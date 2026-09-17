Ba Lan cung cấp gói viện trợ quân sự 58 triệu USD, gồm tên lửa Patriot cho Ukraine

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Truyền thông Ba lan ngày 16/9 cho biết nước này đang chuẩn bị một gói hỗ trợ quân sự mới dành cho Ukraine, trong đó có thể bao gồm một số tên lửa đánh chặn PAC-3 dành cho hệ thống phòng không Patriot do Mỹ sản xuất.

Theo đài truyền hình TVP, gói viện trợ dự kiến trị giá khoảng 50 triệu euro (58 triệu USD), tập trung chủ yếu vào năng lực phòng không. Bộ Quốc phòng Ukraine cũng xác nhận Ba Lan đang chuẩn bị gói hỗ trợ quân sự mới, song chưa công bố các loại trang thiết bị cụ thể.

Bộ Quốc phòng Ba Lan tiết lộ gói hỗ trợ sẽ bao gồm một số trang thiết bị mà Các lực lượng vũ trang Ba Lan đang loại khỏi biên chế do hết thời hạn sử dụng. Theo bộ này, những thiết bị không còn được Ba Lan sử dụng vẫn có thể hữu ích đối với Ukraine.

Các nguồn tin nắm rõ quá trình chuẩn bị cho biết tên lửa đánh chặn PAC-3 dành cho hệ thống Patriot nằm trong số các khí tài đang được xem xét để chuyển giao cho Ukraine. Tư lệnh tác chiến Ba Lan, Thiếu tướng Ireneusz Nowak, ủng hộ việc cung cấp đạn tên lửa Patriot cho Ukraine, song cho biết số lượng sẽ hạn chế.

Ukraine nhiều lần đề nghị các đồng minh bổ sung đạn dược cho các hệ thống phòng không trong bối cảnh nước này tiếp tục hứng chịu các cuộc tập kích bằng tên lửa và thiết bị bay không người lái (UAV) của Nga. Kyiv đặc biệt nhấn mạnh nhu cầu về tên lửa PAC-3 trước khả năng Nga gia tăng các cuộc tập kích nhằm vào cơ sở hạ tầng dân sự và năng lượng trong mùa Đông.

Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Wladyslaw Kosiniak-Kamysz cho biết hồi tháng 7 rằng Warsaw đã cung cấp cho Ukraine lượng viện trợ quân sự trị giá khoảng 3,8 tỷ euro (4,4 tỷ USD).

Thanh Hằng