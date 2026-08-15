Lực lượng cứu hộ Colombia đối mặt với áp lực kép chưa từng có

Colombia đang phải đồng thời ứng phó với nhiều thảm họa thiên nhiên khi hàng chục vụ cháy rừng lan rộng, gây thêm sức ép cho lực lượng cứu hộ vốn đang tập trung khắc phục hậu quả trận động đất mạnh 7,4 độ xảy ra ngày 10/8.

Colombia đối mặt với làn sóng cháy rừng gia tăng trong lúc đang phải khắc phục hậu quả động đất. Ảnh: AA.

Theo Viện Thủy văn, Khí tượng và Nghiên cứu Môi trường Colombia (IDEAM), 344 địa phương đã được đặt trong tình trạng báo động đỏ do nguy cơ cháy rừng, tăng 93% chỉ trong một ngày, trong bối cảnh thời tiết nắng nóng gay gắt và khô hạn kéo dài.

Cơ quan Quản lý Rủi ro Thiên tai Quốc gia cho biết hàng chục đám cháy đang bùng phát, chủ yếu tại các tỉnh Tolima, Cesar, Norte de Santander, Antioquia, Nariño và Santander. Nhà chức trách đã huy động lực lượng cứu hỏa, quân đội, nhân viên ứng phó khẩn cấp và phương tiện hỗ trợ trên không nhằm khống chế các đám cháy.

Theo báo cáo của các địa phương, tổng diện tích thảm thực vật, cây trồng và nhà cửa bị thiêu rụi tại nhiều khu vực đã vượt 11.000 ha. Trong khi đó, dự báo thời tiết tiếp tục cho thấy nguy cơ cháy rừng ở mức cao.

Làn sóng cháy rừng đang đặt các lực lượng cứu hộ trước sức ép lớn, khi những đơn vị này vẫn đang phải hoạt động hết công suất để khắc phục hậu quả trận động đất ngày 10/8, một trong những trận động đất mạnh nhất xảy ra tại quốc gia Nam Mỹ này trong nhiều thập kỷ khiến hàng trăm người thiệt mạng hoặc mất tích.

Theo số liệu chính thức công bố ngày 14/8, thiên tai đã khiến 288 người thiệt mạng, 4.018 người bị thương, phá hủy 12.504 ngôi nhà và làm hư hại hơn 80.000 công trình. Thành phố Cali và Pereira chiếm hơn 2/3 số người thiệt mạng, trong khi hơn một nửa số người bị thương tập trung tại các đô thị lớn.

Các tình nguyện viên và lực lượng cứu hộ Colombia đang dùng tay không dọn dẹp đống đổ nát để tìm kiếm những người sống sót. Ảnh: AAP/Colprensa/Sipa USA.

Theo ước tính của BTG Pactual, chi phí tái thiết ban đầu có thể tương đương khoảng 1% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Colombia, tức khoảng 20.000 tỷ peso (tương đương 6 tỷ USD).

Thảm họa đang trở thành phép thử lớn đầu tiên đối với tân Tổng thống Abelardo De La Espriella, người mới nhậm chức chỉ vài ngày trước khi động đất xảy ra.

Tổng thống De La Espriella đã vấp phải những chỉ trích về cách xử lý ban đầu đối với thảm họa, trong đó có việc không tiếp nhận đề nghị của một số quốc gia về hỗ trợ các đội cứu hộ nước ngoài.

Phát biểu tại Quibdó, thủ phủ tỉnh Chocó, tỉnh nghèo nhất Colombia, hôm 14/8 ông De La Espriella cam kết công cuộc tái thiết sẽ được tiến hành bất kể khác biệt về chính trị hay tư tưởng, đồng thời cho rằng những cộng đồng vốn bị bỏ quên trong thời gian dài cần được đầu tư nhiều hơn. Ông khẳng định: “Tất cả chúng ta sẽ cùng nhau tái thiết Colombia.”

Thúy Hà

Nguồn: Anadolu/Al Jazeera