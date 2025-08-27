Lũ trên sông Bưởi trên mức báo động III, cô lập nhiều thôn trên địa bàn xã Kim Tân

(Baothanhhoa.vn) - Do mưa lớn từ hoàn lưu cơn bão số 5, nước từ thượng nguồn đổ về, nước lũ trên sông Bưởi dâng cao làm 1.221 nhà dân ở 48 thôn trên địa bàn xã Kim Tân bị ngập, có những thôn bị cô lập hoàn toàn. Hiện nay xã đã di dời khẩn cấp 1106 hộ gia đình, 4077 nhân khẩu có nhà bị ngập sâu trong nước lũ đến nơi an toàn.

Do mưa lớn từ hoàn lưu cơn bão số 5, nước từ thượng nguồn đổ về, nước lũ trên sông Bưởi dâng cao làm 1.221 nhà dân ở 48 thôn trên địa bàn xã Kim Tân bị ngập, có những thôn bị cô lập hoàn toàn. Hiện nay xã đã di dời khẩn cấp 1106 hộ gia đình, 4077 nhân khẩu có nhà bị ngập sâu trong nước lũ đến nơi an toàn.

Theo Ban Phòng thủ dân sự xã Kim Tân, do mưa lớn kéo dài và nước từ thượng nguồn đổ về, lũ trên sông Bưởi dâng cao bất thường đã làm gia tăng số nhà dân bị ngập và nhiều tuyến giao thông bị chia cắt.

Tính đến 13h ngày 27/8, 13h, lũ trên sông Bưởi đạt 12.90m, trên báo động III là 90cm và đang tiếp tục dâng cao, đã có 1.221 nhà dân ở 48 thôn trên địa bàn xã Kim Tân bị ngập. Chính quyền địa phương đã tổ chức di dời khẩn cấp 1.106 hộ gia đình có nhà bị ngập sâu trong nước lũ đến nơi an toàn tại các thôn, như: Tiến Thành 158 hộ, Định Tân 105 hộ, Định Tường 143, Định Hưng 262 hộ...

Một số hình ảnh tại xã Kim Tân vào cuối giờ chiều nay (27/8):

Nước lũ trên sông Bưởi dâng cao làm nhiều thôn trên địa bàn xã bị ngập, có những thôn bị cô lập hoàn toàn.

Đường vào các thôn Tiến Thành, Định Tân, Định Tường, Định Hưng nước ngập sâu 2m.

Lực lượng chức năng căng dây ngay tại đầu cầu Kim Tân cấm tất cả các phương tiện, người không có nhiệm vụ vào khu đang ngập úng.

Người dân tiếp tế cho những người thân đang bị cô lập.

Nhiều người dân đến hỏi thăm tình hình người thân trong khu ngập úng.

Lực lượng chức năng tổ chức sơ tán, di dời dân.

Ông Nguyễn Thanh Hào, Chủ tịch UBND xã Kim Tân cho biết, xã đã tổ chức cấp phát lương thực, thực phẩm, nước uống cho các hộ dân bị ngập nhà tại tại các thôn bị cô lập. Huy động lực lượng, phương tiện, vật tư, trang thiết bị triển khai ngay phương án hộ đê tại các điểm tràn và vị trí xung yếu của các tuyến đê, đặc biệt là tuyến đê bao Thạch Định theo đúng quy định; xử lý các sự cố có thể xảy ra ngay từ giờ đầu, đảm bảo an toàn chống lũ của đê, không để sự cố phát triển thêm. Đồng thời, tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ để kịp thời xử lý tình huống phát sinh thêm, đảm bảo an toàn cho công trình. Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự xã đang tiếp tục theo dõi diễn biến thời tiết và tình hình lũ sông Bưởi, sẵn sàng phương án ứng phó với mọi tình huống.

Ngay chiều 28/7, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh đã trực tiếp đến kiểm tra, chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả ngập lụt tại xã Kim Tân.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh đã yêu cầu các lực lượng quân sự, công an khẩn trương huy động phương tiện xuồng, thuyền các loại, bố trí ở các khu vực bị ngập lụt chia cắt, phục vụ nhu cầu đi lại của người dân. Chuẩn bị tốt các phương án cứu hộ cứu nạn trong các tình huống.

