không tìm kiếm một cuộc đối đầu trực tiếp với các nước phương Tây.

Vân Bình