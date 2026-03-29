Luận Thành cụ thể hóa nghị quyết bằng kế hoạch hành động

Với cách làm chủ động, sáng tạo, sau Đại hội Đảng bộ xã lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, Ban Chấp hành Đảng bộ xã Luận Thành đã nhanh chóng xây dựng kế hoạch hành động, tổ chức quán triệt tới cán bộ, đảng viên và Nhân dân, nhằm biến nghị quyết đại hội thành hành động cụ thể, tạo động lực để địa phương phát triển.

Nhà máy sản xuất tinh bột sắn Luận Thành đang trong thời gian chạy thử nghiệm.

Ông Cầm Bá Lâm, Bí thư Đảng ủy xã Luận Thành, cho biết: Nhiệm kỳ 2025-2030, Đảng bộ xã Luận Thành đã đề ra 25 chỉ tiêu, 6 chương trình trọng tâm, 2 khâu đột phá. Đảng bộ xã đã ban hành chương trình hành động và các nghị quyết chuyên đề để cụ thể hóa, sớm đưa nghị quyết vào cuộc sống. Phân công các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ phụ trách chỉ đạo toàn diện các tổ chức đảng, ngành, lĩnh vực, cơ quan, đơn vị. Đảng ủy xã cũng chỉ đạo các cấp ủy, chi bộ trực thuộc đẩy mạnh tuyên truyền, tổ chức hội nghị thông tin kết quả đại hội để cán bộ, đảng viên và Nhân dân nắm vững mục tiêu, nội dung Nghị quyết Đại hội, từ đó chung sức, đồng lòng thực hiện ngay từ đầu nhiệm kỳ. Từ nghị quyết của đảng bộ xã, các phòng, ban đã cụ thể hóa bằng những chương trình, kế hoạch cụ thể. UBND xã đã rà soát, điều chỉnh, bổ sung, lập các quy hoạch trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; rà soát, xây dựng kế hoạch hành động cụ thể hóa chương trình phát triển kinh tế - xã hội năm 2025 và giai đoạn 2025-2030 để tổ chức triển khai thực hiện. Bám sát quy hoạch chung của tỉnh giai đoạn 2025-2030 và các quy hoạch cấp huyện cũ còn phù hợp để thực hiện xây dựng quy hoạch của xã theo chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh nhằm quản lý, sử dụng đất đai hiệu quả và phát triển bền vững.

Về phát triển kinh tế, xã Luận Thành thu hút và khởi công xây dựng Nhà máy sản xuất đế giầy của Công ty CP Thương mại Lộc Xuân, phấn đấu đầu tháng 4/2026 sẽ đi vào hoạt động, bước đầu tạo việc làm cho 700 lao động; Nhà máy sản xuất tinh bột sắn Luận Thành của Công ty CP Lan Anh, với tổng mức đầu tư 200 tỷ đồng, đang trong giai đoạn chạy thử nghiệm; khởi công khu sản xuất nông nghiệp công nghệ cao 2ha ở thôn Cao Tiến. Cùng với đó, xã Luận Thành đã hoàn thành phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500 cụm công nghiệp Xuân Cao 2; chấp nhận điều chỉnh quy hoạch tổng thể mặt bằng xây dựng tỷ lệ 1/500 Nhà máy chế biến đất sét và thương mại vật liệu xây dựng tổng hợp xã Luận Thành; lập quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu dân cư thôn Trung Nam, thôn Quyết Thắng, thôn Minh Sơn...; đồng thời đẩy mạnh xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông nông thôn, quy hoạch, đề xuất xây dựng công sở xã, nơi làm việc của lực lượng công an, quân đội.

Năm 2025 kinh tế - xã hội của xã tiếp tục phát triển, trên từng lĩnh vực đều có những chuyển biến tích cực; quốc phòng - an ninh được giữ vững; công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị đạt nhiều kết quả tích cực. Trong 23 chỉ tiêu chủ yếu, 11 chỉ tiêu đạt kế hoạch, chỉ còn 1 chỉ tiêu chưa đạt kế hoạch. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng giảm dần tỷ trọng nông nghiệp và tăng dần tỷ trọng dịch vụ và công nghiệp - xây dựng.

Thực tiễn ở xã Luận Thành cho thấy, khi nghị quyết được cụ thể hóa bằng hành động thực tiễn, sát dân, cùng với sự vào cuộc quyết liệt của hệ thống chính trị và sự đồng thuận của Nhân dân sẽ tạo sức mạnh tổng hợp, biến quyết tâm chính trị thành hành động cụ thể.

Bài và ảnh: Khắc Công