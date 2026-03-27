Liên Hợp Quốc đề xuất kế hoạch nhiên liệu khẩn cấp hỗ trợ Cuba giữa khủng hoảng năng lượng

Ngày 26/3, Liên Hợp Quốc đã công bố một kế hoạch hành động khẩn cấp trị giá 94,1 triệu USD nhằm hỗ trợ Cuba vượt qua cuộc khủng hoảng năng lượng ngày càng nghiêm trọng. Song song đó, tổ chức này cũng đang tiến hành đàm phán với Mỹ để cho phép nhập khẩu nhiên liệu phục vụ các hoạt động nhân đạo tại quốc đảo Caribe.

Điều phối viên của Liên Hợp Quốc tại Cuba, ông Francisco Pichon. Ảnh: France 24

Theo ông Francisco Pichon, điều phối viên của Liên Hợp Quốc tại Cuba, kế hoạch này nhằm duy trì các dịch vụ thiết yếu cho những nhóm dân cư dễ bị tổn thương nhất. Ông cảnh báo rằng, nếu tình trạng thiếu nhiên liệu tiếp diễn và nguồn dự trữ cạn kiệt, tình hình có thể xấu đi nhanh chóng thậm chí ảnh hưởng đến sinh mạng của người dân.

Một điểm đáng chú ý trong kế hoạch là việc xây dựng “mô hình theo dõi nhiên liệu” để đảm bảo nguồn năng lượng được phân bổ cho các dịch vụ được ưu tiên. Tất cả các giải pháp đều được cân nhắc, trong đó có hợp tác với khu vực phi nhà nước”. Kế hoạch này nhằm duy trì các dịch vụ thiết yếu cho những người dân nghèo dễ bị tổn thương.

Cùng ngày, Tổ chức Y tế Thế giới đưa ra cảnh báo tình hình y tế tại Cuba đang ở mức “đáng lo ngại”, khi khủng hoảng năng lượng đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động khám chữa bệnh trên toàn quốc. Tổng Giám đốc Tedros Adhanom Ghebreyesus nhấn mạnh rằng lĩnh vực chăm sóc sức khỏe cần được bảo vệ trong mọi hoàn cảnh và không nên bị chi phối bởi các yếu tố địa chính trị.

Trước đó, Tổng Thư ký Antonio Guterres cảnh báo, Cuba có nguy cơ đối mặt với “sụp đổ nhân đạo” do thiếu nguồn cung dầu mỏ, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến điện, du lịch, hàng không và đời sống người dân. Nguyên nhân chính được cho là các biện pháp gây sức ép từ Mỹ, đặc biệt dưới thời Donald Trump, khi đe dọa áp thuế đối với các quốc gia cung cấp dầu cho Cuba, làm trầm trọng thêm khủng hoảng kinh tế.

Cuba khan hiếm nhiên liệu tại các trạm xăng khi cuộc khủng hoảng năng lượng ngày càng trầm trọng. Ảnh: Reuters

Hiện tại, Cuba cho biết, đã bắt đầu đối thoại với Washington. Chủ tịch Miguel Díaz-Canel khẳng định hai bên đang nỗ lực xây dựng kênh hợp tác. Tuy nhiên, phía Mỹ được cho là yêu cầu Cuba thả tù nhân chính trị và thúc đẩy cải cách kinh tế - chính trị để đổi lấy việc nới lỏng cấm vận. Lập trường cứng rắn từ Washington, cùng những tuyên bố gây tranh cãi, vẫn là rào cản lớn đối với tiến trình đàm phán.

Trong bối cảnh đó, kế hoạch của Liên Hợp Quốc được kỳ vọng sẽ đóng vai trò trung gian quan trọng, vừa đảm bảo nguồn nhiên liệu tối thiểu cho các hoạt động nhân đạo, vừa tạo điều kiện thúc đẩy đối thoại giữa các bên, qua đó góp phần giảm căng thẳng và ngăn chặn nguy cơ khủng hoảng nhân đạo tại Cuba.

Minh Phương

Nguồn: DW, AFP, Reuters