Khởi công Dự án Nhà máy Điện rác Nghi Sơn

Sáng 16/9, tại xã Trường Lâm, Công ty CP Năng lượng môi trường ANVIA phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức Lễ khởi công Dự án Nhà máy Điện rác Nghi Sơn.

Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng cùng các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công dự án.

Dự lễ khởi công có đồng chí Tô Anh Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Đỗ Thị Toán, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh; Trịnh Huy Triều, Trưởng Ban Quản lý Khu Kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp tỉnh; Cao Văn Cường, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị chức năng.

Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng cùng các đại biểu dự lễ khởi công.

Dự án Nhà máy Điện rác Nghi Sơn có tổng mức đầu tư gần 1.500 tỷ đồng, sử dụng công nghệ lò đốt ghi cơ học (Mass Burn Grate) cùng hầm chứa rác khép kín áp suất âm; kiểm soát dioxin/Furan triệt để bằng “nguyên tắc 3T + E”.

Với công suất xử lý 500 tấn rác/ngày, đêm, cùng với công suất 120 tấn/ngày, đêm của giai đoạn 1 đang hoạt động, khi hoàn thành, tổng công suất xử lý tại nhà máy sẽ đạt 620 tấn/ngày, đêm, trở thành cơ sở xử lý chất thải có công suất lớn thứ ba của tỉnh.

Đại diện chủ đầu tư báo cáo về dự án.

Đặc biệt, dự án sử dụng công nghệ đốt rác kết hợp thu hồi năng lượng để phát điện với sản lượng điện hòa lưới là 73,52 triệu kWh/năm.

Được xây dựng theo mô hình “nhà máy - công viên”, nhà máy dành tới 30% diện tích cho cây xanh cách ly và mặt nước cảnh quan, giảm tiếng ồn, tạo vành đai bảo vệ sinh thái trong lành, thân thiện với môi trường xung quanh. Sẵn sàng đón tiếp các đoàn học sinh, sinh viên, chuyên gia và người dân đến học tập, tham quan thực tế về quy trình kinh tế tuần hoàn và công nghệ năng lượng tái tạo.

Các đại biểu dự lễ khởi công.

Với sự kết hợp giữa công nghệ xử lý hiện đại và giáo dục cộng đồng, Nhà máy Điện rác Nghi Sơn được kỳ vọng sẽ góp phần giải quyết những vấn đề về ô nhiễm đất, nước ngầm và không khí do chôn lấp rác; bảo vệ sức khỏe cộng đồng, giải phóng quỹ đất, tạo việc làm và hình thành một mô hình công nghiệp sinh thái bền vững.

Đại diện chủ đầu tư phát biểu tại buổi lễ.

Tại buổi lễ, đại diện chủ đầu tư và nhà thầu thi công dự án đã phát biểu nêu bật vai trò, ý nghĩa của dự án; đồng thời thể hiện quyết tâm triển khai dự án đúng kế hoạch, lộ trình đã xây dựng.

Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Cường ghi nhận, đánh giá cao sự nỗ lực và quyết tâm của Công ty CP Môi trường và Công trình đô thị An Hưng Group, Công ty CP Môi trường Nghi Sơn và các đơn vị liên quan trong quá trình chuẩn bị dự án. Đồng thời đề nghị, ngay sau lễ khởi công, nhà đầu tư tập trung nguồn lực tài chính, nhân lực, máy móc, thiết bị, xác định rõ tiến độ từng hạng mục và tổ chức thi công đồng bộ, phấn đấu hoàn thành, đưa dự án vào vận hành trong Quý IV/2028.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Cường phát biểu tại buổi lễ.

Đồng chí lưu ý, cùng với tiến độ, phải bảo đảm chất lượng công trình và các yêu cầu về môi trường. Các hạng mục tiếp nhận, xử lý rác; xử lý khí thải, nước thải, mùi; quản lý tro, xỉ và các chất thải phát sinh phải được đầu tư đầy đủ, đồng bộ, vận hành đúng yêu cầu kỹ thuật. Việc kiểm soát, quan trắc môi trường phải thực hiện nghiêm theo quy định, không vì tiến độ hoặc hiệu quả kinh tế mà xem nhẹ các yêu cầu về bảo vệ môi trường.

Đồng thời, thực hiện đầy đủ trách nhiệm với địa phương và cộng đồng dân cư; công khai, minh bạch các nội dung liên quan trực tiếp đến môi trường, an toàn và đời sống của Nhân dân trong khu vực dự án.

Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng tặng hoa chúc mừng nhà đầu tư.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Cường cũng yêu cầu các sở, ngành, đơn vị liên quan chủ động thực hiện các nhiệm vụ thuộc thẩm quyền, kịp thời hướng dẫn, giải quyết các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thi công và vận hành dự án.

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