Cải tổ nội các, Thủ tướng Nhật Bản Takaichi phát tín hiệu duy trì chính sách

Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi dự kiến giữ lại nhiều bộ trưởng chủ chốt trong đợt cải tổ nội các ngày 17/9, qua đó phát tín hiệu về sự liên tục trong chính sách, đồng thời củng cố sự ủng hộ chính trị để thúc đẩy các kế hoạch chi tiêu lớn của chính phủ trong bối cảnh thị trường tài chính ngày càng quan ngại về tình hình tài khóa.

Theo Reuters, trong đợt cải tổ đầu tiên kể từ khi nhậm chức hồi tháng 10/2025, bà Takaichi nhiều khả năng tiếp tục bổ nhiệm bà Satsuki Katayama làm Bộ trưởng Tài chính. Việc duy trì nhân sự này được đánh giá sẽ góp phần bảo đảm tính liên tục trong chính sách tỷ giá của Nhật Bản. Bà Katayama từng đóng vai trò quan trọng trong các cuộc đàm phán với Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent trước cuộc can thiệp chung hiếm hoi của Mỹ và Nhật Bản vào thị trường đồng yen hồi cuối tháng 7.

Việc tái bổ nhiệm bà Katayama, một cựu quan chức Bộ Tài chính được đánh giá có quan điểm tương đối thận trọng về chính sách tài khóa, có thể giúp trấn an thị trường trái phiếu trong bối cảnh giới đầu tư lo ngại chính sách tài khóa mở rộng của chính phủ Takaichi sẽ làm gia tăng nhu cầu phát hành nợ.

Tuy nhiên, việc giữ lại ông Minoru Kiuchi, một đồng minh ủng hộ chính sách thúc đẩy lạm phát và mở rộng tài khóa, cho thấy chính phủ Nhật Bản chưa có dấu hiệu từ bỏ chương trình chi tiêu đầy tham vọng. Theo Reuters, tờ Yomiuri đưa tin ông Kiuchi nhiều khả năng tiếp tục giữ cương vị Bộ trưởng phụ trách phục hồi kinh tế. Ông Kiuchi là người ủng hộ chính sách tài khóa và tiền tệ mở rộng, đồng thời từng bày tỏ quan ngại về việc Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) nâng lãi suất có thể gây sức ép lên tăng trưởng.

Việc duy trì đồng thời hai nhân vật với quan điểm khác nhau về chính sách tài khóa cho thấy bài toán cân bằng mà bà Takaichi đang phải đối mặt. Một mặt, chính phủ chịu sức ép từ chi phí sinh hoạt gia tăng và cam kết cắt giảm thuế, tăng chi tiêu nhằm hỗ trợ các hộ gia đình. Mặt khác, thị trường tài chính đang yêu cầu Tokyo kiểm soát chặt chẽ hơn tình hình ngân sách sau khi kế hoạch chi tiêu mở rộng gây sức ép lên thị trường trái phiếu.

Ngoài Bộ trưởng Tài chính, truyền thông Nhật Bản cho biết bà Takaichi dự kiến tiếp tục giữ nhiều nhân vật chủ chốt khác, trong đó có Ngoại trưởng Toshimitsu Motegi và Bộ trưởng Quốc phòng Shinjiro Koizumi, những người từng là đối thủ của bà trong cuộc đua lãnh đạo đảng cầm quyền năm ngoái. Việc duy trì nhiều nhân vật chủ chốt được xem là dấu hiệu cho thấy Thủ tướng Takaichi ưu tiên sự ổn định của bộ máy trong giai đoạn hiện nay.

Vân Bình