Liên tiếp phát hiện, bắt giữ các đối tượng phạm tội về ma túy

Thông tin từ Công an xã Trung Chính, đơn vị vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy (PC04), Công an tỉnh Thanh Hóa phát hiện, bắt giữ 3 vụ, 3 đối tượng mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy.

Đối tượng Hoàng Đình Hai tại cơ quan công an.

Theo đó, trong ngày 9/9, tổ công tác của Công an xã Trung Chính phối hợp với Phòng PC04, Công an tỉnh phát hiện, bắt giữ liên tiếp 2 vụ, 2 đối tượng về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Trong đó, phát hiện, bắt quả tang đối tượng Hoàng Công Sự, sinh năm 1984, ở thôn Tân Sơn, xã Trung Chính, thu giữ 2 gói giấy bạc bên trong có chứa chất bột màu trắng. Sự khai nhận là heroin, tàng trữ với mục đích để sử dụng.

Lực lượng công an cũng phát hiện, bắt quả tang đối tượng Hoàng Đình Hai, sinh năm 1992 trú tại thôn Minh Sơn, xã Nông Cống, thu giữ 1 gói giấy bạc bên trong có chứa chất bột màu trắng (nghi là heroin).

Trước đó, Tổ công tác Công an xã Trung Chính chủ trì, phối hợp với Phòng PC04, Công an tỉnh phát hiện một nam giới đi bộ tại khu vực thôn Hồi Cù, xã Trung Chính có biểu hiện nghi vấn nên đã yêu cầu kiểm tra. Người này khai tên Lê Trọng Phương, sinh năm 2004, trú tại thôn Cao Hậu, xã Trung Chính và tự giác giao nộp 2 gói quấn băng dính màu đen, bên trong là 3 túi zip chứa các tinh thể màu trắng. Phương khai nhận đây là ma túy đá cất giấu để bán kiếm lời.

Quốc Hương và CTV