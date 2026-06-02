Yên Định đưa nghị quyết vào cuộc sống bằng hành động cụ thể

Sau Đại hội Đảng bộ xã Yên Định lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, Đảng bộ xã đã nhanh chóng cụ thể hóa nghị quyết bằng chương trình hành động bài bản, sát thực tiễn. Việc đưa nghị quyết vào cuộc sống thông qua các nhiệm vụ trọng tâm về phát triển kinh tế, quy hoạch đô thị, thu hút đầu tư, cải cách hành chính và chuyển đổi số đã và đang tạo chuyển biến tích cực trên nhiều lĩnh vực, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo của đảng, hiệu lực quản lý của chính quyền và củng cố niềm tin của Nhân dân.

Ông Lê Văn Thành, Bí thư chi bộ thôn Duyên Thượng 2, xã Yên Định trò chuyện với người lao động thi công hạ tầng khu dân cư thôn Duyên Thượng 2.

Ông Lê Văn Thành, Bí thư chi bộ thôn Duyên Thượng 2, chia sẻ: "Dự án hạ tầng khu dân cư Duyên Thượng 2 có 88 hộ bị ảnh hưởng với 9,9ha đất nông nghiệp. Với vai trò là bí thư chi bộ thôn, tôi hiểu được tầm quan trọng của dự án sẽ đem lại thuận tiện và phát triển cho thôn, xã. Vì thế, tôi trăn trở, tìm cách “dân vận khéo” để đưa chủ trương của Đảng đến gần hơn với người dân, tranh thủ được sự ủng hộ, đồng thuận tối đa của Nhân dân. Nhờ đó, chỉ sau khoảng 2 tháng, 88 hộ dân bị ảnh hưởng đã nhanh chóng ký vào biên bản bàn giao đất cho dự án”.

Theo ông Thành, trong quá trình triển khai, mỗi cán bộ, đảng viên phải thực sự gương mẫu, xây dựng lòng tin của Nhân dân đối với Đảng và Nhà nước; biết lắng nghe ý kiến, tâm tư nguyện vọng của Nhân dân. Mỗi việc từ lớn tới nhỏ đều phải nỗ lực thực hiện thật tốt việc “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra và dân thụ hưởng”.

Việc làm của ông Lê Văn Thành, Bí thư chi bộ thôn Duyên Thượng 2 cũng là phương châm hành động chung của cán bộ, đảng viên trên địa bàn xã Yên Định thực hiện nhiệm vụ đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. Nghị quyết Đảng bộ xã Yên Định lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đề ra mục tiêu phấn đấu tốc độ tăng tổng giá trị sản phẩm trên địa bàn bình quân hằng năm đạt 12% trở lên; thu nhập bình quân đầu người đến năm 2030 đạt 121 triệu đồng trở lên... Để đạt được mục tiêu trên, Đảng bộ xã Yên Định đã không ngừng đổi mới phương thức lãnh đạo, tập trung đưa các nghị quyết của Đảng vào cuộc sống bằng những việc làm cụ thể, thiết thực.

Đồng chí Lê Minh Nghĩa, Tỉnh ủy viên, Bí thư đảng ủy chủ trì hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy thông qua một số nhiệm vụ, tờ trình của Đảng uỷ - UBND xã.

Đồng chí Trịnh Lê Thủy, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã, cho biết: Xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm đưa nghị quyết vào cuộc sống không chỉ là yêu cầu chính trị mà còn là thước đo năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng. Theo đó, nghị quyết của Đảng bộ xã đều được quán triệt đến từng chi bộ, cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Nhờ đó, nghị quyết không còn là những khẩu hiệu chung chung mà được cụ thể hóa cho từng lĩnh vực, từng nhiệm vụ, phân công trách nhiệm cụ thể cho từng đồng chí cấp ủy viên phụ trách với tinh thần “rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm” để thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá của nghị quyết”.

Rõ nét nhất của việc đưa nghị quyết vào cuộc sống là trong công tác xây dựng Đảng. Đảng bộ xã tập trung nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; tăng cường đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; củng cố, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ theo Chỉ thị số 50-CT/TW của Ban Bí thư về đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong giai đoạn mới; tăng cường kiểm tra, giám sát, tập trung vào những lĩnh vực dễ phát sinh vi phạm, những vấn đề Nhân dân quan tâm.

Trong lĩnh vực kinh tế, xác định lợi thế và tiềm năng sẵn có, xã Yên Định tập trung phát triển nông nghiệp sạch, nông nghiệp công nghệ cao. Đến nay, toàn xã đã tích tụ được 25ha, bằng 70% kế hoạch. Trong đó, diện tích đất sản xuất nông nghiệp được ứng dụng công nghệ cao 20ha, đạt 100% kế hoạch đề ra.

Trong lĩnh vực quy hoạch, xây dựng và đầu tư, xã tập trung đôn đốc các đơn vị đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án hạ tầng kỹ thuật khu dân cư, sửa chữa trường học và các công trình trên địa bàn; đồng thời tăng cường quản lý đầu tư xây dựng, đảm bảo tiến độ, chất lượng công trình theo quy định. Ở lĩnh vực công nghiệp, hiện nay, xã có 1 cụm công nghiệp đã được đầu tư hạ tầng kỹ thuật và 1 cụm công nghiệp nằm trong quy hoạch tỉnh, tạo việc làm cho hàng nghìn lao động. Đó là Cụm công nghiệp thị trấn Quán Lào có tổng diện tích 72,96ha đã thu hút được chủ đầu tư hạ tầng và các nhà đầu tư thứ cấp (7 dự án sản xuất), cơ bản lấp đầy cụm công nghiệp và đi vào hoạt động hiệu quả; Cụm Công nghiệp số 2, thị trấn Quán Lào khoảng 59,83ha đã thu hút được 1 nhà đầu tư thứ cấp đối với dự án có diện tích khoảng 10ha.

Các đồng chí lãnh đạo xã Yên Định thăm đồng, kiểm tra sản xuất vụ chiêm xuân.

Công tác chuyển đổi số gắn với cải cách hành chính từng bước nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp. Theo kết quả đánh giá Bộ chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính xã Yên Định luôn đứng tốp đầu của tỉnh (năm 2025 đứng 4/166 xã; năm 2026 đang đứng thứ 3/166 xã). Chương trình XDNTM tiếp tục được đẩy mạnh và triển khai thực hiện đồng bộ, phấn đấu hoàn thành xây dựng xã NTM trong năm 2026.

Điểm nổi bật trong thực hiện nghị quyết ở Đảng bộ xã Yên Định không phải là việc đề ra nhiều mục tiêu, chỉ tiêu mà ở cách tổ chức thực hiện. Từng nhiệm vụ đều được phân công rõ người, rõ việc; tiến độ được theo dõi chặt chẽ; khó khăn, vướng mắc đến đâu đều được quan tâm tháo gỡ kịp thời.

Bài và ảnh: Lê Hà