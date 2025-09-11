Hotline: 0822.173.636   |

Tin mới

  • Nền tảng số

Cơ quan của Đảng bộ Đảng Cộng Sản Việt Nam tỉnh Thanh Hóa
Tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Thanh Hóa

Pháp luật

Liên tiếp phát hiện, bắt giữ các đối tượng phạm tội về ma túy

Quốc Hương và CTV
Theo dõi Thanh Hóa online trên Google News

(Baothanhhoa.vn) - Thông tin từ Công an xã Trung Chính, đơn vị vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy (PC04), Công an tỉnh Thanh Hóa phát hiện, bắt giữ 3 vụ, 3 đối tượng mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy.

Liên tiếp phát hiện, bắt giữ các đối tượng phạm tội về ma túy

Thông tin từ Công an xã Trung Chính, đơn vị vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy (PC04), Công an tỉnh Thanh Hóa phát hiện, bắt giữ 3 vụ, 3 đối tượng mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy.

Liên tiếp phát hiện, bắt giữ các đối tượng phạm tội về ma túy

Đối tượng Hoàng Đình Hai tại cơ quan công an.

Theo đó, trong ngày 9/9, tổ công tác của Công an xã Trung Chính phối hợp với Phòng PC04, Công an tỉnh phát hiện, bắt giữ liên tiếp 2 vụ, 2 đối tượng về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Trong đó, phát hiện, bắt quả tang đối tượng Hoàng Công Sự, sinh năm 1984, ở thôn Tân Sơn, xã Trung Chính, thu giữ 2 gói giấy bạc bên trong có chứa chất bột màu trắng. Sự khai nhận là heroin, tàng trữ với mục đích để sử dụng.

Lực lượng công an cũng phát hiện, bắt quả tang đối tượng Hoàng Đình Hai, sinh năm 1992 trú tại thôn Minh Sơn, xã Nông Cống, thu giữ 1 gói giấy bạc bên trong có chứa chất bột màu trắng (nghi là heroin).

Trước đó, Tổ công tác Công an xã Trung Chính chủ trì, phối hợp với Phòng PC04, Công an tỉnh phát hiện một nam giới đi bộ tại khu vực thôn Hồi Cù, xã Trung Chính có biểu hiện nghi vấn nên đã yêu cầu kiểm tra. Người này khai tên Lê Trọng Phương, sinh năm 2004, trú tại thôn Cao Hậu, xã Trung Chính và tự giác giao nộp 2 gói quấn băng dính màu đen, bên trong là 3 túi zip chứa các tinh thể màu trắng. Phương khai nhận đây là ma túy đá cất giấu để bán kiếm lời.

Quốc Hương và CTV

Từ khóa:

#xã Trung Chính #Phát hiện #đối tượng #Bắt giữ #Tàng trữ trái phép #Phòng #Phạm tội #Nông Cống #công an tỉnh #Nam Giới

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Các tin đã đưa

Tin cùng chuyên mục

Khởi tố 4 đối tượng về tội “Buôn lậu”

Khởi tố 4 đối tượng về tội “Buôn lậu”

Pháp luật
(Baothanhhoa.vn) - Ngày 11/9, thông tin từ Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Thanh Hóa cho biết, đơn vị vừa ra Quyết định phê chuẩn quyết định khởi tố đối với 4 bị can về tội “Buôn lậu” quy định tại Điều 188 Bộ luật Hình sự.
Tạm giữ hình sự chủ cơ sở nha khoa Tuyết Chinh

Tạm giữ hình sự chủ cơ sở nha khoa Tuyết Chinh

Pháp luật
Ngày 11/9, Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra của đơn vị đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp; đồng thời, ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Thị Tuyết Chinh để điều tra về...
Giữ bình yên cho thôn làng

Giữ bình yên cho thôn làng

Đảm bảo ANTT ở cơ sở
(Baothanhhoa.vn) - Dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9/2025, tuyến giao thông từ Quốc lộ 1A nối với Quốc lộ 45 đoạn qua xã Hoằng Phú lên nút giao cao tốc Bắc - Nam có lưu lượng người và phương tiện giao thông qua lại tăng cao đột biến. Tại chốt ngã tư trên cung đường này, các...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
POWERED BY Việt Long