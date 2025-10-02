Lực lượng vũ trang Thanh Hóa - điểm tựa của dân trong cơn lũ

Dù lũ chồng lũ, thiên tai liên tiếp ập đến với sự khốc liệt khó lường, nhưng cán bộ, chiến sĩ các đơn vị lực lượng vũ trang (LLVT) Thanh Hóa luôn là lực lượng tiên phong, không quản ngại khó khăn, hiểm nguy, kịp thời có mặt ở những điểm nóng. Từ việc sơ tán dân, cứu hộ tài sản đến giúp bà con ổn định cuộc sống sau lũ, hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ đã trở thành điểm tựa vững chắc, niềm tin yêu không bao giờ vơi cạn của Nhân dân vùng lũ.

Cán bộ, chiến sĩ LLVT Thanh Hoá cứu hộ tại Kim Tân.

Lũ chồng lũ - nơi nào khó, có bộ đội

Đêm 30/9, mưa lớn kéo dài kết hợp nước thượng nguồn đổ về khiến nước sông Bưởi dâng cao, vượt mức báo động 3 tới 40cm gây ngập lụt nghiêm trọng nhiều địa phương. Khi nước bắt đầu tràn đê, Ban Chỉ huy Phòng thủ (CHPT) khu vực 2 - Hà Trung lập tức triển khai lực lượng, phương tiện xuống hiện trường. Nguy cơ mất an toàn cao nhưng cán bộ, chiến sĩ vẫn kiên trì bám trụ cùng chính quyền địa phương sơ tán dân, trực tàu xuồng tổ chức ứng cứu.

Tại xã Kim Tân, hơn 40 cán bộ, nhân viên đơn vị đã 3 ngày liền vật lộn với lũ dữ. Hơn 5 tấn hàng hóa, nhu yếu phẩm thiết yếu như mì tôm, lương khô, nước uống, áo phao được chuyển đến cho bà con. Trên 500 người già, trẻ nhỏ, người bệnh được đưa bằng xuồng về các khu sơ tán tập trung. Đặc biệt, chiều 1/10, các nhân viên đã vượt lũ đưa bà Trần Thị Quý (SN 1940), bệnh nhân mắc K túi mật, trở về an toàn với gia đình tại thôn Kim Sơn (xã Thạch Bình) trong niềm xúc động khôn nguôi của gia đình, người thân.

Cán bộ, chiến sĩ LLVT Thanh Hoá cứu hộ tại xã Kim Tân.

Thiếu tá QNCN Trịnh Văn Nam, nhân viên lái xuồng, chia sẻ: “Chưa tròn một tháng mà tôi đã 2 lần thực hiện nhiệm vụ tại đây. Lũ chồng lũ, khắc phục chưa xong cơn này, cơn khác lại ập đến. Bà con mất trắng nhà cửa, tài sản, vật nuôi, cây trồng... Đó là những mất mát quá lớn. Chứng kiến cảnh ấy, chúng tôi không thể chần chừ, chỉ biết lao vào giúp dân bằng tất cả khả năng”.

Còn Trung tá Lưu Mạnh Hùng, Phó Tham mưu trưởng Ban CHPT khu vực 2 - Hà Trung chia sẻ về kinh nghiệm thực hiện nhiệm vụ vùng lũ: “Đơn vị mới thành lập nhưng đã 2 lần thực hiện cứu hộ, cứu nạn tại khu vực này. Cán bộ nhân viên mới biên chế về đơn vị nên bên cạnh việc tập huấn chuyên môn cứu hộ cứu nạn, chúng tôi đã tổ chức trinh sát kỹ địa bàn, đánh dấu chuẩn từng khu vực, thôn làng. Trong biển nước mênh mông, nếu không nắm chắc địa hình, sẽ rất khó triển khai an toàn các biện pháp cứu hộ, nhất là đối với nhân viên lái tàu xuồng”.

Điểm tựa trong thiên tai, lũ lụt

Khi nước lũ vừa rút, việc khắc phục hậu quả được triển khai khẩn trương. Tại xã Nông Cống, hơn 200 cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 762 và Ban CHPT khu vực 5 - Tĩnh Gia cùng gần 100 dân quân địa phương đã dồn toàn lực xối rửa bùn đất, vệ sinh trường lớp từ mầm non đến trung học cơ sở. Ưu tiên số một là trường học, để học sinh sớm trở lại lớp.

Cô giáo Trần Thị Lan, Hiệu trưởng Trường THCS Vạn Thiện, xúc động: “Nhờ sự giúp sức của bộ đội mà chỉ sau 2 ngày, trường lớp đã sạch sẽ, khang trang. Thầy cô và bà con địa phương nhìn thấy bộ đội về là phấn khởi lắm. Các anh thực sự là điểm tựa của Nhân dân trong thiên tai, bão lũ”. Dù trường đã sẵn sàng dạy học trở lại, nhưng nhiều thôn còn ngập sâu, việc đến lớp của học sinh vẫn cần bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Các cán bộ, chiến sĩ giúp vệ sinh trường lớp học tại xã Nông Cống sau khi nước lũ rút.

Không chỉ giúp trường học, cán bộ chiến sĩ LLVT Thanh Hóa còn tổ chức vệ sinh, khắc phục hậu quả cho hơn 40 hộ gia đình chính sách và hộ khó khăn. Thượng tá Đỗ Tuấn Anh, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Ban CHPT khu vực 5 - Tĩnh Gia, cho biết: “Chúng tôi đùn đẩy bùn đất, dọn rửa, sắp xếp lại đồ đạc, khử khuẩn môi trường để bà con có thể trở lại sinh hoạt bình thường ngay trong ngày”.

Công tác vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh sau lũ cũng được đặc biệt chú trọng. Các đơn vị phối hợp chặt chẽ với địa phương khử khuẩn nguồn nước sinh hoạt, bảo đảm vệ sinh ở khu dân cư, trường học. “Chúng tôi chỉ rút quân khi đã bảo đảm an toàn thực sự cho Nhân dân”, Thượng tá Đỗ Tuấn Anh khẳng định.

Không chỉ ứng cứu kịp thời trong cơn hoạn nạn, bộ đội còn luôn đồng hành cùng bà con trong những ngày vất vả khắc phục hậu quả, dựng lại mái nhà, lau từng lớp học, chăm lo từng bữa ăn, nguồn nước. Dù lũ có chồng lũ, bão chồng bão, bộ đội sẽ luôn là chỗ dựa vững chắc để bà con Nhân dân yên tâm vượt qua thiên tai, bão lũ, ổn định cuộc sống.

Lời động viên của Chính ủy

Giữa những ngày gian khó, bức thư của Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Thanh Hóa - Đại tá Phạm Văn Sâm gửi cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh đã trở thành nguồn động viên lớn lao.

Bức thư có đoạn: “Chỉ trong ít ngày, hơn 5.000 lượt cán bộ, chiến sĩ cùng gần 4.000 lượt dân quân tự vệ đã được huy động, tham gia di dời gần 20.000 người dân ra khỏi vùng nguy hiểm, khắc phục sạt lở, thông tuyến giao thông bị chia cắt, vận chuyển hàng nghìn suất nhu yếu phẩm và thuốc men đến các vùng bị cô lập. Hình ảnh cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh có mặt kịp thời ở nơi xung yếu, khó khăn nhất đã để lại niềm tin vững chắc trong lòng Nhân dân”.

Trong thư, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh đặc biệt nhấn mạnh sự hy sinh thầm lặng của 28 đồng chí có gia đình bị ngập sâu, người thân còn đang chống chọi với lũ nhưng vẫn gác lại việc riêng để ở lại đơn vị, trực tiếp lăn xả tại các điểm nóng cứu dân. “Đó là biểu hiện sinh động của phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ trong thời bình - ‘lo việc nước trước, nghĩ việc nhà sau’, đặt lợi ích Nhân dân, sự an toàn cộng đồng lên trên hết”, bức thư viết.

Lời động viên, tri ân ấy không chỉ khích lệ tinh thần cán bộ, chiến sĩ mà còn làm sáng rõ hơn hình ảnh: Trong thiên tai, càng gian khó, phẩm chất kiên trung, lòng quả cảm càng tỏa sáng, bồi đắp thêm sức mạnh đại đoàn kết quân - dân, củng cố niềm tin vững chắc của Nhân dân vào Quân đội.

Trong khắc nghiệt của thiên tai, bão lũ, hình ảnh người lính Thanh Hóa gùi hàng vượt lũ, bám dân cứu hộ, kiên cường khắc phục hậu quả, hay lặng lẽ nén lại nỗi lo gia đình để lo cho dân trước, chính là minh chứng sống động nhất của phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ. Đó là điểm tựa để Nhân dân thêm vững vàng trước thiên tai, tiếp tục dựng xây cuộc sống mới

Hoàng Khánh Trình (CTV)