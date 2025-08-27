Lực lượng Công an Thanh Hóa “xuyên đêm” hỗ trợ hộ đê và sơ tán dân đến khu vực an toàn

Do ảnh hưởng của bão số 5 và mưa lớn sau bão, lũ trên các tuyến sông ở Thanh Hóa đang lên nhanh. Hệ thống đê điều đã xảy ra nhiều sự cố, đặc biệt trên các tuyến đê tả, hữu sông Chu thuộc địa bàn các xã Thọ Lập, Xuân Lập, Xuân Hòa, Thọ Xuân, Đông Tiến, Thiệu Quang và đê tả sông Hoạt, xã Hà Long.

Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH tổ chức đưa các hộ dân bị cô lập trong vùng nước lũ đến nơi an toàn.

Do mưa lớn, lũ dâng cao, trong ngày và đêm 26/8, nhiều khu vực trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa bị ngập lụt, sạt lở đê điều, hàng trăm hộ dân bị cô lập. Trong tình huống khẩn cấp, lực lượng Công an Thanh Hóa, nhất là công an các xã, phường có các tuyến đê bị sạt lở, ngập lụt đã kịp thời triển khai lực lượng, huy động vật tư, phương tiện, trang thiết bị phối hợp với các lực lượng tham gia hộ đê, đồng thời trực tiếp đến từng nhà dân trong khu vực nguy hiểm để sơ tán người, di dời tài sản đến khu vực an toàn, góp phần giảm thiểu thiệt hại, bảo vệ tính mạng và tài sản của Nhân dân.

17h00 ngày 26/8, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Thanh Hóa phát lệnh báo động III trên sông Lèn. Mực nước lũ dâng nhanh đã làm vỡ 80m bờ đê kênh T2 thuộc xã Tống Sơn, gây ngập lụt 200ha lúa và đe dọa trực tiếp sự an toàn của người dân.

Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH tổ chức đưa các hộ dân bị cô lập trong vùng nước lũ đến nơi an toàn.

Sau khi phát hiện sự cố, UBND xã Tống Sơn đã phối hợp với lực lượng quân đội, công an, lực lượng xung kích của địa phương và Nhân dân triển khai phương châm “4 tại chỗ", tích cực triển khai các biện pháp khắc phục sự cố.

Ngay khi nhận thông tin, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an tỉnh đã huy động 50 cán bộ, chiến sĩ thuộc Đội Chữa cháy và CNCH khu vực 1, khu vực 3 cùng phương tiện, trang thiết bị nhanh chóng đến hiện trường, phối hợp với Công an xã Tống Sơn và các lực lượng tại chỗ triển khai phương án hộ đê, gia cố đoạn đê bị vỡ. Đồng thời khẩn trương tổ chức di dời tài sản của Nhân dân. Nhờ sự nỗ lực của lực lượng chức năng, khoảng 100 tấn lúa trong kho gần khu vực ảnh hưởng đã được di chuyển đến nơi an toàn, hạn chế tối đa thiệt hại.

Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH tổ chức di dời tài sản của Nhân dân tại khu vực bị ảnh hưởng do sự cố vỡ bờ đê kênh T2 xã Tống Sơn.

Cũng trong đêm 26/8, mực nước sông Mã dâng cao, ảnh hưởng trực tiếp đến các hộ dân tại thôn Gia Dụ, xã Cẩm Thủy. Khoảng 21h30, nhận được tin báo, có hơn 100 hộ dân ở thôn Gia Dụ bị cô lập do nước lũ, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH đã huy động 25 cán bộ, chiến sĩ thuộc Đội Chữa cháy và CNCH khu vực 1 và khu vực 4, sử dụng 2 mô tô nước, 1 xuồng cao su, 1 máy chiếu sáng di động khẩn trương có mặt tại hiện trường để sơ tán những người dân đang bị cô lập.

Sau gần 1 giờ nỗ lực trong đêm tối, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH đã phối hợp cùng Công an xã và chính quyền địa phương tổ chức đưa khoảng 70 người dân, chủ yếu là người già và trẻ em đến nơi an toàn, đảm bảo tuyệt đối an toàn tính mạng cho Nhân dân.

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, mực nước trên các sông ở hạ nguồn đang lên nhanh, có một số vị trí đã bị tràn, nguy cơ gây vỡ đê. Để chủ động ứng phó với tình huống xảy ra, Công an tỉnh đã huy động lực lượng sẵn sàng tham gia thực hiện nhiệm vụ khi có lệnh điều động. Riêng công an các xã, phường nắm sát tình hình, huy động tối đa lực lượng, tập trung cao độ, sẵn sàng ứng phó với những sự cố có thể xảy ra, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản cho Nhân dân.

