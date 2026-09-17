LHQ kêu gọi giảm căng thẳng tại Trung Đông, chấm dứt tình trạng “sáp nhập từng bước” tại Bờ Tây

Tổng Thư ký Liên hợp quốc (LHQ) Antonio Guterres kêu gọi các bên giảm căng thẳng tại Trung Đông, bảo vệ dân thường và bảo đảm hoạt động cứu trợ nhân đạo, đồng thời nhấn mạnh giải pháp hai nhà nước là con đường duy nhất hướng tới hòa bình lâu dài trong khu vực.

Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 16/9, trước thềm Tuần lễ cấp cao của Đại hội đồng LHQ khóa 81, ông Guterres cho rằng giảm căng thẳng phải là “ưu tiên số một, số hai và số ba” tại Trung Đông. Ông kêu gọi tất cả các bên chấm dứt những hành động gây tổn hại cho dân thường, đồng thời bảo đảm các hoạt động nhân đạo được triển khai an toàn và không bị cản trở.

Người đứng đầu LHQ cũng nhấn mạnh quyền và tự do hàng hải tại và xung quanh các eo biển Hormuz và Bab al-Mandab cần được khôi phục và tôn trọng đầy đủ, phù hợp với luật pháp quốc tế. Theo ông, giảm căng thẳng, ngoại giao và đối thoại là con đường duy nhất để giải quyết những bất đồng hiện nay.

Về tình hình Gaza, người đứng đầu LHQ kêu gọi thực hiện đầy đủ kế hoạch hòa bình dành cho dải đất hẹp ven Địa Trung Hải này và bảo đảm viện trợ nhân đạo được đưa vào không hạn chế. Ông đồng thời yêu cầu chấm dứt tình trạng “sáp nhập từng bước” tại Bờ Tây.

Ông Guterres bày tỏ đặc biệt lo ngại trước tình hình tại Gaza và Bờ Tây. Theo ông, các cuộc không kích tiếp diễn tại Gaza đang gây ra những mối đe dọa nghiêm trọng đối với dân thường. Trong khi đó, tại Bờ Tây, ông Guterres cảnh báo tình trạng bạo lực liên quan đến người định cư Israel, đôi khi có sự hỗ trợ của lực lượng an ninh nươc này, vẫn tiếp diễn.

Tổng Thư ký LHQ đánh giá tình hình tại Bờ Tây là “hoàn toàn không thể chấp nhận được”, đồng thời khẳng định hòa bình ở Trung Đông sẽ không thể đạt được nếu không thực hiện giải pháp hai nhà nước dành cho Israel và Palestine.

Ông Guterres nhấn mạnh, LHQ sẽ tiếp tục thúc đẩy thông điệp giảm căng thẳng, ngoại giao và đối thoại trong các cuộc tiếp xúc với lãnh đạo các bên, nhằm tìm kiếm một giải pháp chính trị cho những xung đột và bất ổn kéo dài tại khu vực.

Ngọc Liên