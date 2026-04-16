Liên đoàn Arab ủng hộ tiến trình chính trị do Sudan dẫn dắt nhằm chấm dứt xung đột

Tại Hội nghị quốc tế lần thứ ba về Sudan tổ chức ở Berlin (Đức), Liên đoàn Arab tái khẳng định ủng hộ một tiến trình chính trị do Sudan dẫn dắt nhằm chấm dứt xung đột, trên cơ sở bảo đảm thống nhất và chủ quyền quốc gia của Sudan.

Những người Sudan phải dời khỏi El-Fasher sau khi thành phố rơi vào tay Lực lượng Hỗ trợ Nhanh, đang đi lại tại trại Um Yanqur. Ảnh: AFP

Phát biểu tại hội nghị ngày 15/4 , Phó Tổng Thư ký Liên đoàn Arab Hossam Zaki nhấn mạnh sự cần thiết tăng cường phối hợp giữa các bên khu vực và quốc tế thúc đẩy hòa bình. Ông nêu bật vai trò của cơ chế “nhóm 5 bên”, gồm Liên đoàn Arab, Liên minh châu Phi (AU), Liên Hợp Quốc (LHQ), Liên minh châu Âu (EU) và Cơ quan liên chính phủ về phát triển, trong việc điều phối các sáng kiến hòa bình và khôi phục ổn định tại Sudan.

Phó Tổng Thư ký Liên đoàn Arab Hossam Zaki. AFP

Theo ông Hossam Zaki, các cuộc tham vấn với lực lượng dân sự Sudan đã xác định một số nguyên tắc chủ chốt, bao gồm bảo đảm vai trò chủ thể của Sudan trong tiến trình chính trị, thúc đẩy đối thoại bao trùm, tăng cường giai đoạn chuẩn bị, tránh các tiến trình song song, xây dựng khuôn khổ tham vấn thống nhất, đồng thời gắn kết nỗ lực chính trị với các sáng kiến ngừng bắn.

Cũng tại hội nghị, Thủ tướng Đức Friedrich Merz cho biết tình hình tại Sudan hiện là cuộc khủng hoảng nhân đạo lớn nhất thế giới, với hơn 20 triệu người đang đối mặt tình trạng thiếu lương thực. Ông cho rằng cuộc khủng hoảng này chưa nhận được sự quan tâm tương xứng của cộng đồng quốc tế, đồng thời nhấn mạnh việc duy trì vấn đề Sudan trong chương trình nghị sự toàn cầu là yêu cầu cấp thiết cả về chính trị và nhân đạo.

Thủ tướng Đức Friedrich Merz. Ảnh: AFP

Thủ tướng Đức khẳng định nước này là một trong những nhà tài trợ nhân đạo lớn, đồng thời tiếp tục ủng hộ các nỗ lực quốc tế nhằm đạt được lệnh ngừng bắn tại Sudan.

Bộ Ngoại giao Đức cho biết hội nghị nhằm duy trì sự chú ý của cộng đồng quốc tế đối với tình hình Sudan, thúc đẩy các nỗ lực chấm dứt xung đột, đồng thời huy động thêm nguồn tài trợ nhân đạo khẩn cấp cho người dân bị ảnh hưởng. Cơ quan này cũng kêu gọi thiết lập lệnh ngừng bắn ngay lập tức, nối lại đàm phán và bảo đảm tiếp cận nhân đạo đầy đủ, an toàn, không bị cản trở.

Hội nghị có sự tham gia của hơn 60 quốc gia, cùng hơn 50 tổ chức phi chính phủ của Sudan và quốc tế, các cơ quan của Liên Hợp Quốc và các tổ chức tài chính quốc tế như Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo Liên Hợp Quốc, Cao ủy Liên Hợp Quốc về người tị nạn, Tổ chức Y tế Thế giới, Chương trình Lương thực Thế giới, Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc, Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế, cùng Ngân hàng Thế giới và Ngân hàng Phát triển châu Phi.

Vân Bình

Nguồn: Qatar News Agency