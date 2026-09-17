Fed tăng lãi suất lần đầu tiên sau hơn 3 năm

Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đã quyết định tăng lãi suất lần đầu tiên kể từ tháng 7/2023, trong bối cảnh lạm phát tại Mỹ vẫn ở mức cao.

Theo quyết định được đưa ra sau cuộc họp kéo dài hai ngày 15-16/9, Ủy ban Thị trường mở Liên bang (FOMC) nhất trí tăng lãi suất quỹ liên bang thêm 25 điểm cơ bản, lên phạm vi 3,75-4%. Cả 12 thành viên FOMC đều bỏ phiếu ủng hộ quyết định này.

FOMC nhận định hoạt động kinh tế Mỹ đang tăng trưởng với tốc độ vững chắc, trong khi chi tiêu trong nước duy trì khả năng chống chịu, tăng trưởng năng suất mạnh và đầu tư vốn ở mức cao. Thị trường việc làm tiếp tục tạo thêm việc làm tương ứng với lực lượng lao động, còn tỷ lệ thất nghiệp ít thay đổi. Tuy nhiên, FOMC nhấn mạnh lạm phát vẫn ở mức cao và quyết định tăng lãi suất sẽ hỗ trợ đưa lạm phát trở lại mục tiêu 2% đúng thời hạn hơn.

Trong dự báo kinh tế mới, các quan chức Fed đưa ra mức dự báo trung vị cho tăng trưởng GDP của Mỹ năm 2026 là 2,3%, tăng nhẹ so với 2,2% trong dự báo hồi tháng 6. Đối với năm 2027, Fed nâng dự báo tăng trưởng GDP từ 2,3% lên 2,4% và hạ dự báo tỷ lệ thất nghiệp từ 4,3% xuống 4,1%.

Phát biểu sau cuộc họp, Chủ tịch Fed Kevin Warsh cho rằng lạm phát đang “quá cao và kéo dài quá lâu”, đồng thời khẳng định quyết định của FOMC thể hiện quyết tâm đưa lạm phát trở lại ổn định nhanh hơn.

Ngay sau động thái mới nhất của Fed, các chỉ số chứng khoán chủ chốt của Mỹ đồng loạt giảm. Chỉ số Dow Jones giảm 631 điểm, tương đương 1,21%, xuống 51.461,90 điểm; S&P 500 giảm 0,45%, xuống 7.551,81 điểm; trong khi Nasdaq Composite giảm 0,01%, xuống 25.978,42 điểm.

Trong khi đó, Nhà Trắng đã nhanh chóng lên tiếng chỉ trích quyết định của Fed. Trong một chương trình trên Fox News, Phó Thư ký Báo chí cấp cao Nhà Trắng Kush Desai cho rằng đây là “một quyết định khá đáng tiếc của Cục Dự trữ Liên bang” và quyết định này “không được hậu thuẫn bởi một cơ sở kinh tế đặc biệt thuyết phục”.

Về phần mình, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết vẫn tin tưởng Chủ tịch Fed Kevin Warsh, nhưng chỉ trích quyết định tăng lãi suất và cho rằng Fed nên nhanh chóng giảm chi phí vay. Theo ông, lãi suất tại Mỹ “nên ở mức 1% hoặc thấp hơn".

Ngọc Liên