Lũ trên sông Bưởi tiếp tục lên, có khả năng xấp xỉ báo động 3

Mực nước trên sông Bưởi tại trạm thủy văn Kim Tân đang lên và có khả năng đạt mức nhỏ hơn đến xấp xỉ báo động 3 vào tối 16/9. Nguy cơ ngập lụt được cảnh báo tại các vùng trũng thấp, khu vực ven sông và khu dân cư.

Ảnh minh họa.

Theo tin lũ trên sông Bưởi tỉnh Thanh Hóa phát lúc 7h ngày 16/9 của Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Thanh Hóa, mực nước trên sông Bưởi đang tiếp tục lên.

Lúc 6h ngày 16/9, mực nước trên sông Bưởi tại trạm thủy văn Kim Tân đạt 11,03m, cao hơn 0,03m so với mức báo động 2.

Trong 24 giờ tới, mực nước trên sông Bưởi tiếp tục lên. Tại trạm thủy văn Kim Tân, mực nước được dự báo có khả năng ở mức nhỏ hơn đến xấp xỉ báo động 3 vào khoảng 20h-22h ngày 16/9.

Cụ thể, mực nước dự báo tại trạm Kim Tân lúc 12h ngày 16/9 khoảng 11,40m; 18h khoảng 11,60m; 0h ngày 17/9 khoảng 11,85m; 6h ngày 17/9 khoảng 11,70m và 12h ngày 17/9 khoảng 11,90m.

Cơ quan khí tượng thủy văn cảnh báo nguy cơ ngập lụt tại các vùng trũng thấp, khu vực ven sông, khu dân cư và đô thị thuộc các xã: Thạch Quảng, Thành Vinh, Thạch Bình, Thạch Định, Tây Đô, Vĩnh Lộc, Kim Tân, Vân Du, Thành Trực, Thạch Long; Linh Sơn, Yên Thắng, Yên Khương, Văn Phú, Giao An và Đồng Lương.

Lũ có thể gây ngập lụt các vùng trũng thấp ven sông, khu công nghiệp, khu đô thị; ảnh hưởng đến giao thông, nuôi trồng thủy sản, sản xuất nông nghiệp, đời sống dân sinh và các hoạt động kinh tế - xã hội.

Cấp độ rủi ro thiên tai do lũ được cảnh báo ở cấp 1.

LP