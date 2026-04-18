Li-băng: Người dân trở về giữa lệnh ngừng bắn mong manh, cơ sở hạ tầng bị tàn phá nghiêm trọng

Trạng thái yên ắng mong manh bao trùm nhiều khu vực tại Li-băng ngày 18/4, khi lệnh ngừng bắn kéo dài 10 ngày do Mỹ làm trung gian giữa Israel và Hezbollah bắt đầu có hiệu lực. Diễn biến này đã thúc đẩy hàng nghìn gia đình phải sơ tán trước đó lên đường trở về nhà, dù tình hình an ninh vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro và cảnh báo chưa được dỡ bỏ hoàn toàn.

Những người phải rời bỏ nơi cư trú đang trở về quê sau lệnh ngừng bắn giữa Hezbollah và Israel, ngày 17 tháng 4 năm 2026. Ảnh: AP.

Tại các tuyến đường hướng về miền Nam, dòng người và phương tiện nối dài nhiều km, chất đầy đồ đạc sinh hoạt như đệm, vali, vật dụng cá nhân. Một số khu vực như cầu Qasmiyeh bên sông Litani bị hư hại nặng nhưng đã được tạm thời khôi phục để phục vụ giao thông. Người dân di chuyển chậm qua các làn đường hẹp, trong không khí đầy bụi và ùn tắc kéo dài.

Tại thủ đô Beirut, nhiều khu trại tạm vẫn tồn tại khi các gia đình cân nhắc việc trở về quê nhà. Một số người bắt đầu rời đi, trong khi nhiều người khác vẫn chờ đợi để đánh giá mức độ an toàn. Nhiều phương tiện chở đầy tài sản di chuyển về phía Nam, phản ánh tâm lý vừa hy vọng vừa lo ngại.

Ở các làng miền Nam như Jibsheet hay Nabatiyeh, người dân trở về trong cảnh nhà cửa bị san phẳng, cơ sở hạ tầng hư hỏng nặng, nhiều khu vực chỉ còn lại đống đổ nát. Một số người bày tỏ niềm vui khi được trở về, nhưng đồng thời lo ngại xung đột có thể tiếp diễn.

Tại thành phố Nabatiyeh, các bệnh viện cho biết vẫn tiếp nhận thương vong ngay cả sau thời điểm lệnh ngừng bắn có hiệu lực. Nhiều trường hợp bị thương nặng do các đợt không kích trước đó, phản ánh mức độ ác liệt của giao tranh trong những tuần qua.

Một thành viên của Hezbollah đứng gác bên cạnh một tòa nhà bị phá hủy tại khu Dahiyeh, phía nam thủ đô Beirut, Li-băng, ngày 17 tháng 4 năm 2026. Ảnh: AP.

Nhiều người dân cho biết nhà cửa của họ đã bị phá hủy hoàn toàn hoặc không còn an toàn để trở về ngay lập tức. Một số gia đình chọn quay lại kiểm tra tài sản rồi quay trở lại nơi sơ tán, trong khi số khác quyết định chờ đợi thêm để đảm bảo an toàn.

Dù lệnh ngừng bắn đã mang lại một khoảng lặng tạm thời, tình hình tại miền Nam Li-băng vẫn tiềm ẩn nhiều bất định, người dân bắt đầu trở lại cuộc sống trong bối cảnh cơ sở hạ tầng bị tàn phá và nguy cơ tái leo thang chưa hoàn toàn được loại bỏ.

Thúy Hà

Nguồn: AP