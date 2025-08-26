Tăng mức báo động III trên sông Bưởi tại trạm thủy văn Kim Tân

Hồi 20h30 ngày 26/8, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh ban hành Công điện số 33, phát lệnh báo động III trên sông Bưởi tại trạm thủy văn Kim Tân.

Ảnh minh họa.

Theo bản tin cảnh báo lũ trên sông Bưởi số DBLU-38/15h30/THOA ngày 26/8/2025 của Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Thanh Hóa, hồi 19h ngày 26/8 mực nước trên sông Bưởi tại trạm thủy văn Kim Tân là +11,66m (dưới báo động III là 0,34m).

Cảnh báo mực nước hạ lưu trên sông Bưởi tại trạm thủy văn Kim Tân có khả năng lên mức báo động III (+12m) vào lúc 1-3h ngày 27/8.

Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh phát lệnh báo động III trên sông Bưởi tại trạm thủy văn Kim Tân, yêu cầu Chủ tịch UBND các xã Tây Đô, Vĩnh Lộc, Kim Tân, Thạch Bình tiếp tục triển khai việc tuần tra canh gác đê và hộ đê theo cấp báo động. Tổ chức kiểm tra, rà soát và sẵn sàng triển khai phương án đảm bảo an toàn công trình đê điều; đặc biệt là các trọng điểm đê điều xung yếu, cống qua đê trên địa bàn. Chủ động triển khai phương án sơ tán dân sinh sống ở vùng bãi sông. Tổ chức trực ban nghiêm túc 24/24 giờ, theo dõi chặt chẽ diễn biến của mưa, lũ để sẵn sàng xử lý các tình huống ngay từ giờ đầu; thông tin, báo cáo kịp thời về Văn phòng Chỉ huy phòng, chống thiên tai tỉnh và Văn phòng thường trực Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh.

NM